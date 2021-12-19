Одним із симптомів зараження "Омікроном" може бути втрата апетиту, - вчені
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Одним із симптомів зараження штамом коронавірусу "Омікрон" може бути втрата апетиту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily Express.
Експерти медичної компанії ZOE та аналітики Королівського коледжу Лондона вважають, що Омікрон викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, лише в 50% випадках.
Серед найпоширеніших проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі. А в нового варіанту інфекції присутній ще й некласичний симптом - втрата апетиту.
Раніше повідомлялося, що експерти з Південної Африки, де було вперше виявлено штам Омікрон, радять звернути увагу на такі симптоми, які спостерігаються у хворих на Омікрон: першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах, нічна пітливість.
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я такое наблюдал у раковых больных..
где то через неделю..
- когда уменьшаешь порции - уменьшается желудок через какое то время - насыщаешься быстрее и кушать хочется реже.
мог кушать утку запеченную в духовке и пить чай..
Остальная пища имела привкус какого то дерьма
Опять эти британские "ученые"
P.S.перехворів весною тяжко,але КТ в легенях нічого не показало.вірус *бив*по других органах(50 років куріння),дружина не палить в неї були проблеми з легенями і т.д.
А я ,когда пожру, на несколько часов втрачаю аппетит.
Я шо, в это время болею омикроном?)
Европа стоит на пороге войны и потому Франция закрыла границы для граждан Великобритании, в Украине заканчивается уголь и газ, РФ нарашивает свое присутствие на границе - и именно потому у Бубочки, Ермака, Ляшко и Педалика остался только омикрон - его и продвигают.
Усі кетозники це знають та насолоджуються цим станом.