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Новини Події Репресії в окупованому Криму
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Утримуваного керівника "Кримської солідарності" Сейдалієва звільнили в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Події

Утримуваного керівника

У тимчасово окупованому Сімферополі ввечері звільнили громадського активіста й керівника "Кримської солідарності" Мустафу Сейдалієва.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в фейсбуці "Кримської солідарності"

 Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт за публікацію в соцмережах, датовану 2012 року. Мовляв, він розмістив відеозапис, який заборонений російським законодавством.

Перші два тижні арешт Сейдалієв відбував у Євпаторії. Далі після звільнення з ізолятора, його знову затримали 23 листопада в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву присудили в слідчому ізоляторі в Сімферополі.

Раніше Сейдалієва російські окупанти в Кримському півострові затримали 31 жовтня, разом із десятком інших кримських татар.

Також читайте: 11 кримськотатарських активістів, арештованих через зустріч адвоката Семедляєва, випустили з ізоляторів тимчасового тримання в окупованому Криму

Автор: Роман Свиридович
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Іншалла, Мустафа-ага !

Все буде Къырым !
Слава Україні !
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18.12.2021 00:49 Відповісти
Крым не является российским и там сейчас бандитское незаконное оккупационное управление. Путин не может присоединить Крым, как бы не пыжился, без согласия Турции, а она согласия на управление не дает. Поэтому липовый договор о присоединении подписан не тогдашним главой Крыма Могилевым, а частными лицами - бандитами Аксеновым, Чалым и Константиновым и этот договор до сих пор не ратифицирован в крымском парламенте, с этим договором можно сходить в туалет, а Крым уж точно не российский. В 1772 году хан Сахит Гирим передал Крым как часть Османской империи под управление Московии, только под управление и Россия никогда не завоевывала Крым. С распадом СССР он стал опять Османским, преемницей этой империи является Турция. Согласно этому Турция поставила Могилева управлять Крымом и он до сих пор там законный глава, а сын Эрдогана главный олигарх Крыма, а Путин просто жалкий вор без всяких законных прав также как Аксенов. Вот такая настоящая история. Россия и Украину захватила незаконно и присоединила к себе на 300 лет, так как в договоре с Хмельницким таких пунктов не было, было только вхождение Украины под покровительство Московии, но в качестве конфедерации, то есть с сохранением независимости. Вся история переврана от начала до конца и правду знают только наверху.
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18.12.2021 11:18 Відповісти
татарський народ ментально рідніший украінцям бо ми цінуемо свободу і і нам ра3ом не потрібна ні москва ні рускій сапог а пладі потрібно більше не говорити какая ра3ніца
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18.12.2021 18:52 Відповісти
 
 