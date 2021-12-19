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коронавирус (17042) Omicron (7)

Одним из симптомов заражения "Омикроном" может быть потеря аппетита, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Одним из симптомов заражения

Одним из симптомов заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть потеря аппетита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Daily Express.

Эксперты медицинской компании ZOE и аналитики Королевского колледжа Лондона считают, что Омикрон вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния только в 50% случаях.

Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головные боли, утомляемость, чихание и боль в горле. А у нового варианта инфекции присутствует еще и неклассический симптом – потеря аппетита.

Ранее сообщалось, что эксперты из Южной Африки, где был впервые обнаружен штамм Омикрон, советуют обратить внимание на такие симптомы, которые наблюдаются у больных Омикроном: першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах, ночная потливость.

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Топ комментарии
+18
мне вот интересно, наблюдали ли аналитики чудовищный всплеск аппетита у любого человека с температурой (не только от короны)?...
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19.12.2021 13:03
+14
відсутність апетиту це так незвичайно для хвороби
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19.12.2021 13:05
+11
Можно подумать что при обычном ОРВИ человек жрет как не в себя...😀
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19.12.2021 13:53
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мне вот интересно, наблюдали ли аналитики чудовищный всплеск аппетита у любого человека с температурой (не только от короны)?...
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19.12.2021 13:03 Ответить
если дня 2-3 не есть, то аппетит появится даже у умирающего..
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19.12.2021 13:04 Ответить
Если не есть пару дней, то аппетит пропадает. Наш мозг основан на стимуляции и поддержании этой стимуляции. Если его не стимулировать, то он затухает. Это касается чего угодно - еды, развлечения, страха.
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19.12.2021 13:12 Ответить
не пару - больше дней
я такое наблюдал у раковых больных..
где то через неделю..
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19.12.2021 13:17 Ответить
Я сужу по себе. Даже уменьшение порций в полтора раза уменьшает желание есть.
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19.12.2021 13:20 Ответить
не путайте причины
- когда уменьшаешь порции - уменьшается желудок через какое то время - насыщаешься быстрее и кушать хочется реже.
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19.12.2021 13:25 Ответить
Когда я болел короной, то наступило время когда при отсутствии аппетита,запаха, вкуса, я мог бы есть через силу, но рвотный рефлекс мешает. И даже когда аппетит появился с запахом а позже и вкусом то еще долго ощущался рвотный рефлекс. Через десять дней после появления запаха я мог съесть только треть тарелки обычной порции, больше - пошел рефлекс и тяжесть в желужке... Бульоны из Галины бланки в кружке спасали.
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19.12.2021 13:30 Ответить
почти тоже самое было и у меня - только не было рвотного рефлекса
мог кушать утку запеченную в духовке и пить чай..
Остальная пища имела привкус какого то дерьма
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19.12.2021 13:33 Ответить
А у меня ваапше - никаких привкусов. Просто, ешь шо-та, механически, непонятно шо, если бы только не рвотный рефлекс.
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19.12.2021 13:35 Ответить
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19.12.2021 14:22 Ответить
источник не сообщает, на сколько дней пропал аппетит у заболевших по наблюдениям аналитиков, но не думаю, что более, чем на статистические пару кризисных дней... не на недели уж точно. А если он снизился у людей с излишней тягой к гигакаллориям - так это даже на пользу...
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19.12.2021 13:30 Ответить
Ще й який апетит з'являється. Ти знаєш скільки таблеток я починаю їсти? )))
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19.12.2021 13:43 Ответить
відсутність апетиту це так незвичайно для хвороби
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19.12.2021 13:05 Ответить
А потеря вкуса и нюха а у некоторых слуха ето в порядке вещей? Ето еще раз доказывает что вирус кроме легких и сердца еще и разрушает нервную систему. Еще не известно чем все ето выльется в будущем. Уже сегодня очереди к невропатологам с депрессией выстроились.
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19.12.2021 13:19 Ответить
Причем даже не переболевшие (к неврипатологам)... Ну, не разрушает, что-то на время блокирует в своих интересах в НС. Если бы не истерия - вылилось бы в то, что и всегда - более стойкий функциональный набор...
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19.12.2021 13:25 Ответить
я до того, що цей синдром присутній при більшості хвороб.
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19.12.2021 13:26 Ответить
И будет апетит)
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19.12.2021 13:30 Ответить
Правда на следующий день апетит не очень.
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19.12.2021 13:42 Ответить
для любого хворого організму - це природньо .... , а хвороб - сотні ...
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19.12.2021 15:08 Ответить
Ну слава богу не хворію ))
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19.12.2021 13:07 Ответить
аналітики Королівського коледжу Лондона вважають Джерело: https://censor.net/ua/n3306054
Опять эти британские "ученые"
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19.12.2021 13:08 Ответить
Ну зато проблему с голодом во всем мире решат.
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19.12.2021 13:16 Ответить
Этот вирус не влияет на молодое поколение. А страны с максимальным приростом населения имеют средний возраст меньше 30. Если бы он поражал детей, а не стариков, то он бы действительно сократил численность.
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19.12.2021 13:22 Ответить
Интересно девки пляшут... А втрата аппетита в июне чем считать?Минимум 4 дня невозможно было есть. Глотание еды вызывало рвотный рефлекс (понятно, шо вкус и запах полностью отсутствовал. Я прикололся, один за одним ем чили, зеленые перчики, и не ощущаю горечи , как и никакого вкуса, хоть килограмм съешь, если бы не рвотный рефлекс), можно было только растворить кубик Магги или Галины Бланка в стакане кипятка и медленно пить.
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19.12.2021 13:25 Ответить
Согласно официальным данным правительства Великобритании, полностью вакцинированные люди составляют 56% всех случаев Covid-19, 63% госпитализаций и шокирующие 80% смертей за последние 16 недель в Англии - Источник
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19.12.2021 13:26 Ответить
Вот! А я говорил, дабы аппетит не пропадал- надо бахнуть грамм 200-300 водочки. И никакого симптома потери аппетита.
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19.12.2021 13:26 Ответить
Не, нужно как паровоз , усиленно курить, вместо закуси - быстрее вставит и к тому же ковид боится никотину.
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19.12.2021 13:33 Ответить
Кто Вам сказал, что ковид боится никотину?
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19.12.2021 13:37 Ответить
Це відомо всім хто цікавиться цим питанням,всі дослідні центри спочатку епідемії відмічали цей факт,поки ВОЗ на них не гаркнув,але я думаю що справа не в нікотині а в смолі яка покриває легені.
P.S.перехворів весною тяжко,але КТ в легенях нічого не показало.вірус *бив*по других органах(50 років куріння),дружина не палить в неї були проблеми з легенями і т.д.
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19.12.2021 15:12 Ответить
Ого! 50 років куріння??? Та там у Вас в легенях справжня броня - ніякий вірус не проб'є їх.
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21.12.2021 00:01 Ответить
Пусте у мого діда стаж був за 80 років.
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21.12.2021 09:25 Ответить
... А скільки років прожив Ваш дід?
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21.12.2021 12:58 Ответить
90 й один,казав як пішов гусей пасти,так хлопці й навчили.
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21.12.2021 13:51 Ответить
В инете вычитал
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19.12.2021 23:20 Ответить
аа
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20.12.2021 23:57 Ответить
Совершенно верно, о полезности курения! Я так и делаю.
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19.12.2021 13:45 Ответить
200-300...- це вже більш на хронічний алкоголізм подібне - ну ще 50 гр для травлення тим кому за 50-ть - це і науково підтверджено ...
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19.12.2021 15:10 Ответить
Мне- за 60, а потому таки 200-300...
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19.12.2021 18:46 Ответить
такую дозу - кефиру - рекомендую....
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19.12.2021 20:23 Ответить
Во время простуды лучше голодать или пить фреши.
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19.12.2021 13:26 Ответить
втрата апетиту? тільки не зараз!!!
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19.12.2021 13:28 Ответить
Ясно...З однієї сторони образливо,що не можеш накупити на свята смаколиків і лишишся голодним,а з другої голод - запорука апетиту і гарантія шо ти не хворий...
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19.12.2021 13:34 Ответить
А-а-а... Решили побороться с проблемой ожирения у тех, кто сидел на локдауне? Интересно, интересно... А еще что они придумают?
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19.12.2021 13:37 Ответить
Йой! Вони з одніє сторони пишуть, що омікрон переходить без симптомів, а з іншої -«світ накриє страшенна хвиля омікрону! Все треба відмінити і всім сидіти вдома!!! Ця зима буде зимою смерті для не привитих!!! Омікрон вже в Америці! Одна людина чихнула в Алабамі!!!!» і це як раз на християнські свята. колись світ оговтається від цієї штучної істерії. Соціалісти вже зовсім втратили зв'язок із реальністю.
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19.12.2021 13:47 Ответить
Я коли хворів грипом, то також немав апетиту.
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19.12.2021 13:48 Ответить
Можно подумать что при обычном ОРВИ человек жрет как не в себя...😀
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19.12.2021 13:53 Ответить
Пля!
А я ,когда пожру, на несколько часов втрачаю аппетит.
Я шо, в это время болею омикроном?)
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19.12.2021 14:06 Ответить
потеря аппетита есть при любом повышении температуры тела выше 38 градусов (наоборот, когда не пропадает аппетит это не типично)... а у детей так даже выше 37 и уже капризы и отказ от еды... тут главное не переставать пить воду чтоб не обезводиться...
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19.12.2021 14:11 Ответить
Так взагалі коли хворієш ковідом то апетиту немає. Я коли хворів був день коли я за добу з'їв тільки пів банана.
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19.12.2021 14:19 Ответить
Некоторым потеря аппетита будет полезна)))
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19.12.2021 14:19 Ответить
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19.12.2021 14:30 Ответить
Фантастика.
Европа стоит на пороге войны и потому Франция закрыла границы для граждан Великобритании, в Украине заканчивается уголь и газ, РФ нарашивает свое присутствие на границе - и именно потому у Бубочки, Ермака, Ляшко и Педалика остался только омикрон - его и продвигают.
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19.12.2021 14:38 Ответить
яка облуда . втрата апетиту - кожен адекватний лікар знає, що це фактор підвищеної температури, при чому, в залежності від вікової категорії, температура тіла може зростати досить в різних межах. Мало того, крім такого загального фактору боротьби тіла з хворобою, як підвищення температури, втрата апетиту також характерна для великого списку хворобливих станів. Одним словом, аферисти.
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19.12.2021 14:38 Ответить
можна так ще сказати, що це Капітан Очевидність, чи іншим способом: коли кажуть що "в нашій соняшниковій олії є вітамін Е", але забувають сказати про те, що вітамін Е апріорі присутній в соняшниковій олії, що це природній її стан.
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19.12.2021 14:41 Ответить
Прикольно нужно срочно заразиться, а то я после дельты не могу наесться
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19.12.2021 14:59 Ответить
Втрата апетиту може бути ознакою дефіциту В12, шо в наш час з такими цінами на м'ясо і модне веганство досить актуально.
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19.12.2021 15:27 Ответить
Втрата апетиту - це кетоз!

Усі кетозники це знають та насолоджуються цим станом.
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19.12.2021 18:54 Ответить
У меня шоколадка Корона уже неделю в холодильнике лежит, не хочется вообще её есть. Надеюсь хоть завещание успею составить.
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19.12.2021 21:44 Ответить
Так вот оно чё! У этих сироток многолетний хронический Омикрон.

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21.12.2021 13:28 Ответить
 
 