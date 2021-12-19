Одним из симптомов заражения "Омикроном" может быть потеря аппетита, - ученые
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Одним из симптомов заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть потеря аппетита.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily Express.
Эксперты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона считают, что Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния только в 50% случаях.
Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головные боли, утомляемость, чихание и боль в горле. А у нового варианта инфекции присутствует еще и неклассический симптом – потеря аппетита.
Ранее сообщалось, что эксперты из Южной Африки, где был впервые обнаружен штамм Омикрон, советуют обратить внимание на такие симптомы, которые наблюдаются у больных Омикроном: першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах, ночная потливость.
Пожалуйста, подождите...
я такое наблюдал у раковых больных..
где то через неделю..
- когда уменьшаешь порции - уменьшается желудок через какое то время - насыщаешься быстрее и кушать хочется реже.
мог кушать утку запеченную в духовке и пить чай..
Остальная пища имела привкус какого то дерьма
Опять эти британские "ученые"
P.S.перехворів весною тяжко,але КТ в легенях нічого не показало.вірус *бив*по других органах(50 років куріння),дружина не палить в неї були проблеми з легенями і т.д.
А я ,когда пожру, на несколько часов втрачаю аппетит.
Я шо, в это время болею омикроном?)
Европа стоит на пороге войны и потому Франция закрыла границы для граждан Великобритании, в Украине заканчивается уголь и газ, РФ нарашивает свое присутствие на границе - и именно потому у Бубочки, Ермака, Ляшко и Педалика остался только омикрон - его и продвигают.
Усі кетозники це знають та насолоджуються цим станом.