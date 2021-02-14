З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр
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Завтра, 15 лютого, в західних, Житомирській, Вінницькій областях України очікується невеликий сніг, температура повітря упродовж доби становитиме 4-9 градусів морозу.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За даними синоптиків, на решті території країни - без істотних опадів; температура повітря вночі 9-14 градусів із позначкою мінус, на північному сході 15-20 градусів, вдень 5-10 градусів морозу; в південних областях вночі 5-10, а вдень 0-5 градусів морозу.
На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Прикарпатті, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві - без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 10-12 градусів, вдень 6-8 градусів морозу.
Також підкреслюється, що у вівторок, 16 лютого, очікується холодна без опадів погода з температурою повітря вночі 16-21 градус, на північному сході країни до 26 градусів морозу, вдень мінус 8-13; у південній частині та на Закарпатті вночі 9-14 градусів, вдень 3-8 градусів морозу (на Закарпатті близько 0).
На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві - холодна без опадів погода з температурою вночі мінус 16-18, а вдень 9-11 градусів морозу.
Будь ласка, зачекайте...
А зими...В 2009-му весь лютий вночі -20С, а вдень -16С. І нічого, привикли тоді.
До речі, ваша "Біла береза" дуже радянське морозиво нагадує, і це йому комплімент.
Или импортные сапоги - после 4-часовой очереди на морозе.
А потом пошёл застой, эра экономии, и мать-его-вйообб, то совиное мороженое
- сколько можно на него молиться ? Люди были невыездные, за валюту сажали,
посюду "Слава КПСС!" и "научый коммунизм" и три канала ТВ про передовиков.
Сдох совок, и туда ему дорога вместе с мороженым.
Им-то жилось хорошо.
Где купить путёвку в детство?
Чтобы нашим детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!
Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск
По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
ДЕТСТВО - это ИНТЕРНЕТ!
только не всегда виртуальные гении могут починить велик))) или отлить оловянный пестик )))