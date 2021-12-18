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Удерживаемого руководителя "Крымской солидарности" Сейдалиева освободили в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Удерживаемого руководителя

Во временно оккупированном Симферополе вечером освободили общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке "Крымской солидарности"

Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест за публикацию в соцсетях, датированную 2012 годом. Мол, он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.

Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора его снова задержали 23 ноября в Симферополе во время встречи с освобожденным Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней админареста Сейдалиеву присудили в следственном изоляторе в Симферополе.

Ранее Сейдалиева российские оккупанты на Крымском полуострове задержали 31 октября, вместе с десятком других крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 крымскотатарских активистов, арестованных из-за встречи адвоката Семедляева, выпустили из изоляторов временного содержания в оккупированном Крыму

Автор: Наталя Джума
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Іншалла, Мустафа-ага !

Все буде Къырым !
Слава Україні !
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18.12.2021 00:49 Ответить
Крым не является российским и там сейчас бандитское незаконное оккупационное управление. Путин не может присоединить Крым, как бы не пыжился, без согласия Турции, а она согласия на управление не дает. Поэтому липовый договор о присоединении подписан не тогдашним главой Крыма Могилевым, а частными лицами - бандитами Аксеновым, Чалым и Константиновым и этот договор до сих пор не ратифицирован в крымском парламенте, с этим договором можно сходить в туалет, а Крым уж точно не российский. В 1772 году хан Сахит Гирим передал Крым как часть Османской империи под управление Московии, только под управление и Россия никогда не завоевывала Крым. С распадом СССР он стал опять Османским, преемницей этой империи является Турция. Согласно этому Турция поставила Могилева управлять Крымом и он до сих пор там законный глава, а сын Эрдогана главный олигарх Крыма, а Путин просто жалкий вор без всяких законных прав также как Аксенов. Вот такая настоящая история. Россия и Украину захватила незаконно и присоединила к себе на 300 лет, так как в договоре с Хмельницким таких пунктов не было, было только вхождение Украины под покровительство Московии, но в качестве конфедерации, то есть с сохранением независимости. Вся история переврана от начала до конца и правду знают только наверху.
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18.12.2021 11:18 Ответить
татарський народ ментально рідніший украінцям бо ми цінуемо свободу і і нам ра3ом не потрібна ні москва ні рускій сапог а пладі потрібно більше не говорити какая ра3ніца
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18.12.2021 18:52 Ответить
 
 