Морозы ударят до -19: в Украину идет резкое похолодание

Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом, но относительно теплая. Максимум ночью температура опустится до -4 градусов.

В то же время, уже с 21 декабря по всей стране похолодает. На востоке ожидается -10 градусов днем, ночью -13, на юге -4, ночью -6. В северных областях днем ​​ожидается похолодание -11, ночью -14. На западе Украины до -7 днем ​​и -10 ночь, в центральных областях днем ​​до -8, ночью до -12.

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В Киеве 21 декабря ожидается до -12, днем ​​потеплеет до -7.



Фото: прогноз на 21 декабря

22 декабря мороз усилится. До -19 похолодает ночью на востоке страны, в частности, в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой области ночью ожидается -17. Днем немного потеплеет – максимальная температура днем ​​-13.

На севере Украины 22 декабря ожидается до -16, днем ​​до -11, в западных областях и на юге ночью ожидается -14, а вот днем ​​-7, в центральных регионах ночью до -16, днем ​​до -8.

В Киеве столбики термометров опустятся до -12 ночью, днем ​​-7.



Фото: прогноз на 22 декабря

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