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Морозы ударят до -19: в Украину идет резкое похолодание

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Морозы ударят до -19: в Украину идет резкое похолодание

Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом, но относительно теплая. Максимум ночью температура опустится до -4 градусов.

В то же время, уже с 21 декабря по всей стране похолодает. На востоке ожидается -10 градусов днем, ночью -13, на юге -4, ночью -6. В северных областях днем ​​ожидается похолодание -11, ночью -14. На западе Украины до -7 днем ​​и -10 ночь, в центральных областях днем ​​до -8, ночью до -12.

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В Киеве 21 декабря ожидается до -12, днем ​​потеплеет до -7.

Морозы ударят до -19: в Украину идет резкое похолодание 01
Фото: прогноз на 21 декабря

22 декабря мороз усилится. До -19 похолодает ночью на востоке страны, в частности, в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой области ночью ожидается -17. Днем немного потеплеет – максимальная температура днем ​​-13.

На севере Украины 22 декабря ожидается до -16, днем ​​до -11, в западных областях и на юге ночью ожидается -14, а вот днем ​​-7, в центральных регионах ночью до -16, днем ​​до -8.

В Киеве столбики термометров опустятся до -12 ночью, днем ​​-7.

Морозы ударят до -19: в Украину идет резкое похолодание 02
Фото: прогноз на 22 декабря

Также читайте: Температура упала ниже нуля: в Киеве закончился безморозный период длиной в 219 дней

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
Вот тут и настанет трындец энергетической афере зеленой власти.
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18.12.2021 15:36
+26
Врешь. Во-первых наградили еще при Овоще. Во-вторых последние тарифы и обязательства перед МВФ принял уже Зеля недонаполеон. А в третьих, деньги, на которые летом нужно было закупить дешевый уголь и дешевый газ, своровал на "большую аферу" тоже клован.
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18.12.2021 15:55
+23
зебил, при овоще тепло было исключительно за счет кредитов..
тех самых, которые (в т.ч.) потом привели к обвалу гривны в 3 раза..
или ты "думало" - что всё нахаляву берется и платить не нужно?
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18.12.2021 16:19
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Паниковать пока рано,богдан всех наеобманул,гетьманович придумает новые налоги и ситуация будет под контролем.
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18.12.2021 17:44 Ответить
Налогами не потопишь.
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18.12.2021 18:05 Ответить
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18.12.2021 17:56 Ответить
Холодно-голодно.
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18.12.2021 18:43 Ответить
Угомонитесь, все буде добре.
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18.12.2021 18:48 Ответить
А что по срокам?
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18.12.2021 19:08 Ответить
Ну всьо . Тепер ДБР прийде і до синоптиків , які -на замовлення Порошенка ( 100%) , і -з метою посіяти паніку серед населення , а також - підірвати довір'я до влади , опублікували невтішний прогноз погоди . .
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18.12.2021 18:58 Ответить
В декабре НЕОЖЫДАННО наступила зима
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19.12.2021 01:38 Ответить
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