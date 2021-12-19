Одним із симптомів зараження "Омікроном" може бути втрата апетиту, - вчені

Одним із симптомів зараження штамом коронавірусу "Омікрон" може бути втрата апетиту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Daily Express.

Експерти медичної компанії ZOE та аналітики Королівського коледжу Лондона вважають, що Омікрон викликає класичні симптоми коронавірусу, такі як температура, кашель і втрата нюху, лише в 50% випадках.

Серед найпоширеніших проявів інфекції вчені назвали нежить, головний біль, стомлюваність, чхання і біль в горлі. А в нового варіанту інфекції присутній ще й некласичний симптом - втрата апетиту.

Раніше повідомлялося, що експерти з Південної Африки, де було вперше виявлено штам Омікрон, радять звернути увагу на такі симптоми, які спостерігаються у хворих на Омікрон: першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах, нічна пітливість.

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