Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину

Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

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За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

Актриса вернулась обратным рейсом.