Утримуваного керівника "Кримської солідарності" Сейдалієва звільнили в окупованому Криму
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У тимчасово окупованому Сімферополі ввечері звільнили громадського активіста й керівника "Кримської солідарності" Мустафу Сейдалієва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в фейсбуці "Кримської солідарності"
Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт за публікацію в соцмережах, датовану 2012 року. Мовляв, він розмістив відеозапис, який заборонений російським законодавством.
Перші два тижні арешт Сейдалієв відбував у Євпаторії. Далі після звільнення з ізолятора, його знову затримали 23 листопада в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву присудили в слідчому ізоляторі в Сімферополі.
Раніше Сейдалієва російські окупанти в Кримському півострові затримали 31 жовтня, разом із десятком інших кримських татар.
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