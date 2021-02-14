Со вторника в Украину придут сильные морозы, - Гидрометцентр
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Завтра, 15 февраля в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток 4-9° мороза.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным синоптиков, на остальной территории страны - без существенных осадков; температура воздуха ночью 9-14°, на северо-востоке 15-20°, днем 5-10° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.
На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.
При этом подчеркивается, что во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 16-21°, на северо-востоке страны до 26° мороза, днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье около 0°).
На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 16-18°, днем 9-11° мороза
Пожалуйста, подождите...
А зими...В 2009-му весь лютий вночі -20С, а вдень -16С. І нічого, привикли тоді.
До речі, ваша "Біла береза" дуже радянське морозиво нагадує, і це йому комплімент.
Или импортные сапоги - после 4-часовой очереди на морозе.
А потом пошёл застой, эра экономии, и мать-его-вйообб, то совиное мороженое
- сколько можно на него молиться ? Люди были невыездные, за валюту сажали,
посюду "Слава КПСС!" и "научый коммунизм" и три канала ТВ про передовиков.
Сдох совок, и туда ему дорога вместе с мороженым.
Им-то жилось хорошо.
Где купить путёвку в детство?
Чтобы нашим детям показать,
Как же было интересно,
Во дворе толпой гулять!
Жгли костры, играли в прятки,
И в футбол и "змея" пуск
А зимой коньки и санки,
Лыжи, снежки, с горки спуск
По развалинам скакали
И гоняли "лесопед"...
Жаль, конечно, что для наших,
ДЕТСТВО - это ИНТЕРНЕТ!
только не всегда виртуальные гении могут починить велик))) или отлить оловянный пестик )))