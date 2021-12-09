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Новости
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Медведчук остается одним из владельцев канала "1+1" вместе с Коломойским

Медведчук остается одним из владельцев канала

В пресс-службе "1+1 медиа" уверяют, что в долях собственности физических лиц не произошло никаких изменений, непосредственные и конечные владельцы также не изменились.

Об этом рассказали в ответ на вопрос "Детектора медіа", сообщает Цензор.НЕТ.

В обновленной структуре собственности от 14 апреля 2021 года вместо компании Bolvik Ventures LTD, контролерами которой были Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33 %), появилась кипрская компания Charlane limited 33,3% этой компании через Kirena holdings Ltd и через ООО "Инвестиционная компания Гармония" принадлежат Оксане Марченко. Жена украинского политика Виктора Медведчука - бенефициар ООО "Инвестиционная компания "Гармония"". Держателем акций еще 66,7% упомянутой Charlane limited является гражданка Кипра Елена Корелида, на которую в 2019 году было записано участие в активе Игоря Суркиса (Акционерное общество Акцент-Банк).

"С целью повышения прозрачности структуры собственности в группе 1+1 media весной 2021 года была изменена часть компаний - опосредованных владельцев. Непосредственные и конечные владельцы ООО "ТРК "Студия 1+1" не изменились. Также не произошло никаких изменений в долях собственности физических лиц, – отметили в пресс-службе. – Для 1+1 media важно, чтобы деятельность компании была упорядочена в соответствии с действующим законодательством, информация о структуре собственности была доступна в реестрах всех стран для предотвращения манипуляций общественным мнением. Это открытость и честность, которую должны демонстрировать все современные медиабизнесы".

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Медведчук остается одним из владельцев канала 1+1 вместе с Коломойским 01

Напомним, из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2 +2" и ТЕТ.

В феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений. Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures Ltd в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Контроллерами Bolvik Ventures Ltd являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Медведчук Виктор (1788) 1+1 (167) канал (160)


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Топ комментарии
+28
а прикинь уровень его идиотизма, когда оно реально верит в то, о чем пишет )
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09.12.2021 16:19
+21
Повія Мосійчук із своїми, такими ж як вона, гостями Г+Г і далі будуть квохтати про "співпрацю" медведчука із Порошенком.
А те, що медведчук разом із Бєнєю її сутенери, вона контуженим зомбоящиком не розкаже.
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09.12.2021 16:19
+17
борьба, она такая - на медведчукско/коломойском г+г прославляют зеЛоха офшорного))
Да и вообще - только ватники и пророссийские зебилы будут сейчас прославлять "борьбу зеленскага с алигархами"

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09.12.2021 16:18
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Президент Зеленский первый начал бороться с бандитами
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09.12.2021 16:09 Ответить
Ось що мені подобається в Ооегі Петровичі так це його тонкий гумор 👏
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09.12.2021 16:12 Ответить
а прикинь уровень его идиотизма, когда оно реально верит в то, о чем пишет )
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09.12.2021 16:19 Ответить
Ну зате які гарні афоризми виходять з під його пера. 🙂
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09.12.2021 16:20 Ответить
А також надзвичайно потужний інтелект.
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09.12.2021 16:32 Ответить
Цензор, взагаоі, ГЕЙЗЕРУЄ такими кадрами з-за парєбріка, вони сюди злітаються, як мухи....
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09.12.2021 17:10 Ответить
А в чому боротьба. Що цей игей оподаткував бабусь , які отримали по 1,5 га землі працюючи санітарками та медсестрами. А тепер платитимуть податок 1500 гривень за гектар із своєї мінімальної пенсії?
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09.12.2021 16:13 Ответить
а хіба не за це вони голо совали, коли обирали цього зеЛоха офшорного?
воно ж прямо казало: "кінец епохі бідності - здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!", під одночасне запевнення його хозяїна-коломойского що "Дефолт та інфляція - єто хорошо!"
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09.12.2021 16:21 Ответить
Пусть кушают не подавятся , все ,как им говнобородька на Г+Г обещал ! Голосовали за парня с народа , "хуже не будет '?
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09.12.2021 16:55 Ответить
Гиря или штанга?
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09.12.2021 16:15 Ответить
Это не правда!!! Всех бандитов уже давно поборол "спаравжній Презедент"!
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09.12.2021 16:16 Ответить
тогда выходит "найвеличнійший лідер **********" зебленский - лох и пєсдун ?
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09.12.2021 16:30 Ответить
борьба, она такая - на медведчукско/коломойском г+г прославляют зеЛоха офшорного))
Да и вообще - только ватники и пророссийские зебилы будут сейчас прославлять "борьбу зеленскага с алигархами"

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09.12.2021 16:18 Ответить
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09.12.2021 16:18 Ответить
Именно так Святая правда

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09.12.2021 16:51 Ответить
Оце так схемка, на сторінку. А так то все Прозорро.
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09.12.2021 16:10 Ответить
Це дійсно Г+Г...
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09.12.2021 16:12 Ответить
Ватяний канал...
Фе.
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09.12.2021 16:15 Ответить
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09.12.2021 16:56 Ответить
Жуть . Популярный канал . Зеля , засунь себе своих "сватов" в ...
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09.12.2021 16:16 Ответить
Канал,вылизующий задницу Организму круглосуточно,оказался ватно-олигархическим
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09.12.2021 16:47 Ответить
в сраку. Як казав найвеличніший.
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09.12.2021 17:57 Ответить
Повія Мосійчук із своїми, такими ж як вона, гостями Г+Г і далі будуть квохтати про "співпрацю" медведчука із Порошенком.
А те, що медведчук разом із Бєнєю її сутенери, вона контуженим зомбоящиком не розкаже.
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09.12.2021 16:19 Ответить
Таки да

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09.12.2021 16:55 Ответить
Ну що, 73%, побачили, як Володька Гундосович бореться з олігархами Медведчуком і Коломойським на їх каналі "1+1"? Медведчук на кічі, чи у своєму палаці? А генерали-герої Марченко і Павловський, реально ні за що сиділи і їм виставили бататомільйонні застави, герой АТО "Ріф"-Антоненко, дитячий лікар Кузьменко, медсестра Дугарь довго сиділи на кічі по сфальшованному вбивству Шеремета, а реальних вбивць так і ніхто не шукає, думають протитляти по цій справі і засудити наших героїв. А звинуватив їх на прес-конференції Володька Гундосович ще до вироку суда і підозр слідчих. Там ще купа різних справ, в яких вигадані судовою системою Гундоса підозрювані герої АТО. А цю всю халепу зробили ви, 73%, коли замість мізків, думали вухами і очами, дивлячись Голобородька і "сватів". Вам не соромно?
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09.12.2021 16:29 Ответить
Ніт, не соромно. Вони взагалі цензор не читають бо "Скотів" дивляться.
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09.12.2021 18:14 Ответить
в Армии нету снайперов что ли, чтобы угандошить олигархов и агентов России???
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09.12.2021 16:42 Ответить
Тут надо осторожно подходить,что бы с водой-дитя,не выплеснуть.
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09.12.2021 16:44 Ответить
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09.12.2021 16:45 Ответить
Ну ведь могут же, когда хотят, культурно объяснить, что психологические проблемы пациентов им глубоко до пи*ды!
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09.12.2021 17:40 Ответить
1 Медведчук + 1 Коломойский = Друзяки
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09.12.2021 16:54 Ответить
Гешефтмахер ,
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09.12.2021 17:12 Ответить
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09.12.2021 16:57 Ответить
от души..
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09.12.2021 17:08 Ответить
Зеленский говорил, что у олигархов не будет СМИ. Все врет и врет и врет...
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09.12.2021 17:00 Ответить
Коломойский - не олигарх и не еврей. Мы это уже давно выяснили.
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09.12.2021 18:32 Ответить
Главное, шо не Порошенко)
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09.12.2021 17:11 Ответить
Вчера был в центре Днепра!!! Офигеть - новостройки , Торговые центры , тачки космос!!! Какя нах...й война!!!!!
Набрал конфет на елку в в фирменном магазине ROSHEN свежие вкусный!!!!
И так вкусно пахнет в этом магазине!!! Порошенко- конфеты , Зеленский - юмор и смех!!!
Вы ЛУЧШИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ!!!!! СПАСИБО, что мы не россия МУЖИКИ!!!!
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09.12.2021 17:31 Ответить
ПІДХОДИТЬ І ДЛЯ ГЛАДЯЧІВ Г + Г
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09.12.2021 20:18 Ответить
 
 