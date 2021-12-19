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Эпидзонирование Украины: "красными" остаются восемь областей, 17 – "желтые"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

По состоянию на воскресенье, 19 декабря, восемь областей Украины находятся в красной зоне карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные карты адаптивного карантина МОЗ.

По состоянию на воскресенье, 19 декабря, согласно приведенным данным, восемь областей Украины находятся в красной, 17 регионов – в желтой зоне.

Эпидзонирование Украины: красными остаются восемь областей, 17 – желтые 01

В красной зоне остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

В желтой зоне: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская области.

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Дивлюсь на людей і таке враження що у нас апще зелена зона.
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19.12.2021 13:31 Ответить
Точно)))
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19.12.2021 13:40 Ответить
Маєте рацію на 73%
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19.12.2021 15:38 Ответить
У нас только одна красная зона и это зона резиденция президента( пока еще)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.12.2021 13:40 Ответить
Це не зона, а "Товариство з необмеженною безвідповідальністю".
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19.12.2021 13:51 Ответить
Скоріш "коричньова", з огляду на те с..рло і сц ..ло , що тамочки тирлується.
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19.12.2021 13:55 Ответить
Странная табличка... Четыре области в красной зоне, но не имеют ни одного превышения уровней! Главный сказал попридержать???
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19.12.2021 13:55 Ответить
Daily Telegraph цитує голову ВООЗ Тедроса Гебрейсуса, який вважає, що Омікрон не можна розглядати як "м'який" варіант коронавірусу. Він наголошує, що для захисту від Covid-19 необхідно вдатися до усіх кроків, що запобігають зараженню будь-яким штамом.

"Вакцини не замінять маски.
Вакцини не замінять дистанціювання.
Вакцини не замінять провітрювання приміщень чи дотримання гігієни рук,
- каже він. - Робіть усе це, і робіть це постійно"
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19.12.2021 16:53 Ответить
Була країна - стала зона...
Були закони - стали постанови...
Тільки вертухаїв не вистачає
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19.12.2021 17:08 Ответить
...давно замечал, как ОП "закрываеться" от Путина (и притом всегда!!!) Киевской, Черниговской и Сумской областьями. Это как голый свои прелести ладошками закрывает. Всё это крыто белыми ниткамиЮ из -за сотрудничества медицинской мафией и зелёными бандюками. Этой статистике нет доверия!
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19.12.2021 18:40 Ответить
 
 