З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр

Завтра, 15 лютого, в західних, Житомирській, Вінницькій областях України очікується невеликий сніг, температура повітря упродовж доби становитиме 4-9 градусів морозу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними синоптиків, на решті території країни - без істотних опадів; температура повітря вночі 9-14 градусів із позначкою мінус, на північному сході 15-20 градусів, вдень 5-10 градусів морозу; в південних областях вночі 5-10, а вдень 0-5 градусів морозу.

На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Прикарпатті, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві - без істотних опадів. Температура повітря вночі мінус 10-12 градусів, вдень 6-8 градусів морозу.

Також підкреслюється, що у вівторок, 16 лютого, очікується холодна без опадів погода з температурою повітря вночі 16-21 градус, на північному сході країни до 26 градусів морозу, вдень мінус 8-13; у південній частині та на Закарпатті вночі 9-14 градусів, вдень 3-8 градусів морозу (на Закарпатті близько 0).

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві - холодна без опадів погода з температурою вночі мінус 16-18, а вдень 9-11 градусів морозу.