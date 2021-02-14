Со вторника в Украину придут сильные морозы, - Гидрометцентр

Завтра, 15 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 4-9° мороза.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным синоптиков, на остальной территории страны - без существенных осадков; температура воздуха ночью 9-14°, на северо-востоке 15-20°, днем 5-10° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.

При этом подчеркивается, что во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 16-21°, на северо-востоке страны до 26° мороза, днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье около 0°).

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 16-18°, днем 9-11° мороза