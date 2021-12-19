Епідзонування України: "червоними" залишаються вісім областей, 17 - "жовті"
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Станом на неділю, 19 грудня, вісім областей України перебувають у червоній зоні карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані карти адаптивного карантину МОЗ.
Станом на неділю,19 грудня, відповідно до наведених даних, вісім областей України перебувають у червоній, 17 регіонів - у жовтій зоні.
У червоній зоні залишаються: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.
У жовтій зоні: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська області.
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Вакцини не замінять дистанціювання.
Вакцини не замінять провітрювання приміщень чи дотримання гігієни рук,
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