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Тисяча за вакцинацію. "Кіберполіція відстежуватиме підозрілі виплати", - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Технології

Тисяча за вакцинацію.

Програма "еПідтримка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію від COVID поки реалізується лише в додатку "Дія". Щоб запобігти шахрайству, кіберполіція відстежуватиме підозрілі ситуації та виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зокрема, він нагадав, що сьогодні стартувала програма з виплати тисячі гривень за вакцинацію від COVID. Грошима можна буде скористатися чотири місяці, якщо їх не витратити, то рахунок буде закрито.

При цьому розплачуватися можна онлайн і офлайн, але тільки на певні категорії українського бізнесу.

"Програма реалізується тільки в додатку "Дія". Тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція буде уважно відстежувати всі підозрілі ситуації і виплати", - додав Федоров.

Читайте також: Проєкт "еПідтримка" для отримання 1000 грн за вакцинацію офіційно запущений у застосунку Дія, - Федоров
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Яка брехня.
Не за вакцинацію тисяча, а за реєстрацію у ДІЇ.
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19.12.2021 13:25 Відповісти
Отож. Додатковий список зєбілів - любителів халяви.
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19.12.2021 14:53 Відповісти
Щоб розуміти скільки "За" можна поставити Зеленському у голосуванні.
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19.12.2021 15:05 Відповісти
Да уж...киберполиция занимается таким важным делом...😀 куда ваксы приткнут виртуальную штуку...
Заняться больше похоже нечем...
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19.12.2021 13:41 Відповісти
Напугали ежа голой жо пой!!!!
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19.12.2021 13:49 Відповісти
Це ж скільки народу створює цю Дію, обслуговує, а тепер ще й контролює. В тисячу на одного не вкладешся.
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19.12.2021 15:04 Відповісти
Ідіоти! Краще б на ЗСУ ці гроші спрямували!!!
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19.12.2021 21:18 Відповісти
 
 