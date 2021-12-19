Пункти обігріву в Києві розпочнуть роботу з 20 грудня

У Києві 20 грудня у зв’язку із прогнозованим значним похолоданням розпочнуть роботу пункти обігріву. Відповідне рішення ухвалене на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.

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Також із 20 грудня, на період ускладнення погодних умов та з метою соціального захисту малозахищених верств населення облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах. Такі пункти обігріву розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу "Дарниця", на території парку "Привокзальний", Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції "Київ-Пасажирський".

За інформацією Українського гідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4° морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11° морозу.

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Адреси стаціонарних пунктів обігріву населення, що будуть розміщені на території м. Києва в зимовий період 2021–2022 років, дивіться тут.