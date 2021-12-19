Одним из симптомов заражения "Омикроном" может быть потеря аппетита, - ученые

Одним из симптомов заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть потеря аппетита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily Express.

Эксперты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона считают, что Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния только в 50% случаях.

Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головные боли, утомляемость, чихание и боль в горле. А у нового варианта инфекции присутствует еще и неклассический симптом – потеря аппетита.

Ранее сообщалось, что эксперты из Южной Африки, где был впервые обнаружен штамм Омикрон, советуют обратить внимание на такие симптомы, которые наблюдаются у больных Омикроном: першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах, ночная потливость.

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