Госбюро расследований попыталось вручить Порошенко повестку, он уехал. ВИДЕО

Следователям Государственного бюро расследований (ГБР) не удалось вручить повестку о вызове бывшему президенту Украины, народному депутату Украины от партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом бюро проинформировало 17 декабря.

В ГБР объяснили, что вызов касается уголовного производства по поставке угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

"Для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР возле Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.

В ГБР "во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций" заявили, что "действуют исключительно в пределах и способом, определенным законодательством".

В ведомстве отметили, что один нардеп уже получил подозрение по этому делу.

ГБР опубликовало видео попытки вручения. В ролике зафиксировано, как Порошенко сел в машину, после чего голос, похожий на его, сказал: "Поехали!"

В свою очередь, в пресс-службе "ЕС" отметили: "Вместо объединения всех политических сил перед российской угрозой и решением глубокого энергетического и экономического кризиса, в котором оказалась страна, зеленая власть прибегла к своей единой профдеятельности, съемок очередной серии уже заезженного "видосика" – преследование лидера оппозиции. Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов.

На этот раз для политического преследования он снова использует ручное ГБР, следователей которого используют в качестве актеров для сегодняшнего "видосика".

Адвокаты Петра Порошенко публично предоставили исчерпывающие ответы и все аргументы относительно политически мотивированного так называемого "угольного дела" и его полной необоснованности.

Примечательно, что любимым временем Виктора Януковича для преследования оппозиционных лидеров и его политических конкурентов были Новогодние праздники. Показательно, что по его дороге идет Владимир Зеленский. И уже хорошо известно, куда этот путь приводит.

Также в ЕС подчеркнули, что Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции.

В частности, в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея пятый Президент Петр Порошенко посетит резиденцию Вселенского Патриарха в Стамбуле.

Как известно, об этом Порошенко и Патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора.

Петр Порошенко и Вселенский Патриарх намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки Православной Церкви Украины, укрепления ее места среди других православных церквей.

20-21 декабря в Республике Польша по приглашению руководства Сената пятый Президент Украины примет участие в международной конференции на тему "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Также запланированы двусторонние встречи Петра Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.