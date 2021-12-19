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Епідзонування України: "червоними" залишаються вісім областей, 17 - "жовті"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Станом на неділю, 19 грудня, вісім областей України перебувають у червоній зоні карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані карти адаптивного карантину МОЗ.

Станом на неділю,19 грудня, відповідно до наведених даних, вісім областей України перебувають у червоній, 17 регіонів - у жовтій зоні.

Епідзонування України: червоними залишаються вісім областей, 17 - жовті 01

У червоній зоні залишаються: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.

У жовтій зоні: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька, Донецька, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Одеська області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчені у США виявили людей із "суперімунітетом" до COVID-19

Автор: Вадим Куц
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Дивлюсь на людей і таке враження що у нас апще зелена зона.
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19.12.2021 13:31 Відповісти
Точно)))
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19.12.2021 13:40 Відповісти
Маєте рацію на 73%
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19.12.2021 15:38 Відповісти
У нас только одна красная зона и это зона резиденция президента( пока еще)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.12.2021 13:40 Відповісти
Це не зона, а "Товариство з необмеженною безвідповідальністю".
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19.12.2021 13:51 Відповісти
Скоріш "коричньова", з огляду на те с..рло і сц ..ло , що тамочки тирлується.
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19.12.2021 13:55 Відповісти
Странная табличка... Четыре области в красной зоне, но не имеют ни одного превышения уровней! Главный сказал попридержать???
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19.12.2021 13:55 Відповісти
Daily Telegraph цитує голову ВООЗ Тедроса Гебрейсуса, який вважає, що Омікрон не можна розглядати як "м'який" варіант коронавірусу. Він наголошує, що для захисту від Covid-19 необхідно вдатися до усіх кроків, що запобігають зараженню будь-яким штамом.

"Вакцини не замінять маски.
Вакцини не замінять дистанціювання.
Вакцини не замінять провітрювання приміщень чи дотримання гігієни рук,
- каже він. - Робіть усе це, і робіть це постійно"
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19.12.2021 16:53 Відповісти
Була країна - стала зона...
Були закони - стали постанови...
Тільки вертухаїв не вистачає
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19.12.2021 17:08 Відповісти
...давно замечал, как ОП "закрываеться" от Путина (и притом всегда!!!) Киевской, Черниговской и Сумской областьями. Это как голый свои прелести ладошками закрывает. Всё это крыто белыми ниткамиЮ из -за сотрудничества медицинской мафией и зелёными бандюками. Этой статистике нет доверия!
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19.12.2021 18:40 Відповісти
 
 