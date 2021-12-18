Держбюро розслідувань спробувало вручити Порошенку повістку, він поїхав. ВIДЕО
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Слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) не вдалося вручити повістку на виклик колишньому президентові України, народному депутату України від партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це бюро проінформувало 17 грудня.
У ДБР пояснили, що виклик стосується кримінального провадження щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей на підконтрольну уряду територію України.
"Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, проте він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", – розповіли у відомстві.
У ДБР "з метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій" заявили, що "діють виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством".
У відомстві зазначили, що один нардеп уже дістав підозру у цій справі.
ДБР опублікувало відео спроби вручення. У ролику зафіксовано, як Порошенко сів у машину, після чого голос, схожий на його, сказав: "Поїхали!"
В свою чергу у пресслужбі "ЄС" відзначили: "Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого "відосика" – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів.
Цього разу для політичного переслідування він знову використовує ручне ДБР, слідчих якого нині використовують в ролі акторів для сьогоднішнього "відосика".
Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її цілковитої необґрунтованості.
Прикметно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів та його політичних конкурентів були Новорічні свята. Показово, що його ж дорогою йде Володимир Зеленський. І вже добре відомо, куди ця дорога приводить.
Також в ЄС підкреслили, що Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю він проведе ряд зустрічей в Туреччині.
Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.
Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.
Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.
20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".
Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
Олександр Бригинець
@bryhynets
Не знаєте чому намалювалася тема повістки Порошенку? Розкажу Завтра в Стамбулі зустріч Пороха з Варфоломіем присвячена 3 річниці Томоса і подальшому визнанню ПЦУ іншими церквами Ось що зелені намагалися зірвати( ПП: прошу поширити цей допис для запобігання банківським фейкам!
@bryhynets
·
9 год
У відповідь
@bryhynets
Ну і ще трохи офіційної інфи, якої, звичайно ж, 'не знає' ДБР: «20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі». Хто як не Порох?
Вони обговорили, зокрема, результат візиту Його Всесвятості до США, зустріч з Президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну. Також скоординували дії, у тому числі процедуру і процес визнання Православної Церкви України сестрами - Православними Церквами у світі.
(Хто не розуміє, як багато важить визнання незалежної Української церкви у світі - той лох).
не вдалося вручити повістку на виклик - це що за ******* цирк? Немає такої повістки. "На виклик"...
https://dbr.gov.ua/news/petro-poroshenko-proignoruvav-slidchih-dbr-yaki-namagalisya-vruchiti-jomu-povistku-pro-viklik
Вони самі пишуть, що це був виклик свідка. Жодного слова про підозоу Порошенко.
А такий виклик має узноджуватись, щодо часу, зручного для слідчого, для свідка, і для його адвоката.
А тут була спроба всучити бумажку з фіксовною датою і часом.
Це - грьобаний зелений шапіто на догоду лохторату.
Визначися, хто є саме ти - з лохторату,, чи працюєш за грошики невеликі.
Бо бачу на попередніх сторінках, що аж іх штанців вистрибуєш.
Я дав вже тобі відповідь, з посиланням на сайт ДБР.
Сподіваюсь, ти вивчатимеш історію, юриспруденцію, соціальні науки.
Люби Україну, борись за неї. Будь достойним.
Люди які підтримують Україну в руслі розвитку свідомих країн світу .
И, скорее всего - в роли полезного идиота.
Это 64-ое или 65-ое дело против Пороха?
Скоро зима і ви , зелена шкотобаза , відчуєте все ,, тепло ", які принесуть вам ці жадібні шльоми 😠
А для твого розвитку - зацитую:
"Петро Порошенко 17 грудня відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю 17 і 18 грудня він проведе низку зустрічей в Туреччині.
Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п'ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.
Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об'єднавчого собору.
Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.
20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі».
Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці".
а друге х-ло не вгамується ніяк, щоб Україна їх виконувала?
Але вам, зебілам - аби набрехати.
Тому всі твої висери - в спам.
))