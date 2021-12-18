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Морози вдарять до -19: в Україну йде різке похолодання

Новини Цензор.НЕТ Події

Морози вдарять до -19: в Україну йде різке похолодання

Погода в Україні 21-22 грудня різко погіршиться. На сході країни вночі температура опуститься до -19 градусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, найближчими днями в Україні буде похмура погода зі снігом, але відносно тепла. Максимум уночі температура опуститься до -4 градусів.

Водночас, уже з 21 грудня по всій країні суттєво похолодає. На сході очікується до -10 градусів вдень, вночі -13, на півдні -4, вночі -6. У північних областях вдень очікується похолодання -11, вночі -14. На заході України до -7 вдень та до -10 ніч, у центральних областях вдень до -8, вночі до -12.

Читайте також: З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр

У Києві 21 грудня очікується до -12 уночі, вдень потеплішає до -7.

Морози вдарять до -19: в Україну йде різке похолодання 01
Фото: прогноз на 21 грудня

22 грудня мороз посилиться. До -19 похолодає вночі на сході країни, зокрема у Харківській та Луганській областях. У Донецькій області вночі очікується до -17. Вдень трохи потеплішає - максимальна температура вдень -13.

На півночі України 22 грудня очікується до -16, вдень до -11, у західних областях та на півдні вночі очікується до -14, а ось вдень -7, у центральних регіонах уночі до -16, вдень до -8.

У Києві стовпчики термометрів опустяться до -12 вночі, вдень -7.

Морози вдарять до -19: в Україну йде різке похолодання 02
Фото: прогноз на 22 грудня

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Топ коментарі
+35
Вот тут и настанет трындец энергетической афере зеленой власти.
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18.12.2021 15:36
+26
Врешь. Во-первых наградили еще при Овоще. Во-вторых последние тарифы и обязательства перед МВФ принял уже Зеля недонаполеон. А в третьих, деньги, на которые летом нужно было закупить дешевый уголь и дешевый газ, своровал на "большую аферу" тоже клован.
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18.12.2021 15:55
+23
зебил, при овоще тепло было исключительно за счет кредитов..
тех самых, которые (в т.ч.) потом привели к обвалу гривны в 3 раза..
или ты "думало" - что всё нахаляву берется и платить не нужно?
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18.12.2021 16:19
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Паниковать пока рано,богдан всех наеобманул,гетьманович придумает новые налоги и ситуация будет под контролем.
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18.12.2021 17:44 Відповісти
Налогами не потопишь.
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18.12.2021 18:05 Відповісти
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18.12.2021 17:56 Відповісти
Холодно-голодно.
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18.12.2021 18:43 Відповісти
Угомонитесь, все буде добре.
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18.12.2021 18:48 Відповісти
А что по срокам?
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18.12.2021 19:08 Відповісти
Ну всьо . Тепер ДБР прийде і до синоптиків , які -на замовлення Порошенка ( 100%) , і -з метою посіяти паніку серед населення , а також - підірвати довір'я до влади , опублікували невтішний прогноз погоди . .
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18.12.2021 18:58 Відповісти
В декабре НЕОЖЫДАННО наступила зима
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19.12.2021 01:38 Відповісти
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