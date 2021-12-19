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Одним із симптомів зараження "Омікроном" може бути втрата апетиту, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Одним із симптомів зараження

Одним із симптомів зараження штамом коронавірусу "Омікрон" може бути втрата апетиту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily Express.

Експерти медичної компанії ZOE та аналітики Королівського коледжу Лондона вважають, що Омікрон викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, лише в 50% випадках.

Серед найпоширеніших проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі. А в нового варіанту інфекції присутній ще й некласичний симптом - втрата апетиту.

Раніше повідомлялося, що експерти з Південної Африки, де було вперше виявлено штам Омікрон, радять звернути увагу на такі симптоми, які спостерігаються у хворих на Омікрон: першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах, нічна пітливість.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+18
мне вот интересно, наблюдали ли аналитики чудовищный всплеск аппетита у любого человека с температурой (не только от короны)?...
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19.12.2021 13:03
+14
відсутність апетиту це так незвичайно для хвороби
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19.12.2021 13:05
+11
Можно подумать что при обычном ОРВИ человек жрет как не в себя...😀
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19.12.2021 13:53
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мне вот интересно, наблюдали ли аналитики чудовищный всплеск аппетита у любого человека с температурой (не только от короны)?...
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19.12.2021 13:03 Відповісти
если дня 2-3 не есть, то аппетит появится даже у умирающего..
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19.12.2021 13:04 Відповісти
Если не есть пару дней, то аппетит пропадает. Наш мозг основан на стимуляции и поддержании этой стимуляции. Если его не стимулировать, то он затухает. Это касается чего угодно - еды, развлечения, страха.
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19.12.2021 13:12 Відповісти
не пару - больше дней
я такое наблюдал у раковых больных..
где то через неделю..
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19.12.2021 13:17 Відповісти
Я сужу по себе. Даже уменьшение порций в полтора раза уменьшает желание есть.
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19.12.2021 13:20 Відповісти
не путайте причины
- когда уменьшаешь порции - уменьшается желудок через какое то время - насыщаешься быстрее и кушать хочется реже.
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19.12.2021 13:25 Відповісти
Когда я болел короной, то наступило время когда при отсутствии аппетита,запаха, вкуса, я мог бы есть через силу, но рвотный рефлекс мешает. И даже когда аппетит появился с запахом а позже и вкусом то еще долго ощущался рвотный рефлекс. Через десять дней после появления запаха я мог съесть только треть тарелки обычной порции, больше - пошел рефлекс и тяжесть в желужке... Бульоны из Галины бланки в кружке спасали.
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19.12.2021 13:30 Відповісти
почти тоже самое было и у меня - только не было рвотного рефлекса
мог кушать утку запеченную в духовке и пить чай..
Остальная пища имела привкус какого то дерьма
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19.12.2021 13:33 Відповісти
А у меня ваапше - никаких привкусов. Просто, ешь шо-та, механически, непонятно шо, если бы только не рвотный рефлекс.
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19.12.2021 13:35 Відповісти
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19.12.2021 14:22 Відповісти
источник не сообщает, на сколько дней пропал аппетит у заболевших по наблюдениям аналитиков, но не думаю, что более, чем на статистические пару кризисных дней... не на недели уж точно. А если он снизился у людей с излишней тягой к гигакаллориям - так это даже на пользу...
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19.12.2021 13:30 Відповісти
Ще й який апетит з'являється. Ти знаєш скільки таблеток я починаю їсти? )))
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19.12.2021 13:43 Відповісти
відсутність апетиту це так незвичайно для хвороби
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19.12.2021 13:05 Відповісти
А потеря вкуса и нюха а у некоторых слуха ето в порядке вещей? Ето еще раз доказывает что вирус кроме легких и сердца еще и разрушает нервную систему. Еще не известно чем все ето выльется в будущем. Уже сегодня очереди к невропатологам с депрессией выстроились.
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19.12.2021 13:19 Відповісти
Причем даже не переболевшие (к неврипатологам)... Ну, не разрушает, что-то на время блокирует в своих интересах в НС. Если бы не истерия - вылилось бы в то, что и всегда - более стойкий функциональный набор...
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19.12.2021 13:25 Відповісти
я до того, що цей синдром присутній при більшості хвороб.
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19.12.2021 13:26 Відповісти
И будет апетит)
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19.12.2021 13:30 Відповісти
Правда на следующий день апетит не очень.
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19.12.2021 13:42 Відповісти
для любого хворого організму - це природньо .... , а хвороб - сотні ...
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19.12.2021 15:08 Відповісти
Ну слава богу не хворію ))
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19.12.2021 13:07 Відповісти
аналітики Королівського коледжу Лондона вважають Джерело: https://censor.net/ua/n3306054
Опять эти британские "ученые"
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19.12.2021 13:08 Відповісти
Ну зато проблему с голодом во всем мире решат.
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19.12.2021 13:16 Відповісти
Этот вирус не влияет на молодое поколение. А страны с максимальным приростом населения имеют средний возраст меньше 30. Если бы он поражал детей, а не стариков, то он бы действительно сократил численность.
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19.12.2021 13:22 Відповісти
Интересно девки пляшут... А втрата аппетита в июне чем считать?Минимум 4 дня невозможно было есть. Глотание еды вызывало рвотный рефлекс (понятно, шо вкус и запах полностью отсутствовал. Я прикололся, один за одним ем чили, зеленые перчики, и не ощущаю горечи , как и никакого вкуса, хоть килограмм съешь, если бы не рвотный рефлекс), можно было только растворить кубик Магги или Галины Бланка в стакане кипятка и медленно пить.
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19.12.2021 13:25 Відповісти
Согласно официальным данным правительства Великобритании, полностью вакцинированные люди составляют 56% всех случаев Covid-19, 63% госпитализаций и шокирующие 80% смертей за последние 16 недель в Англии - Источник
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19.12.2021 13:26 Відповісти
Вот! А я говорил, дабы аппетит не пропадал- надо бахнуть грамм 200-300 водочки. И никакого симптома потери аппетита.
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19.12.2021 13:26 Відповісти
Не, нужно как паровоз , усиленно курить, вместо закуси - быстрее вставит и к тому же ковид боится никотину.
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19.12.2021 13:33 Відповісти
Кто Вам сказал, что ковид боится никотину?
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19.12.2021 13:37 Відповісти
Це відомо всім хто цікавиться цим питанням,всі дослідні центри спочатку епідемії відмічали цей факт,поки ВОЗ на них не гаркнув,але я думаю що справа не в нікотині а в смолі яка покриває легені.
P.S.перехворів весною тяжко,але КТ в легенях нічого не показало.вірус *бив*по других органах(50 років куріння),дружина не палить в неї були проблеми з легенями і т.д.
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19.12.2021 15:12 Відповісти
Ого! 50 років куріння??? Та там у Вас в легенях справжня броня - ніякий вірус не проб'є їх.
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21.12.2021 00:01 Відповісти
Пусте у мого діда стаж був за 80 років.
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21.12.2021 09:25 Відповісти
... А скільки років прожив Ваш дід?
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21.12.2021 12:58 Відповісти
90 й один,казав як пішов гусей пасти,так хлопці й навчили.
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21.12.2021 13:51 Відповісти
В инете вычитал
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19.12.2021 23:20 Відповісти
аа
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20.12.2021 23:57 Відповісти
Совершенно верно, о полезности курения! Я так и делаю.
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19.12.2021 13:45 Відповісти
200-300...- це вже більш на хронічний алкоголізм подібне - ну ще 50 гр для травлення тим кому за 50-ть - це і науково підтверджено ...
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19.12.2021 15:10 Відповісти
Мне- за 60, а потому таки 200-300...
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19.12.2021 18:46 Відповісти
такую дозу - кефиру - рекомендую....
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19.12.2021 20:23 Відповісти
Во время простуды лучше голодать или пить фреши.
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19.12.2021 13:26 Відповісти
втрата апетиту? тільки не зараз!!!
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19.12.2021 13:28 Відповісти
Ясно...З однієї сторони образливо,що не можеш накупити на свята смаколиків і лишишся голодним,а з другої голод - запорука апетиту і гарантія шо ти не хворий...
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19.12.2021 13:34 Відповісти
А-а-а... Решили побороться с проблемой ожирения у тех, кто сидел на локдауне? Интересно, интересно... А еще что они придумают?
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19.12.2021 13:37 Відповісти
Йой! Вони з одніє сторони пишуть, що омікрон переходить без симптомів, а з іншої -«світ накриє страшенна хвиля омікрону! Все треба відмінити і всім сидіти вдома!!! Ця зима буде зимою смерті для не привитих!!! Омікрон вже в Америці! Одна людина чихнула в Алабамі!!!!» і це як раз на християнські свята. колись світ оговтається від цієї штучної істерії. Соціалісти вже зовсім втратили зв'язок із реальністю.
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19.12.2021 13:47 Відповісти
Я коли хворів грипом, то також немав апетиту.
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19.12.2021 13:48 Відповісти
Можно подумать что при обычном ОРВИ человек жрет как не в себя...😀
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19.12.2021 13:53 Відповісти
Пля!
А я ,когда пожру, на несколько часов втрачаю аппетит.
Я шо, в это время болею омикроном?)
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19.12.2021 14:06 Відповісти
потеря аппетита есть при любом повышении температуры тела выше 38 градусов (наоборот, когда не пропадает аппетит это не типично)... а у детей так даже выше 37 и уже капризы и отказ от еды... тут главное не переставать пить воду чтоб не обезводиться...
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19.12.2021 14:11 Відповісти
Так взагалі коли хворієш ковідом то апетиту немає. Я коли хворів був день коли я за добу з'їв тільки пів банана.
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19.12.2021 14:19 Відповісти
Некоторым потеря аппетита будет полезна)))
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19.12.2021 14:19 Відповісти
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19.12.2021 14:30 Відповісти
Фантастика.
Европа стоит на пороге войны и потому Франция закрыла границы для граждан Великобритании, в Украине заканчивается уголь и газ, РФ нарашивает свое присутствие на границе - и именно потому у Бубочки, Ермака, Ляшко и Педалика остался только омикрон - его и продвигают.
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19.12.2021 14:38 Відповісти
яка облуда . втрата апетиту - кожен адекватний лікар знає, що це фактор підвищеної температури, при чому, в залежності від вікової категорії, температура тіла може зростати досить в різних межах. Мало того, крім такого загального фактору боротьби тіла з хворобою, як підвищення температури, втрата апетиту також характерна для великого списку хворобливих станів. Одним словом, аферисти.
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19.12.2021 14:38 Відповісти
можна так ще сказати, що це Капітан Очевидність, чи іншим способом: коли кажуть що "в нашій соняшниковій олії є вітамін Е", але забувають сказати про те, що вітамін Е апріорі присутній в соняшниковій олії, що це природній її стан.
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19.12.2021 14:41 Відповісти
Прикольно нужно срочно заразиться, а то я после дельты не могу наесться
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19.12.2021 14:59 Відповісти
Втрата апетиту може бути ознакою дефіциту В12, шо в наш час з такими цінами на м'ясо і модне веганство досить актуально.
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19.12.2021 15:27 Відповісти
Втрата апетиту - це кетоз!

Усі кетозники це знають та насолоджуються цим станом.
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19.12.2021 18:54 Відповісти
У меня шоколадка Корона уже неделю в холодильнике лежит, не хочется вообще её есть. Надеюсь хоть завещание успею составить.
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19.12.2021 21:44 Відповісти
Так вот оно чё! У этих сироток многолетний хронический Омикрон.

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21.12.2021 13:28 Відповісти
 
 