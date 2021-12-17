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Новости Политика Украины
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Порошенко (19365) ГБР (2550) повестка (78)

Госбюро расследований попыталось вручить Порошенко повестку, он уехал. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следователям Государственного бюро расследований (ГБР) не удалось вручить повестку о вызове бывшему президенту Украины, народному депутату Украины от партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бюро проинформировало 17 декабря.

В ГБР объяснили, что вызов касается уголовного производства по поставке угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

В ГБР "во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций" заявили, что "действуют исключительно в пределах и способом, определенным законодательством".

В ведомстве отметили, что один нардеп уже получил подозрение по этому делу.

ГБР опубликовало видео попытки вручения. В ролике зафиксировано, как Порошенко сел в машину, после чего голос, похожий на его, сказал: "Поехали!"

В свою очередь, в пресс-службе "ЕС" отметили: "Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и решением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единой профдеятельности, съемок очередной серии уже заезженного "видосика" – преследование лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов.

На этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика".

Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности.

Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были Новогодние праздники. Показательно, что по его дороге идет Владимир Зеленский. И уже хорошо известно, куда этот путь приводит.

Также в ЕС подчеркнули, что Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции.

В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый Президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.

Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.

Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.

20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый Президент Украины примет участие в международной конференции на тему "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+76
Як завжди. Зелені мавпи дізнались,що Порох зібрався в дипломатичну поїздку за кордон,й вирішили підісрати.
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17.12.2021 22:05
+73
бо в дбр одні дибіли. вже знаємо як вони клістрони забирали, картини конфісковували. знову по соплям отримають від Порошенка.
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17.12.2021 21:59
+61
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17.12.2021 22:08
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Страница 6 из 6
Деркачу? МалАдец.
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18.12.2021 11:16 Ответить


Олександр Бригинець


@bryhynets



Не знаєте чому намалювалася тема повістки Порошенку? Розкажу Завтра в Стамбулі зустріч Пороха з Варфоломіем присвячена 3 річниці Томоса і подальшому визнанню ПЦУ іншими церквами Ось що зелені намагалися зірвати( ПП: прошу поширити цей допис для запобігання банківським фейкам!
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18.12.2021 10:21 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
9 год



У відповідь
@bryhynets

Ну і ще трохи офіційної інфи, якої, звичайно ж, 'не знає' ДБР: «20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі». Хто як не Порох?
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18.12.2021 10:21 Ответить
Шота Петя не як гетьман драпанул,,,а как же " мы оппозиция ничего не боимся"?
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18.12.2021 10:24 Ответить
От ЗЕленых бабуинов,нужно палкой отмахиватся.Порох все правильно сделал.
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18.12.2021 10:34 Ответить
Петі остогидло гратись із зелею у відосики. У нього державні справи за кордоном.
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18.12.2021 10:53 Ответить
Та які там справи. Тікав як обісраний кіт.
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18.12.2021 12:18 Ответить
Порошенко зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

Вони обговорили, зокрема, результат візиту Його Всесвятості до США, зустріч з Президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну. Також скоординували дії, у тому числі процедуру і процес визнання Православної Церкви України сестрами - Православними Церквами у світі.

(Хто не розуміє, як багато важить визнання незалежної Української церкви у світі - той лох).
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18.12.2021 20:01 Ответить
То його справа, з ким він там десь зустрічається. Повістку чому не взяв?
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18.12.2021 20:04 Ответить
Це було вручення підозри, чи повістка як до свідка?
не вдалося вручити повістку на виклик - це що за ******* цирк? Немає такої повістки. "На виклик"...
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18.12.2021 21:38 Ответить
То чому не взяв ту повістку? Ігнорує закони України?
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18.12.2021 21:59 Ответить
Игноруе на 100% зеленый ДБР)))
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18.12.2021 23:13 Ответить
Я перевірив на сайті ДБР.
https://dbr.gov.ua/news/petro-poroshenko-proignoruvav-slidchih-dbr-yaki-namagalisya-vruchiti-jomu-povistku-pro-viklik
Вони самі пишуть, що це був виклик свідка. Жодного слова про підозоу Порошенко.
А такий виклик має узноджуватись, щодо часу, зручного для слідчого, для свідка, і для його адвоката.
А тут була спроба всучити бумажку з фіксовною датою і часом.
Це - грьобаний зелений шапіто на догоду лохторату.

Визначися, хто є саме ти - з лохторату,, чи працюєш за грошики невеликі.
Бо бачу на попередніх сторінках, що аж іх штанців вистрибуєш.
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19.12.2021 08:43 Ответить
Чекаю відповіді на своє запитання
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19.12.2021 09:11 Ответить
Синдром Данінга-Крюгера? Тату, де море?
Я дав вже тобі відповідь, з посиланням на сайт ДБР.

Сподіваюсь, ти вивчатимеш історію, юриспруденцію, соціальні науки.
Люби Україну, борись за неї. Будь достойним.
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19.12.2021 10:19 Ответить
Короче: тікав як серливий кіт.
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19.12.2021 10:44 Ответить
- добре що є не байдужі люди до зовнішньої політики (релігії) країни ...
Люди які підтримують Україну в руслі розвитку свідомих країн світу .
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18.12.2021 20:28 Ответить
Звісно. Мільярдери - вони такі.
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19.12.2021 10:43 Ответить
- гадаєте "хозяин донбасса" вас почує ...?
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20.12.2021 20:26 Ответить
Та плюньте, хлопці дбр-івці. Пора вже нові, цьогорічні справи про вугілля відкривати, а ви все ще Порошенка мусолите...
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18.12.2021 10:24 Ответить
А як же зюзіна прийнята в турборежимі знята депутатська не доторканість?
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18.12.2021 10:24 Ответить
Вручал повестку так,как будто пойманый на измене муж пришел извиняться,а липецкий инвестор сбежал так,как будто рогатая женушка все еще на обиде,классный цирк для лохов.
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18.12.2021 10:30 Ответить
У зелени рейтинги от этого один хер не поднимутся. Все. Уже не сработает этот финт
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18.12.2021 10:37 Ответить
ПАЕХАЛИ....ох и патриёт))))...мова... віра
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18.12.2021 10:39 Ответить
Пійшов ти в дупу! Так для тебе патріотично?
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18.12.2021 10:52 Ответить
а я тут при чому....порохнявий
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18.12.2021 11:05 Ответить
При тому, що ти точно нихрена не патриот Украины.
И, скорее всего - в роли полезного идиота.
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18.12.2021 15:13 Ответить
Петро втікав хутчіше лані, хутчіш, ніж заєць від орла
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18.12.2021 10:46 Ответить
Вже треба повісткі вручати тим хто довів країну майже до кризи!!!
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18.12.2021 10:48 Ответить
И как мне теперь голосовать?
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18.12.2021 10:49 Ответить
Минуточку!
Это 64-ое или 65-ое дело против Пороха?
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18.12.2021 10:50 Ответить
Та де , це вже 109- а кримінальна справа проти Порошенка 🤣🤣🤣
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18.12.2021 11:06 Ответить
Зе. Козлина доиграется, ему потом всё в обратку прилетит, и вместо того что бы что то делать для страны, людей, оно всё пытается Порошенко посадить.
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18.12.2021 10:51 Ответить
Зеля , бумеранг , страшна річ і дуже скоро будеш драпати до ростова , чи Ізраілю 100% 😡
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18.12.2021 11:05 Ответить
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18.12.2021 11:07 Ответить
Так як знущається і насміхається над украінцями ************ і беня кАломойша , то мені важко пригадати таке , навіть при Януковощі !

Скоро зима і ви , зелена шкотобаза , відчуєте все ,, тепло ", які принесуть вам ці жадібні шльоми 😠
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18.12.2021 11:15 Ответить
попробовала бы эта тварь в США так поступить с сотрудниками ФБР... ох было бы интересно посмотреть на продолжение
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18.12.2021 11:41 Ответить
А ФБР в постановках для лохов не участвует )прикинь ,зесрань
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18.12.2021 11:49 Ответить
Фу! Это женская особь такое пишет? Ужас
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18.12.2021 16:32 Ответить
Вона - представниця найдревнішої професії, бреше за гроші.
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18.12.2021 20:08 Ответить
Ты опять слово "мудрый" пишеш без кавычек?
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18.12.2021 13:10 Ответить
К чему ГБР устраивает эту клоунаду с Барыгой?, хотели бы вручить повестку вручили бы, но для зеленного чучела "видосики" важнее любого дела. Позор!
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18.12.2021 11:48 Ответить
Нічого страшного, вручать в аеропорті.
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18.12.2021 12:20 Ответить
дебіле безграмотний, вчися!
А для твого розвитку - зацитую:
"Петро Порошенко 17 грудня відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю 17 і 18 грудня він проведе низку зустрічей в Туреччині.
Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п'ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.
Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об'єднавчого собору.
Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.
20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі».
Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці".
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18.12.2021 12:38 Ответить
А у 2014 януковочь відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до РОСТОВА
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18.12.2021 12:48 Ответить
Блазні з розуму падають від безсильної злоби.Особливо смішно читати про вугілля, коли нема вугілля на ТЕС, та країна готується до віялових відключень, а блаЗЕнь купує електроенергію та газ в Білоруської губернії та рахі.
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18.12.2021 12:44 Ответить
А не смішно тобі читати про мінські угоди , які одне х-ло навидумувало,
а друге х-ло не вгамується ніяк, щоб Україна їх виконувала?
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18.12.2021 12:53 Ответить
Ти мабудь вже на кордоні був коли Порошенко віддав наказ відступати?
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18.12.2021 13:00 Ответить
угоди повинні виконувати обидві сторони в рівній мірі. До речі, вчора була купа інф з США і НАТО з цього приводу.
Але вам, зебілам - аби набрехати.
Тому всі твої висери - в спам.
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18.12.2021 13:02 Ответить
точно так московське х-ло і причісує немічним меркелям з біденами
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18.12.2021 13:18 Ответить
А вы против закупки электроэнергии в Беларуси? У вас, наверное, и ножная динамо-машина в доме уже стоит.
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18.12.2021 17:55 Ответить
А я живу між двома атомними електростанціями. Тільки при кловану чомусь електроенергії стало не вистачати а Енергоатом став збитковим...
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18.12.2021 18:01 Ответить
У вас провал с углем с тех пор как Семенченко с Парасюком (не знаю за чьи деньги) поломали "торговлю на крови". Ну, и вот сейчас - догнало.
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18.12.2021 18:44 Ответить
Про грішина з парасюком,ти,правий,але догнало нас із-за тупих керівників і колаборантів. Вуголь в лугандонії перестали купувати ще в році 2015-му, а проблеми з"явились тільки зараз.
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18.12.2021 21:14 Ответить
А,ти,взагалі,що тут робиш? Цілуй свого вбивцю і не лізь в наші справи.
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18.12.2021 21:09 Ответить
Біжи, пієцца, біжи ...
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18.12.2021 12:44 Ответить
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18.12.2021 12:59 Ответить
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18.12.2021 13:26 Ответить
зебик в гриме? красивое
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18.12.2021 13:40 Ответить
Под влиянием трусости ни одно качество человека так не увеличивается, как глупость.
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18.12.2021 13:20 Ответить
Рвонув, як свиня від різника
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18.12.2021 13:20 Ответить
Свин,увидевший на дворе мангал, начал ловить мышей и лаять на чужих.
))
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18.12.2021 13:32 Ответить
💉🤢🤮🪣
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18.12.2021 13:39 Ответить
Бедненький зескот -снова в дерьме)
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18.12.2021 13:49 Ответить
О, вас уже вьіпустілі із сумасшедшего дома ?
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18.12.2021 16:18 Ответить
Это зебила выпустили из квартала 95, 73% зебилоидов!
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19.12.2021 22:47 Ответить
во зеленых подолячных шавок набежало, целый табун... зря стараетесь, рейтинг вашего зеленого коллаборанта будет падать и дальше.
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18.12.2021 13:48 Ответить
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18.12.2021 23:37 Ответить
Миші кололися, плакали, але все одно жерли кактус.....
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18.12.2021 14:07 Ответить
Недолуге ************* намагається хоч щось пред'явити. Скоро вже самому прилетить за всі подвиги. Американці вивернуть цю зелену жабу одним рухом пальця. Воно вже накосячило з офшорами на років 10. І просто відморожується. А шо?
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18.12.2021 18:07 Ответить
Тікав як серливий кіт
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18.12.2021 20:05 Ответить
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18.12.2021 23:17 Ответить
Мертвечук оказался посмелее.
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19.12.2021 23:57 Ответить
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