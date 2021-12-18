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Новини Політика України
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Порошенко (13234) ДБР (2567) повістка (88)

Держбюро розслідувань спробувало вручити Порошенку повістку, він поїхав. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) не вдалося вручити повістку на виклик колишньому президентові України, народному депутату України від партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це бюро проінформувало 17 грудня.

У ДБР пояснили, що виклик стосується кримінального провадження щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей на підконтрольну уряду територію України.

"Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, проте він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", – розповіли у відомстві.

У ДБР "з метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій" заявили, що "діють виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством".

У відомстві зазначили, що один нардеп уже дістав підозру у цій справі.

ДБР опублікувало відео спроби вручення. У ролику зафіксовано, як Порошенко сів у машину, після чого голос, схожий на його, сказав: "Поїхали!"

В свою чергу у пресслужбі "ЄС" відзначили: "Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого "відосика" – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів.

Цього разу для політичного переслідування він знову використовує ручне ДБР, слідчих якого нині використовують в ролі акторів для сьогоднішнього "відосика".

Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її цілковитої необґрунтованості.

Прикметно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів та його політичних конкурентів були Новорічні свята. Показово, що його ж дорогою йде Володимир Зеленський. І вже добре відомо, куди ця дорога приводить.

Також в ЄС підкреслили, що Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю він проведе ряд зустрічей в Туреччині.

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.

Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.

Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.

20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+76
Як завжди. Зелені мавпи дізнались,що Порох зібрався в дипломатичну поїздку за кордон,й вирішили підісрати.
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17.12.2021 22:05
+73
бо в дбр одні дибіли. вже знаємо як вони клістрони забирали, картини конфісковували. знову по соплям отримають від Порошенка.
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17.12.2021 21:59
+61
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17.12.2021 22:08
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Деркачу? МалАдец.
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18.12.2021 11:16 Відповісти


Олександр Бригинець


@bryhynets



Не знаєте чому намалювалася тема повістки Порошенку? Розкажу Завтра в Стамбулі зустріч Пороха з Варфоломіем присвячена 3 річниці Томоса і подальшому визнанню ПЦУ іншими церквами Ось що зелені намагалися зірвати( ПП: прошу поширити цей допис для запобігання банківським фейкам!
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18.12.2021 10:21 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
9 год



У відповідь
@bryhynets

Ну і ще трохи офіційної інфи, якої, звичайно ж, 'не знає' ДБР: «20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі». Хто як не Порох?
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18.12.2021 10:21 Відповісти
Шота Петя не як гетьман драпанул,,,а как же " мы оппозиция ничего не боимся"?
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18.12.2021 10:24 Відповісти
От ЗЕленых бабуинов,нужно палкой отмахиватся.Порох все правильно сделал.
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18.12.2021 10:34 Відповісти
Петі остогидло гратись із зелею у відосики. У нього державні справи за кордоном.
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18.12.2021 10:53 Відповісти
Та які там справи. Тікав як обісраний кіт.
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18.12.2021 12:18 Відповісти
Порошенко зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

Вони обговорили, зокрема, результат візиту Його Всесвятості до США, зустріч з Президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну. Також скоординували дії, у тому числі процедуру і процес визнання Православної Церкви України сестрами - Православними Церквами у світі.

(Хто не розуміє, як багато важить визнання незалежної Української церкви у світі - той лох).
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18.12.2021 20:01 Відповісти
То його справа, з ким він там десь зустрічається. Повістку чому не взяв?
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18.12.2021 20:04 Відповісти
Це було вручення підозри, чи повістка як до свідка?
не вдалося вручити повістку на виклик - це що за ******* цирк? Немає такої повістки. "На виклик"...
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18.12.2021 21:38 Відповісти
То чому не взяв ту повістку? Ігнорує закони України?
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18.12.2021 21:59 Відповісти
Игноруе на 100% зеленый ДБР)))
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18.12.2021 23:13 Відповісти
Я перевірив на сайті ДБР.
https://dbr.gov.ua/news/petro-poroshenko-proignoruvav-slidchih-dbr-yaki-namagalisya-vruchiti-jomu-povistku-pro-viklik
Вони самі пишуть, що це був виклик свідка. Жодного слова про підозоу Порошенко.
А такий виклик має узноджуватись, щодо часу, зручного для слідчого, для свідка, і для його адвоката.
А тут була спроба всучити бумажку з фіксовною датою і часом.
Це - грьобаний зелений шапіто на догоду лохторату.

Визначися, хто є саме ти - з лохторату,, чи працюєш за грошики невеликі.
Бо бачу на попередніх сторінках, що аж іх штанців вистрибуєш.
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19.12.2021 08:43 Відповісти
Чекаю відповіді на своє запитання
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19.12.2021 09:11 Відповісти
Синдром Данінга-Крюгера? Тату, де море?
Я дав вже тобі відповідь, з посиланням на сайт ДБР.

Сподіваюсь, ти вивчатимеш історію, юриспруденцію, соціальні науки.
Люби Україну, борись за неї. Будь достойним.
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19.12.2021 10:19 Відповісти
Короче: тікав як серливий кіт.
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19.12.2021 10:44 Відповісти
- добре що є не байдужі люди до зовнішньої політики (релігії) країни ...
Люди які підтримують Україну в руслі розвитку свідомих країн світу .
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18.12.2021 20:28 Відповісти
Звісно. Мільярдери - вони такі.
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19.12.2021 10:43 Відповісти
- гадаєте "хозяин донбасса" вас почує ...?
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20.12.2021 20:26 Відповісти
Та плюньте, хлопці дбр-івці. Пора вже нові, цьогорічні справи про вугілля відкривати, а ви все ще Порошенка мусолите...
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18.12.2021 10:24 Відповісти
А як же зюзіна прийнята в турборежимі знята депутатська не доторканість?
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18.12.2021 10:24 Відповісти
Вручал повестку так,как будто пойманый на измене муж пришел извиняться,а липецкий инвестор сбежал так,как будто рогатая женушка все еще на обиде,классный цирк для лохов.
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18.12.2021 10:30 Відповісти
У зелени рейтинги от этого один хер не поднимутся. Все. Уже не сработает этот финт
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18.12.2021 10:37 Відповісти
ПАЕХАЛИ....ох и патриёт))))...мова... віра
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18.12.2021 10:39 Відповісти
Пійшов ти в дупу! Так для тебе патріотично?
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18.12.2021 10:52 Відповісти
а я тут при чому....порохнявий
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18.12.2021 11:05 Відповісти
При тому, що ти точно нихрена не патриот Украины.
И, скорее всего - в роли полезного идиота.
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18.12.2021 15:13 Відповісти
Петро втікав хутчіше лані, хутчіш, ніж заєць від орла
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18.12.2021 10:46 Відповісти
Вже треба повісткі вручати тим хто довів країну майже до кризи!!!
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18.12.2021 10:48 Відповісти
И как мне теперь голосовать?
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18.12.2021 10:49 Відповісти
Минуточку!
Это 64-ое или 65-ое дело против Пороха?
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18.12.2021 10:50 Відповісти
Та де , це вже 109- а кримінальна справа проти Порошенка 🤣🤣🤣
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18.12.2021 11:06 Відповісти
Зе. Козлина доиграется, ему потом всё в обратку прилетит, и вместо того что бы что то делать для страны, людей, оно всё пытается Порошенко посадить.
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18.12.2021 10:51 Відповісти
Зеля , бумеранг , страшна річ і дуже скоро будеш драпати до ростова , чи Ізраілю 100% 😡
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18.12.2021 11:05 Відповісти
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18.12.2021 11:07 Відповісти
Так як знущається і насміхається над украінцями ************ і беня кАломойша , то мені важко пригадати таке , навіть при Януковощі !

Скоро зима і ви , зелена шкотобаза , відчуєте все ,, тепло ", які принесуть вам ці жадібні шльоми 😠
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18.12.2021 11:15 Відповісти
попробовала бы эта тварь в США так поступить с сотрудниками ФБР... ох было бы интересно посмотреть на продолжение
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18.12.2021 11:41 Відповісти
А ФБР в постановках для лохов не участвует )прикинь ,зесрань
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18.12.2021 11:49 Відповісти
Фу! Это женская особь такое пишет? Ужас
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18.12.2021 16:32 Відповісти
Вона - представниця найдревнішої професії, бреше за гроші.
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18.12.2021 20:08 Відповісти
Ты опять слово "мудрый" пишеш без кавычек?
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18.12.2021 13:10 Відповісти
К чему ГБР устраивает эту клоунаду с Барыгой?, хотели бы вручить повестку вручили бы, но для зеленного чучела "видосики" важнее любого дела. Позор!
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18.12.2021 11:48 Відповісти
Нічого страшного, вручать в аеропорті.
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18.12.2021 12:20 Відповісти
дебіле безграмотний, вчися!
А для твого розвитку - зацитую:
"Петро Порошенко 17 грудня відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю 17 і 18 грудня він проведе низку зустрічей в Туреччині.
Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п'ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.
Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об'єднавчого собору.
Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.
20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі».
Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці".
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18.12.2021 12:38 Відповісти
А у 2014 януковочь відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до РОСТОВА
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18.12.2021 12:48 Відповісти
Блазні з розуму падають від безсильної злоби.Особливо смішно читати про вугілля, коли нема вугілля на ТЕС, та країна готується до віялових відключень, а блаЗЕнь купує електроенергію та газ в Білоруської губернії та рахі.
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18.12.2021 12:44 Відповісти
А не смішно тобі читати про мінські угоди , які одне х-ло навидумувало,
а друге х-ло не вгамується ніяк, щоб Україна їх виконувала?
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18.12.2021 12:53 Відповісти
Ти мабудь вже на кордоні був коли Порошенко віддав наказ відступати?
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18.12.2021 13:00 Відповісти
угоди повинні виконувати обидві сторони в рівній мірі. До речі, вчора була купа інф з США і НАТО з цього приводу.
Але вам, зебілам - аби набрехати.
Тому всі твої висери - в спам.
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18.12.2021 13:02 Відповісти
точно так московське х-ло і причісує немічним меркелям з біденами
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18.12.2021 13:18 Відповісти
А вы против закупки электроэнергии в Беларуси? У вас, наверное, и ножная динамо-машина в доме уже стоит.
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18.12.2021 17:55 Відповісти
А я живу між двома атомними електростанціями. Тільки при кловану чомусь електроенергії стало не вистачати а Енергоатом став збитковим...
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18.12.2021 18:01 Відповісти
У вас провал с углем с тех пор как Семенченко с Парасюком (не знаю за чьи деньги) поломали "торговлю на крови". Ну, и вот сейчас - догнало.
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18.12.2021 18:44 Відповісти
Про грішина з парасюком,ти,правий,але догнало нас із-за тупих керівників і колаборантів. Вуголь в лугандонії перестали купувати ще в році 2015-му, а проблеми з"явились тільки зараз.
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18.12.2021 21:14 Відповісти
А,ти,взагалі,що тут робиш? Цілуй свого вбивцю і не лізь в наші справи.
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18.12.2021 21:09 Відповісти
Біжи, пієцца, біжи ...
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18.12.2021 12:44 Відповісти
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18.12.2021 12:59 Відповісти
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18.12.2021 13:26 Відповісти
зебик в гриме? красивое
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18.12.2021 13:40 Відповісти
Под влиянием трусости ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость.
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18.12.2021 13:20 Відповісти
Рвонув, як свиня від різника
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18.12.2021 13:20 Відповісти
Свин,увидевший на дворе мангал, начал ловить мышей и лаять на чужих.
))
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18.12.2021 13:32 Відповісти
💉🤢🤮🪣
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18.12.2021 13:39 Відповісти
Бедненький зескот -снова в дерьме)
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18.12.2021 13:49 Відповісти
О, вас уже вьіпустілі із сумасшедшего дома ?
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18.12.2021 16:18 Відповісти
Это зебила выпустили из квартала 95, 73% зебилоидов!
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19.12.2021 22:47 Відповісти
во зеленых подолячных шавок набежало, целый табун... зря стараетесь, рейтинг вашего зеленого коллаборанта будет падать и дальше.
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18.12.2021 13:48 Відповісти
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18.12.2021 23:37 Відповісти
Миші кололися, плакали, але все одно жерли кактус.....
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18.12.2021 14:07 Відповісти
Недолуге ************* намагається хоч щось пред'явити. Скоро вже самому прилетить за всі подвиги. Американці вивернуть цю зелену жабу одним рухом пальця. Воно вже накосячило з офшорами на років 10. І просто відморожується. А шо?
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18.12.2021 18:07 Відповісти
Тікав як серливий кіт
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18.12.2021 20:05 Відповісти
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18.12.2021 23:17 Відповісти
Мертвечук оказался посмелее.
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19.12.2021 23:57 Відповісти
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