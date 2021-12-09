Медведчук остается одним из владельцев канала "1+1" вместе с Коломойским

В пресс-службе "1+1 медиа" уверяют, что в долях собственности физических лиц не произошло никаких изменений, непосредственные и конечные владельцы также не изменились.

Об этом рассказали в ответ на вопрос "Детектора медіа", сообщает Цензор.НЕТ.

В обновленной структуре собственности от 14 апреля 2021 года вместо компании Bolvik Ventures LTD, контролерами которой были Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33 %), появилась кипрская компания Charlane limited 33,3% этой компании через Kirena holdings Ltd и через ООО "Инвестиционная компания Гармония" принадлежат Оксане Марченко. Жена украинского политика Виктора Медведчука - бенефициар ООО "Инвестиционная компания "Гармония"". Держателем акций еще 66,7% упомянутой Charlane limited является гражданка Кипра Елена Корелида, на которую в 2019 году было записано участие в активе Игоря Суркиса (Акционерное общество Акцент-Банк).

"С целью повышения прозрачности структуры собственности в группе 1+1 media весной 2021 года была изменена часть компаний - опосредованных владельцев. Непосредственные и конечные владельцы ООО "ТРК "Студия 1+1" не изменились. Также не произошло никаких изменений в долях собственности физических лиц, – отметили в пресс-службе. – Для 1+1 media важно, чтобы деятельность компании была упорядочена в соответствии с действующим законодательством, информация о структуре собственности была доступна в реестрах всех стран для предотвращения манипуляций общественным мнением. Это открытость и честность, которую должны демонстрировать все современные медиабизнесы".

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Напомним, из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2 +2" и ТЕТ.

В феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений. Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures Ltd в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Контроллерами Bolvik Ventures Ltd являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.