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Російську акторку, яка відвідувала окупований Крим, не пустили в Україну

Новини Цензор.НЕТ Події

Російську акторку, яка відвідувала окупований Крим, не пустили в Україну

Громадянка РФ прибула в Бориспіль авіарейсом з Варшави. 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби України.

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російську співачку Mary Gu та організатора концертів, які відвідували окупований Крим, не пропустили до України, - прикордонники. ВIДЕО

За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Акторка повернулася назад зворотним рейсом.
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Топ коментарі
+40
А какие же наши местные мрази пригласили вражескую актёрку сниматься в Украине? Пресса, разберитесь, обнародуйте должности и фамилии. Или оно по личному приглашению Зеленского пёрлось к нам?
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19.12.2021 13:19
+22
Яка трагедія.
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19.12.2021 13:23
+20
Та ні. Аби у кварталі- пропустили б.
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19.12.2021 13:51
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Сидим в своем болоте и молимся а пуТяна, н***й шастать!
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19.12.2021 13:15 Відповісти
Ото акторка була здивована: А че такова???
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19.12.2021 16:24 Відповісти
У 95 кварталі?
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19.12.2021 13:18 Відповісти
Та ні. Аби у кварталі- пропустили б.
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19.12.2021 13:51 Відповісти
А какие же наши местные мрази пригласили вражескую актёрку сниматься в Украине? Пресса, разберитесь, обнародуйте должности и фамилии. Или оно по личному приглашению Зеленского пёрлось к нам?
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19.12.2021 13:19 Відповісти
"Русская актріса" - то нонсенс. Хіба що то - якась порнонаташа. Великі актриси, які грали у русскіз тіятрах, не були "русскіми" за національністю. Втім, як і актори та співаки. Фахна Ранєвская, Лія Азеджакова, Андрєй Міронов(Мєнакєр), Ян Ірєнкєль і тисячі інших - то соляна з різних націй, яку вінчає потомственний ефіоп Пушкін.
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19.12.2021 14:13 Відповісти
да блд..хотя бы фамилию артистки огласили!
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19.12.2021 16:05 Відповісти
"російска актерка" це дуже смішно ) ряженна з дебілніх кацапських серіалів
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19.12.2021 13:20 Відповісти
По какому принципу пускают/не пускают? Некоторых, незаконно посещавших Крым вполне себе пускают. Некоторых - нет. В чем прикол и сколько это стоит?
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19.12.2021 13:21 Відповісти
Припхалась в кокошніку.
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19.12.2021 13:25 Відповісти
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19.12.2021 14:22 Відповісти
а чавой табе не ндравится какашник-та?
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19.12.2021 14:46 Відповісти
и в лыковых лаптях
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19.12.2021 16:06 Відповісти
Тут логики нет. Наверняка погранцы при обнаружении такой особы звонят руководству и то говорит пропускать или нет. Все как обычно...
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19.12.2021 13:27 Відповісти
да нет БАЗА ОДНА МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЕХАЛА В КРЫМ САМОЛЕТОМ ИЛИ ЧЕРЕЗ МОСТ ВНЕСЛИ ПАСПОРТ В БАЗУ ДАТА КОГДА ОТКУДА И КАК И ВСЕ некоторые русские россияне умышленно едут на край света и через админграницу с Крымомо через наших погранцов заезжают в Крым..и также выезжают ФСБ россиянские погранцы злятся но кроме как намекнуть у них ничего не пополучается... базы сегодня достаточно спилить на РЖД берем местов поезд Москва Евпатория или Москва Керчь или Симферополь и все... на самолет российских компаний лоукостеров и Аэрофлота Москва или еще откудав Симферополь и все заехал нарушил... все достаточно банально до скуки просто многие считают что им на все плевать куда мол денеться а бывало за эти годы анекдот с трагедий сначала а ну нафиг ту украину а потом бамц а тут нехилое оказалзось наследство или дети поженились с гражданином-гражданкой Украины и начинается... геморой...а тебе штамп запрещен въездв Украину на 3-5-10 лет..и хоть трусы на голову надевай не поможет...
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19.12.2021 14:31 Відповісти
А чего я не так сказал? Находят человека в базе, а руководство говорит ПРОПУСТИТЬ, и таких ситуаций много. Зачастую все решает "телефонное право". Звонят из ОП, МВС и т.д.
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19.12.2021 14:37 Відповісти
Следите за языком.
Вы живете в Украине, а не в придуманном вами государстве. Приказ сверху идет пропустить - значит пропускают. И такие случаи не единичны.
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19.12.2021 14:54 Відповісти
ЭТО У ВАС В БОЛОТНОЙ КОКОШНОЙ МАЦКВЕ ПРИКАЗЫ ВЫШЕ ЗАКОНА ТАК И ПИШИТЕ А НЕ ПРИКРЫВАЙТЕСЬ ТРОЛЬ БОТ КАКОЙ ПРИКАЗ ВЫ клоун КОНСТИТУУЦИЮ ЧИТАЙТЕ недоразвитый вы наш....... Конституція України Стаття 60.

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

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19.12.2021 15:06 Відповісти
Придурок. Не умеешь разговаривать - не влазь.
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19.12.2021 15:08 Відповісти
тебя в БАН ОТПРАВИТЬ??? вот чего ненавижу так если тупое чувырло не знающее тему начинает нести ахинею а потом оскорбляет всех кругом..... тебе по бошке не давали?? нет жаль было бы куда продуктивней....
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19.12.2021 15:13 Відповісти
Чмошник туалетный - тебе же указали - прочь. Выполняй команду)
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19.12.2021 15:17 Відповісти
Эффект Даннинга - Крюгера - Википедия для ДЕБИЛОВ СОМОВУ В ТОМ ЧИСЛЕ.....
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19.12.2021 15:43 Відповісти
ерунду не несите сказать могут а вот погранцы вряд ли захотят сами сидеть потом в тюрьме давайте письменную бумагу и точка... а вот с бумагой облом.... потому- что слова даже записанные на диктофон это слова --а бумага это бумага и факт на лицо... погранцы в рамках закона дешевле и целее будешь выполнить ЗАКОНЫ и точка.... у Зеленского был такой облом пару раз --а когда начали выяснять -кто звонил и приказал пропустить такого то так вот в ОППЕ не нашлось желающих сказать-- я звонил.... не нашлось даже Вовчик в дурачка сыграл типа.... а я нееее вы шо как можна....не то время..
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19.12.2021 14:52 Відповісти
"В чем прикол и сколько это стоит?" - 1. нравится зеле или не нравится, 2. стоит какая польза от етого для 95кв и лично для зели. Не конче гроші - може якісь репутаційні, рейтингові вигоди, мож вони колись на рахє допомагали зєлє, або разом парились в сауні ?
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19.12.2021 13:37 Відповісти
Лицо может попасть в базы незаконных, а может на попасть. Если тихо съездил, не выпячивая, то могут и не узнать. А если в блоге своем растрезвонила, как ездила, то значит в списках уже.
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19.12.2021 14:14 Відповісти
жаль, что Варшава не запрещает таким въезд на свою территорию. хотя она, конечно, могла лететь и транзитом
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19.12.2021 13:23 Відповісти
Яка трагедія.
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19.12.2021 13:23 Відповісти
Десь тут рветься логічний ряд.Якщо Крим - це Україна,і співачка там була і щось порушила то її треба було не пускати в Крим...Але в Крим,де вона порушила її пустили,зате не пустили в Бориспіль,де вона нічого не порушила...Вийти з цього зачарованого кола можна досить просто - для початку перестати задавати улюблене питання ідіотів - "чий Крим"?
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19.12.2021 13:28 Відповісти
«Порушила порядок в'їзду» що ще потрібно пояснювати? В
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19.12.2021 13:42 Відповісти
... порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму ...
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19.12.2021 13:43 Відповісти
логичный ряд у тебя в твоей кацапской башке уже давно порвался.
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19.12.2021 13:46 Відповісти
идиЁт, у тебя логика, как у ТП. наверное, как у этой матрёхи буханковой.)

проникла на территорию Украины, в частности в Крым, не через официальный пункт пропуска.

следовательно- официальный бан на въезд за предыдущее нарушение.

что еще нужно объяснять, убогий?
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19.12.2021 14:50 Відповісти
Відповім тобі,москальському уйобку,схованому під жидівським ніком так - якщо вона проникла на територію України через неофіційний пункт то звідки на офіційному знають,що вона взагалі проникла...Хіба що вона така сама прониклива (по москєвськи проніцатєльна) як і ти...
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19.12.2021 17:10 Відповісти
вовка пуйло-бурмей, ти реально клiнiчний iдiЙОт ))
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19.12.2021 17:34 Відповісти
Правильно.
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19.12.2021 13:31 Відповісти
Шо за плять??? Хфамилию срочно!!!!
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19.12.2021 13:43 Відповісти
Ходите лучше на УП там всегда больше инфы. https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/19/7317922/
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19.12.2021 13:52 Відповісти
Какая-то из разряда третьесортных актрис, Любовь Резина. Даже в лаптестане ничем не отметилась, судя по гугл-поиску. Инфы - ноль.
А альтернативный запрос предлагает только одну комбинацию - "Любовь к резине". ))
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19.12.2021 14:20 Відповісти
буханкова. любка. )
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19.12.2021 14:54 Відповісти
А где эта шалава снималась, в каком квартале?
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19.12.2021 15:04 Відповісти
А в чем проблема засветить морду и фамилию? Зачем такая суперсекретность?
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19.12.2021 13:45 Відповісти
Морду в студию!
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19.12.2021 13:48 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/19/7317922/
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19.12.2021 13:53 Відповісти
вообще первый раз вижу эту тетку. Сомнительно. что она вообще где-то снималась.
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19.12.2021 14:53 Відповісти
Какое то выборочное правосудие, кого то не пускают. А кого то без проблем. При том что и одни и другие были в Крыму минуя Украину. Как обычно бардак и бабки решают и связи с АП Зеленского.
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19.12.2021 13:49 Відповісти
А кримнашиста "басту" хто впустив в Україну з концертом у Харкові?!
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19.12.2021 14:00 Відповісти
его пустил в Украину закон который принимался соевой владой.Сегодня в Киеве пел
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20.12.2021 00:47 Відповісти
Вот опять бандеровцы клоуна-наркомана растроили! Может она к пол шестому ехала посидеть нюхнуть пообсуждать нелёгкую женскую долю! У нас ведь Вова тоже девочка!
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19.12.2021 14:04 Відповісти
Чего же они сюда так все прутся? Хотят чтобы их запенили?
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19.12.2021 14:09 Відповісти
Українські прикордонники завернули громадянку РФ Любов Рєзіну, яка прибула в Бориспіль рейсом з Варшави.

Джерело: повідомлення ДПСУ, Ліга.Новини
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19.12.2021 14:11 Відповісти
Кто это вообще такая?
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19.12.2021 14:20 Відповісти
ты чАво? эта ж вЯликая рассеянская актриса ёпта!
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19.12.2021 15:02 Відповісти
С клованом не согласовано. Если бы ватные скоморохи из "сватов"- без проблем.
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19.12.2021 14:13 Відповісти
Раніше я не міг зрозуміти, чому кацапсячі кловани так шаряться до України? Потім зустрів свого знайомого, який знається та працює в сфері кіно. Каже, що зараз майже всі серіали кацапсячі знімаються в Україні. Бо на мааацквє знімальні майданчики дорого коштують. А в Україні дешево, ще й обладнання дуже високої якості, самі кацапи кажуть, що краще ніж на мааацквє. О дива... От вони і лізуть сюди як мухи на солодке
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19.12.2021 14:15 Відповісти
Хочаааа.... мухи не тільки на солодке лізуть...
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19.12.2021 14:17 Відповісти
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19.12.2021 15:01 Відповісти
ДА!
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19.12.2021 17:45 Відповісти
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19.12.2021 18:16 Відповісти
Она просто не подруга Зеленского, не повезло 😂
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19.12.2021 14:18 Відповісти
любка баханкова. баханкова-ресина ёпта))

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19.12.2021 14:42 Відповісти
кстати, матрёха из Минска родом...впрочем, сейчас это уже почти расссея...белорусский

федеральный округ вЯликай мать ее паРаши.
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19.12.2021 14:51 Відповісти
Сколько набежало поглазеть на российскую актрису. Казалось бы новость ни о чем.
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19.12.2021 14:56 Відповісти
Любовь Павловна Баханкова.

Родилась 8 июня 1989 года в Минске, сейчас это белорусский федеральный округ РФ.

рассеянская актриса театра и кино.

Отец - электромеханик Минского метрополитена.

Мать - домохозяйка, ранее работала администратором.

Сестра-двойняшка - Вера Баханкова, актриска тоже ёпта.

сестры посещали танцевальную студию, брали уроки вокала.

В старших классах сёстры посещали минскую школу искусств, стали прЫнцессами на выданье.

в 2007 году после получения диплома об очень среднем образовании Люба и Вера отправились в маскву, в маскву!!! - поступать в театральное училище.

Пробовали в Школу-студию МХАТ. Но первая попытка для них оказалась неудачной: двойняшки провалились.

Тем не менее, они остались в рассеянской-то стАлице, готовились к поступлению на следующий год, шуршали трусами.

Параллельно работали на различных корпоративах и праздниках, выступали в качестве танцовщиц и невест на ночь.

В 2008 году сестры поступили во ВГИК, который окончили в 2012 году, мастерская Александра Михайлова. Их однокурсником был сын Дмитрия Певцова Даниил, который летом 2012 года во время вечеринки с друзьями выпал с балкона третьего этажа и от полученных травм скончался в больнице.

В вЯликам кино Люба и Вера начали сниматься, еще будучи студентками - в 2010 году. Дебютировали сразу в трех картинах и во всех играли вместе (несложно догадаться, что им доставались роли близнецов). Сначала они снялись в сериале «Доктор Тырса». Затем в мистической драме «Элизиум». Наконец, в том же 2010 году исполнили главные роли в современной сказке «Нанолюбовь» (Любовь сыграла робота Нану, чьим прототипом являлась студентка Нина, роль которой играла ее сестра Вера). Любовь Баханкова и Вера Баханкова в сериале "Доктор Тырса" Любовь Баханкова и Вера Баханкова в сериале "Нанолюбовь" В 2012 году снялась в главной роли в мелодраме «Андрейка» (Маша Шилина). В 2013 году исполнила главные роли в картинах «Пенелопа» (Алёна Бердяева) и «Нинкина любовь» (Нина Федорцова). В 2014-м - вновь две главные роли - в мелодрамах «Не в парнях счастье» (Диана) и «Братские узы» (Ксюша Лапшина). Любовь Баханкова в сериале "Не в парнях счастье" Далее сыграла главные роли в мелодрамах «Всё только начинается» (Мария Миронова) Дмитрия Кузьмина и «Мой чужой ребенок» (Даша) Андрея Красавина. Интересно, что на пробы проекта «Все только начинается» ходила ее сестра-близнец Вера, которую сразу утвердили. Но поскольку Вера не смогла сниматься, то в результате сыграла Люба. В 2017 году засветилась в мелодраме «Двенадцать чудес» режиссера Марии Маханько. В 2019-м исполнила роль психолога Александры в мелодраме «Психология любви». Ее героине приходится помогать матери и дочери-подростку найти общий язык. О своей героине актриса говорила: «Александра пытается донести до всех правильные мысли: не нужно искать постоянно новую любовь, как это принято в современном мире, а нужно помогать тем, кто тебе дорог сейчас, принимать их слабые стороны и, самое главное, уметь прощать».

Источник: https://stuki-druki.com/authors/Bahankova-Lubov.php Штуки-дрюки ©
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19.12.2021 15:00 Відповісти
"...вона отримала заборону в'їзду в Україну на найближчі три роки..."

Чому на 3 роки, а не довічно?
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19.12.2021 15:15 Відповісти
Расеянские отбросы прутся сюда, что-то не сидится им на скрепной родине и что характерно, в большинстве случаев пытаются проникнуть в Украину из ЕС.
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19.12.2021 15:32 Відповісти
Как-то пох на малоизвестную актрисульку. А вот какого басту конченого пропускают?
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19.12.2021 15:48 Відповісти
Любовь Резина, Украина не резиновая!
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19.12.2021 16:47 Відповісти
А где фамилия актрисы! Всё в тайне?
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19.12.2021 17:35 Відповісти
какая тайна. сто раз уже написали- любка баханкова. баханкова, она же любка резина.
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19.12.2021 22:13 Відповісти
а цьому можна?
Скандальний російський репер Баста 17 грудня виступив у харківському Палаці спорту.(с)
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19.12.2021 19:52 Відповісти
 
 