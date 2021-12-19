Российскую актрису, посещавшую оккупированный Крым, не пустили в Украину
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Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма.
Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.
За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украине пограничники не пропустили, кроме того она получила запрет въезда в Украину на ближайшие три года.
Актриса вернулась обратным рейсом.
Топ комментарии
+40 Александр Александр 66da010f
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+20 Порохобандерівець
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Вы живете в Украине, а не в придуманном вами государстве. Приказ сверху идет пропустить - значит пропускают. И такие случаи не единичны.
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
проникла на территорию Украины, в частности в Крым, не через официальный пункт пропуска.
следовательно- официальный бан на въезд за предыдущее нарушение.
что еще нужно объяснять, убогий?
А альтернативный запрос предлагает только одну комбинацию - "Любовь к резине". ))
Джерело: повідомлення ДПСУ, Ліга.Новини
федеральный округ вЯликай мать ее паРаши.
Родилась 8 июня 1989 года в Минске, сейчас это белорусский федеральный округ РФ.
рассеянская актриса театра и кино.
Отец - электромеханик Минского метрополитена.
Мать - домохозяйка, ранее работала администратором.
Сестра-двойняшка - Вера Баханкова, актриска тоже ёпта.
сестры посещали танцевальную студию, брали уроки вокала.
В старших классах сёстры посещали минскую школу искусств, стали прЫнцессами на выданье.
в 2007 году после получения диплома об очень среднем образовании Люба и Вера отправились в маскву, в маскву!!! - поступать в театральное училище.
Пробовали в Школу-студию МХАТ. Но первая попытка для них оказалась неудачной: двойняшки провалились.
Тем не менее, они остались в рассеянской-то стАлице, готовились к поступлению на следующий год, шуршали трусами.
Параллельно работали на различных корпоративах и праздниках, выступали в качестве танцовщиц и невест на ночь.
В 2008 году сестры поступили во ВГИК, который окончили в 2012 году, мастерская Александра Михайлова. Их однокурсником был сын Дмитрия Певцова Даниил, который летом 2012 года во время вечеринки с друзьями выпал с балкона третьего этажа и от полученных травм скончался в больнице.
В вЯликам кино Люба и Вера начали сниматься, еще будучи студентками - в 2010 году. Дебютировали сразу в трех картинах и во всех играли вместе (несложно догадаться, что им доставались роли близнецов). Сначала они снялись в сериале «Доктор Тырса». Затем в мистической драме «Элизиум». Наконец, в том же 2010 году исполнили главные роли в современной сказке «Нанолюбовь» (Любовь сыграла робота Нану, чьим прототипом являлась студентка Нина, роль которой играла ее сестра Вера). Любовь Баханкова и Вера Баханкова в сериале "Доктор Тырса" Любовь Баханкова и Вера Баханкова в сериале "Нанолюбовь" В 2012 году снялась в главной роли в мелодраме «Андрейка» (Маша Шилина). В 2013 году исполнила главные роли в картинах «Пенелопа» (Алёна Бердяева) и «Нинкина любовь» (Нина Федорцова). В 2014-м - вновь две главные роли - в мелодрамах «Не в парнях счастье» (Диана) и «Братские узы» (Ксюша Лапшина). Любовь Баханкова в сериале "Не в парнях счастье" Далее сыграла главные роли в мелодрамах «Всё только начинается» (Мария Миронова) Дмитрия Кузьмина и «Мой чужой ребенок» (Даша) Андрея Красавина. Интересно, что на пробы проекта «Все только начинается» ходила ее сестра-близнец Вера, которую сразу утвердили. Но поскольку Вера не смогла сниматься, то в результате сыграла Люба. В 2017 году засветилась в мелодраме «Двенадцать чудес» режиссера Марии Маханько. В 2019-м исполнила роль психолога Александры в мелодраме «Психология любви». Ее героине приходится помогать матери и дочери-подростку найти общий язык. О своей героине актриса говорила: «Александра пытается донести до всех правильные мысли: не нужно искать постоянно новую любовь, как это принято в современном мире, а нужно помогать тем, кто тебе дорог сейчас, принимать их слабые стороны и, самое главное, уметь прощать».
Источник: https://stuki-druki.com/authors/Bahankova-Lubov.php Штуки-дрюки ©
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