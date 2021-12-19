Эпидзонирование Украины: "красными" остаются восемь областей, 17 – "желтые"
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По состоянию на воскресенье, 19 декабря, восемь областей Украины находятся в красной зоне карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные карты адаптивного карантина МОЗ.
По состоянию на воскресенье, 19 декабря, согласно приведенным данным, восемь областей Украины находятся в красной, 17 регионов – в желтой зоне.
В красной зоне остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.
В желтой зоне: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская области.
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