Держбюро розслідувань спробувало вручити Порошенку повістку, він поїхав. ВIДЕО

Слідчим Державного бюро розслідувань (ДБР) не вдалося вручити повістку на виклик колишньому президентові України, народному депутату України від партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це бюро проінформувало 17 грудня.

У ДБР пояснили, що виклик стосується кримінального провадження щодо постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей на підконтрольну уряду територію України.



"Для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, проте він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", – розповіли у відомстві.



У ДБР "з метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій" заявили, що "діють виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством".



У відомстві зазначили, що один нардеп уже дістав підозру у цій справі.



ДБР опублікувало відео спроби вручення. У ролику зафіксовано, як Порошенко сів у машину, після чого голос, схожий на його, сказав: "Поїхали!"





В свою чергу у пресслужбі "ЄС" відзначили: "Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого "відосика" – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів.

Цього разу для політичного переслідування він знову використовує ручне ДБР, слідчих якого нині використовують в ролі акторів для сьогоднішнього "відосика".

Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її цілковитої необґрунтованості.

Прикметно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів та його політичних конкурентів були Новорічні свята. Показово, що його ж дорогою йде Володимир Зеленський. І вже добре відомо, куди ця дорога приводить.

Також в ЄС підкреслили, що Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю він проведе ряд зустрічей в Туреччині.

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.

Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.

Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.

20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.