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Гідрометцентр (156) погода (757) морози (73)

З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр

Завтра, 15 лютого, в західних, Житомирській, Вінницькій областях України очікується невеликий сніг, температура повітря упродовж доби становитиме 4-9 градусів морозу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними синоптиків, на решті території країни - без істотних опадів; температура повітря вночі 9-14 градусів із позначкою мінус, на північному сході 15-20 градусів, вдень 5-10 градусів морозу; в південних областях вночі 5-10, а вдень 0-5 градусів морозу.

На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Прикарпатті, вдень у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві - без істотних опадів. Температура повітря вночі  мінус 10-12 градусів, вдень 6-8 градусів морозу.

Також підкреслюється, що у вівторок, 16 лютого, очікується холодна без опадів погода з температурою повітря вночі 16-21 градус, на північному сході країни до 26 градусів морозу, вдень мінус 8-13; у південній частині та на Закарпатті вночі 9-14 градусів, вдень 3-8 градусів морозу (на Закарпатті близько 0).

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві - холодна без опадів погода з температурою вночі мінус 16-18, а вдень 9-11 градусів морозу.
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Топ коментарі
+6
а в ГУЛАГе и до -50°С З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 2158 и все пилили лес. З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 5150 а по весне трупы экскаватором сгребали в ямы З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 1167 вспоминаете своим клубом совкодрочеров с ностальгией? З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 9576
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14.02.2021 16:20
+3
Поки не було Каховського моря у нас були зими і до тридцяти. А потім клімат пом"якшав. Незабаром будуть рости і банани. З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 6232
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14.02.2021 14:02
+3
"В интернете пробежал слух о том, что Грета Тунберг отморозила уши на акции протеста против глобального потепления, которую она с соратниками проводила в минувшую пятницу у стен парламента в Стокгольме."(с)
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14.02.2021 15:18
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так это констатация факта или константирование того, что произойдет в реальном режиме времени?
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14.02.2021 13:33 Відповісти
Это, глобальное потепление!
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14.02.2021 15:06 Відповісти
"В интернете пробежал слух о том, что Грета Тунберг отморозила уши на акции протеста против глобального потепления, которую она с соратниками проводила в минувшую пятницу у стен парламента в Стокгольме."(с)
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14.02.2021 15:18 Відповісти
З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 3151 "Птичку жалко"
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14.02.2021 15:44 Відповісти
отслеживаю по foreca все более-менее сходится З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 5262
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14.02.2021 16:05 Відповісти
З вівторка температура почне підніматись і через тиждень буде нуль.
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14.02.2021 13:34 Відповісти
після стрітення повертає на весну
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14.02.2021 15:34 Відповісти
6-8 градусов - это сильные морозы? А вот в советское время зимы были - с ностальгией вспоминаем...
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14.02.2021 13:44 Відповісти
Поки не було Каховського моря у нас були зими і до тридцяти. А потім клімат пом"якшав. Незабаром будуть рости і банани. З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 6232
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14.02.2021 14:02 Відповісти
Ти чого це з "чотирьох рук" пишеш?
А зими...В 2009-му весь лютий вночі -20С, а вдень -16С. І нічого, привикли тоді.
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14.02.2021 14:16 Відповісти
Швидше почнуть рости бамбуки.
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15.02.2021 03:49 Відповісти
А пломбир какой был!
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14.02.2021 14:41 Відповісти
Каштан - 28 копеек, Ленинградское - 22 коп., Пломбир- 19 копеек. Это самое распространенное, были вариации. В перестройку появился Пингвин (плодово-ягодное в шоколаде) - 18 копеек (не точно уверен, но вроде так).
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14.02.2021 14:52 Відповісти
Плодово-ягодное дешевле было. Всего 7 копеек.
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14.02.2021 15:07 Відповісти
7 копеек - это чисто плодово-ягодное, а по 18 копеек (Пингвин) - плодово-ягодное в шоколаде.
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14.02.2021 16:03 Відповісти
адкуль ва Украіне гэтак шмат смярдзючых саўкоў? З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 453
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14.02.2021 17:59 Відповісти
Остынь. Просто про мороженое вспоминают, какое по какой цене. Развалился совок - туда ему и дорога.
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14.02.2021 20:12 Відповісти
Як буде білоруською "почуття гумору"?
До речі, ваша "Біла береза" дуже радянське морозиво нагадує, і це йому комплімент.
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14.02.2021 20:34 Відповісти
Мороженое вкусное, если оно не закончилось у тебя перед носом.
Или импортные сапоги - после 4-часовой очереди на морозе.
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14.02.2021 18:23 Відповісти
Насчет сапог, мне такой прикол рассказывали (вроде как правда). Несколько ребят у входа в магазин разглядывали витрину, к ним кто-то подошел и спросил: "что дают?". Ребята в шутку ответили, что сейчас должны какие-то крутые сапоги "выбросить" (был такой термин, про дефицит - выбросить). Человек стал за ними, затем подошел еще кто-то, образовалась очередь. Ребята уже давно ушли, а очередь осталась, и требовала сапоги. Клятвенным заверениям магазинного начальства, что сегодня сапог нет и уже давно не было, естественно никто не верил. Очередь была уверена, что сапоги припрятали для своих, и в очереди нашлись даже очевидцы, которые эти сапоги видели.
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14.02.2021 20:41 Відповісти
Нормальный шоколад на мороженом был в начале 70-х.
А потом пошёл застой, эра экономии, и мать-его-вйообб, то совиное мороженое
- сколько можно на него молиться ? Люди были невыездные, за валюту сажали,
посюду "Слава КПСС!" и "научый коммунизм" и три канала ТВ про передовиков.
Сдох совок, и туда ему дорога вместе с мороженым.
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14.02.2021 18:12 Відповісти
К сожалению не все совки знали какое может быть мороженое, я своим одноклассникам как сказку рассказывала про виды мороженого в магазине соседней страны, они слюнями давились, особенно мне удавалось описывать мороженое семейное - кило пломбира с семью вкусами
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14.02.2021 19:13 Відповісти
Ну не знаю. После развала СССР повсеместно продавали какое-то итальянское мороженное (не помню название) - ни в какое сравнение с пломбиром, даже рядом не стояло.
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14.02.2021 20:44 Відповісти
А кто молиться? Развалился совок вот и отлично.
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14.02.2021 20:14 Відповісти
Одна хитрая национальность всюду проталкивает пропаганду как хорошо жилось в СССР.
Им-то жилось хорошо.
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15.02.2021 03:47 Відповісти
в советское время батареи нормально грели, свет был по 4 копейки и теплотрассы каждый день не рвало. А сегодня для нас и 10 градусов мороза катастрофа.
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14.02.2021 15:31 Відповісти
и сколько квантов света отгружали на 4 копейки? З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 5808
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14.02.2021 16:20 Відповісти
Емм, а чому ж тоді у совку всі підключали телевізори через стабілізатор напруги?)))) Великі такі коробки на підлохі стояли і гуділи! Мабуть тому, що такий гарний "свєт" у розетці був...
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14.02.2021 18:06 Відповісти
Мы без стабилизатора подключали - ни разу не горел. Потом, правда, таки поставили эту коробку, но стабилизатор сгорел раньше телевизора.
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14.02.2021 20:46 Відповісти
В советское время презервативы, батарейки, изолента, фломастеры, жвачки, туалетная бумага, майонез и ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - был дефицит. Шпроты и растворимый кофе - престижный подарок, "Москвичи" и "Запорожцы" латали по 30 лет. ВАЗ был престижным автомобилем. - небо и земля по сравнению с сегодняшним днём.
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14.02.2021 18:20 Відповісти
А в США в цей час мільйонами продавали Мустанги і Бюїки з Доджами...
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14.02.2021 19:12 Відповісти
Начет изоленты - неправда, свободно продавалась. А вот жвачек и фломастеров вроде как просто не было или только появились. Кофе растворимый и шпроты - таки да, надо было "доставать".
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14.02.2021 20:47 Відповісти
Свободно могла продаваться только чёрная матерчатая изолента, которая ни к чему не липла, кроме как к пальцам. В 1974-75 просто пойти и купить в хозтоварах синюю изоленту и обмотать клюшку для хоккея было нереально. Прозрачный канцелярский скоч в СССР был большущей редкостью и быстро желтел и отслаивался.
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15.02.2021 03:35 Відповісти
В 1974-75 я еще этим не интересовался, а вот с конца 1970-х синюю изоленту покупали без проблем. Не помню, в хозтоварах или в магазине "Радиолюбитель" (в Киеве был такой, на бульваре Леси Украинки), но проблем точно не было. Недавнро делали ремонт и нашли в ящике моток такой изоленты - годы на ней не скзались.
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15.02.2021 10:41 Відповісти
а в ГУЛАГе и до -50°С З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 2158 и все пилили лес. З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 5150 а по весне трупы экскаватором сгребали в ямы З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 1167 вспоминаете своим клубом совкодрочеров с ностальгией? З вівторка в Україні будуть сильні морози, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 9576
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14.02.2021 16:20 Відповісти
да в конце 90-х на западе до -32 градусов было и не чего! а тут просто смех Со вторника в Украину придут сильные морозы, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 2012
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14.02.2021 13:48 Відповісти
Не удивили .уснас были раньше и по -30 . немцев засыпало и мороз ночью -12 был что для этих рауонов несущественно
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14.02.2021 13:49 Відповісти
***
Где купить путёвку в детство?
Чтобы нашим детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!

Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск

По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
ДЕТСТВО - это ИНТЕРНЕТ!
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14.02.2021 14:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XiSyFk_dw80
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14.02.2021 15:04 Відповісти
https://youtu.be/3mIWkRv7GrM
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14.02.2021 15:14 Відповісти
так наверное и должно быть... прогресс не стоит на месте...
только не всегда виртуальные гении могут починить велик))) или отлить оловянный пестик )))
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14.02.2021 16:49 Відповісти
 
 