Госбюро расследований попыталось вручить Порошенко повестку, он уехал. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Следователям Государственного бюро расследований (ГБР) не удалось вручить повестку о вызове бывшему президенту Украины, народному депутату Украины от партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом бюро проинформировало 17 декабря.
В ГБР объяснили, что вызов касается уголовного производства по поставке угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.
"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.
В ГБР "во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций" заявили, что "действуют исключительно в пределах и способом, определенным законодательством".
В ведомстве отметили, что один нардеп уже получил подозрение по этому делу.
ГБР опубликовало видео попытки вручения. В ролике зафиксировано, как Порошенко сел в машину, после чего голос, похожий на его, сказал: "Поехали!"
В свою очередь, в пресс-службе "ЕС" отметили: "Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и решением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единой профдеятельности, съемок очередной серии уже заезженного "видосика" – преследование лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов.
На этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика".
Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности.
Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были Новогодние праздники. Показательно, что по его дороге идет Владимир Зеленский. И уже хорошо известно, куда этот путь приводит.
Также в ЕС подчеркнули, что Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции.
В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый Президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.
Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.
Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.
20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый Президент Украины примет участие в международной конференции на тему "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".
Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Олександр Бригинець
@bryhynets
Не знаєте чому намалювалася тема повістки Порошенку? Розкажу Завтра в Стамбулі зустріч Пороха з Варфоломіем присвячена 3 річниці Томоса і подальшому визнанню ПЦУ іншими церквами Ось що зелені намагалися зірвати( ПП: прошу поширити цей допис для запобігання банківським фейкам!
@bryhynets
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9 год
У відповідь
@bryhynets
Ну і ще трохи офіційної інфи, якої, звичайно ж, 'не знає' ДБР: «20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі». Хто як не Порох?
Вони обговорили, зокрема, результат візиту Його Всесвятості до США, зустріч з Президентом Байденом, де вони дуже багато говорили про Україну. Також скоординували дії, у тому числі процедуру і процес визнання Православної Церкви України сестрами - Православними Церквами у світі.
(Хто не розуміє, як багато важить визнання незалежної Української церкви у світі - той лох).
не вдалося вручити повістку на виклик - це що за ******* цирк? Немає такої повістки. "На виклик"...
https://dbr.gov.ua/news/petro-poroshenko-proignoruvav-slidchih-dbr-yaki-namagalisya-vruchiti-jomu-povistku-pro-viklik
Вони самі пишуть, що це був виклик свідка. Жодного слова про підозоу Порошенко.
А такий виклик має узноджуватись, щодо часу, зручного для слідчого, для свідка, і для його адвоката.
А тут була спроба всучити бумажку з фіксовною датою і часом.
Це - грьобаний зелений шапіто на догоду лохторату.
Визначися, хто є саме ти - з лохторату,, чи працюєш за грошики невеликі.
Бо бачу на попередніх сторінках, що аж іх штанців вистрибуєш.
Я дав вже тобі відповідь, з посиланням на сайт ДБР.
Сподіваюсь, ти вивчатимеш історію, юриспруденцію, соціальні науки.
Люби Україну, борись за неї. Будь достойним.
Люди які підтримують Україну в руслі розвитку свідомих країн світу .
И, скорее всего - в роли полезного идиота.
Это 64-ое или 65-ое дело против Пороха?
Скоро зима і ви , зелена шкотобаза , відчуєте все ,, тепло ", які принесуть вам ці жадібні шльоми 😠
А для твого розвитку - зацитую:
"Петро Порошенко 17 грудня відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю 17 і 18 грудня він проведе низку зустрічей в Туреччині.
Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п'ятий Президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.
Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об'єднавчого собору.
Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.
20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі».
Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці".
а друге х-ло не вгамується ніяк, щоб Україна їх виконувала?
Але вам, зебілам - аби набрехати.
Тому всі твої висери - в спам.
))