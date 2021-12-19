Тисяча за вакцинацію. "Кіберполіція відстежуватиме підозрілі виплати", - Федоров

Програма "еПідтримка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію від COVID поки реалізується лише в додатку "Дія". Щоб запобігти шахрайству, кіберполіція відстежуватиме підозрілі ситуації та виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зокрема, він нагадав, що сьогодні стартувала програма з виплати тисячі гривень за вакцинацію від COVID. Грошима можна буде скористатися чотири місяці, якщо їх не витратити, то рахунок буде закрито.

При цьому розплачуватися можна онлайн і офлайн, але тільки на певні категорії українського бізнесу.

"Програма реалізується тільки в додатку "Дія". Тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція буде уважно відстежувати всі підозрілі ситуації і виплати", - додав Федоров.

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