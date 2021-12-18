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Для виробництва COVID-вакцини проти штаму "Омікрон" потрібно менше трьох місяців, - Moderna

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Для виробництва COVID-вакцини проти штаму

Для виробництва адаптованої під COVID-штам "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців. Залежить від регулюючих органів у кожній країні, які можуть мати різні вимоги.

Про це заявив глава європейського підрозділу американської компанії Moderna Ден Стейнер, повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на La Repubblica.

Чим більше циркулює вірус, тим більший ризик появи нового варіанту, повідомив він.

"Виробництво адаптованої під "Омікрон"-штам вакцини займає менше трьох місяців. Ми чекаємо на відповіді від науки, перш ніж вирішити, чи варто починати виробництво нової адаптованої під цей штам вакцини", - сказав Стейнер.

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Глава європейського підрозділу Moderna зазначив, що терміни тверджень адаптованої під новий різновид SARS-CoV-2 вакцини залежатимуть від того, як її використання затвердять національні регулятори.

"Чи достатньо того факту, що ми використали ту ж методику, що і при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоб довести це?" - пояснив Стейнер.

Нагадаємо, в Україні виявили штам "Омікрон". Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.
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Топ коментарі
+15
Из фуфлодемии лезут белые нитки, одна за другой. Население начинает прозревать что его развели как лохов на Привозе.
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18.12.2021 15:19
+13
А через 3 місяці почне домінувати не Омікрон, а Тримукріл. І так до безкінечності бустерні дози вакцинування.
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18.12.2021 14:05
+12
​​Пандемическое мошенничество - политики и СМИ лгут: медсестра даёт показания.



Медсестра из Берлина говорит открыто: она больше не хочет молчать о гигантской лжи СМИ, политиков и жаждущих наживы фармацевтических компаний.



В своем шокирующем видео она описывает реальную ситуацию в одной из крупных больниц в столице Германии.



Больничные койки в основном занимают не пациенты с ковидом. Вместо этого всё больше и больше молодых людей с сердечными заболеваниями оказываются в других отделениях.



Медсестра из отделения Covid-19 описывает шокирующую реальность систематического и крупномасштабного мошенничества при проведении ПЦР-тестов. Она спрашивает: почему вы все подыгрываете?



Манфред Улекс Линда работает медсестрой уже 25 лет. В течение последних двух лет политики и СМИ рассказывали ей о том, что происходит в палатах. Однако, в отличие от медицинского персонала, они не имеют права голоса. Мы часто слышим подобные описания о больницах, но здесь разница заключается в следующем: Линда храбрая, она показывает свое лицо. Её описание ситуации в немецких больницах очень напоминает бывшего директора службы здравоохранения, которую насильно перевели на другую работу из-за её критики.



Опытная медсестра, похоже, уже смирилась с тем, что потеряет работу в случае обязательной вакцинации. Линда смотрит на вещи прагматично: «Я могу помочь себе сама. Но кто поможет вам, если меня здесь больше не будет?», - спрашивает она. Линда просит людей, наконец, перестать подыгрывать и не позволять этому больше продолжаться.



Для неё совершенно неприемлемо, что она больше не должна лечить невакцинированных людей.



Медсестра объясняет, как искусственно проверяются значения заболеваемости, а значит и сама «пандемия».



Она видит в отделении Covid людей, которые раньше лечились в отделении травматологической хирургии после, например, перелома ноги. Затем у них обнаруживается «положительный» тест на Covid-19, и они попадают в соответствующее отделение. То же самое делается с матерями новорожденных детей. Или с людьми, госпитализированными для проведения диализа или химиотерапии. Эти пациенты не страдают от дыхательной недостаточности, но положительный тест ПЦР все равно приводит их в отделение Covid.



Смертность от ковида сопоставима со смертностью от гриппа, однако опытная медсестра не отрицает существования серьезных случаев заболевания коронавирусом: «Да, есть серьезные случаи, они есть в каждой волне гриппа. В каждой волне гриппа умирают молодые люди и дети. Даже больше, чем от ковида! Но тебя это не волнует, потому что ты хочешь бояться!»



Линда говорит, что это абсурд - отправлять её измерять кислород молодым матерям и здоровым младенцам, когда у них ничего нет. И действительно, «в палатах Covid-19 умирают старики. Они умирают не от ковида, а с ковидом», - описывает медсестра.



И все сами по себе. Линда говорит, что никогда не видела такого во время эпидемии гриппа. Пожилые люди никогда не были так брошены своими детьми. Они сидели в одиночестве у своих кроватей и плакали, потому что не могли видеть своих близких.
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18.12.2021 14:31
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По вики 1 к 60000. Я вас не заставляю колоться ничем, даже от ветрянки.
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18.12.2021 15:41 Відповісти
Я перехворів. І не ви примушуєте додатково навантажувати імунітет дитини від неіснуючої загрози, а система, що базується не на доцільності та бажанні допомогти. Саме з цим дехто пов'язує фактично епідемію аутизму у штатах. Хоча це лише теорія, яку офіційно спростовують, але приклад амішей (секта, що не вакцинує дітей) опосередковано це підтверджує.
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18.12.2021 15:56 Відповісти
Нема від неї або після щеплення пожиттєвого імунітету.
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18.12.2021 17:06 Відповісти
А якщо перехворів? Мова про типову ситуацію. Звісно є ті, що хворіють і по кілька разів, але це виняток.
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18.12.2021 18:01 Відповісти
Звісно, брєдятіна, думки лікарів різняться: одни вважають, шо краще перехворіти, інщі - за щеплення. Щеплення не є обов'язковим, але, якшо в дошкільному колективі є випадок, то контактні неперехворівші мають йти на карантин з 11-го дня днів на 10. Цим змушують батьків щепити за гроші. З кіром йдуть на карантин навіть щеплені. Це з 11-го року такий дурдом.
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18.12.2021 19:00 Відповісти
Ви трохи помиляєтеся. Одна з найкращих вакцин КПК Пріорікс після однієї дози має ефективність проти кору близько 80%, а після двох близько 95%.
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18.12.2021 16:10 Відповісти
Что вижу - то и пою Написано в педивикии "The measles vaccine fails to provide immunity to 2%" - я пишу 98%, пишут там же для ковида 75% фейла - я не возражаю. Хотя есть мнение, что таки кидают и врут.
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18.12.2021 16:15 Відповісти
> "Вообще-то настоящие вакцины испытывают несколько лет"

И мы снова, уже в который раз, просим принести пруф необходимости N лет испытаний.
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18.12.2021 17:00 Відповісти
Установление некоторых свойств любого медицинского препарата (например, наличие или отсутствие канцерогенности) требует нескольких лет.
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18.12.2021 21:07 Відповісти
Можно несколько лет пинать балду и сделать один тест на одной дрозофиле. Это засчитается как доказательство безопасности?
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18.12.2021 21:14 Відповісти
У нас в Австралии есть стандарное "расписание" (Schedule), согласно которому проводятся испытания любых лекарственных препаратов. Документ составлен федеральным агентством которое называется Therapeutic Goods Administration. Направьте им свой протест в письменном виде.
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18.12.2021 21:23 Відповісти
Супер. Такая служба есть в любой стране. Вот только это огромные нормативные документы. Будь добр, укажи где именно описываются временнЫе рамки для исследований фармпрепаратов.
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18.12.2021 23:01 Відповісти
Временные рамки испытаний на канцерогенность - как минимум несколько лет. В любом учебнике найдёшь.
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18.12.2021 23:06 Відповісти
Пруф будет или нет? Учебники сейчас доступны в инете.
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18.12.2021 23:08 Відповісти
Пруф чего ? Что канцерогенность можно выявить только через несколько лет ? Ты вообще в школе учился ?
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18.12.2021 23:16 Відповісти
Такие вещи не проходят в школах, не надо ляля. Кроме того, исследования на животных позволяют выявить канцерогенность и тератогенность гораздо быстрее, чем за несколько лет.

Ты постоянно заявляешь необходимость нескольких лет исследований и что это-де везде написано и легко найти. Но я тебя уже десятых раз спрашиваю, а в ответ только "это везде написано". Ты сейчас или таки даёшь где это написано в твоих нормативах, современных учебниках и так далее, или засчитываем твой жидкий слив.
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18.12.2021 23:27 Відповісти
Я не знаю в какой школе ты учился. Я учился в советской. В советской школе, начиная с 4-го класса, каждый год был какой-то курс биологии, с нарастанием уровня сложности: природоведение, ботаника, зоология, анатомия и физиология, два года общей биологии.
Если ты оттуда ничего не помнишь, это твоя проблема. Мне тебя просвещать - только силы тратить. Рак являтеся, в большинстве случаев, результатом многолетнего "травмирования" клеток одной и той же ткани. Как например: многолетнее употребление крепкого алкоголя ведёт к раку желудка и поджелудочной железы. Многолетнее курение - к раку тканей ротовой полости, лёгких (и вообще, всего дыхательного аппарата). Многолетнее пребывание на солнце без солнцезащитных кремов ведёт к раку кожи, ввиду постоянного облучения ультрафиолетом. Многолетняя работа на химических производствах ведёт к раку мочевого пузыря. Многолетняя работа с асбестом (пока его вообще не запретили) вела к мезотелиоме лёгких. Многолетняя повышенная радиация ведёт к раковым заболеваниям кроветрворных органов.
Я от тебя устал. Купи школьный учебник биологии.
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18.12.2021 23:35 Відповісти
Твой жидкий слив засчитан. Впредь воздержись от необоснованных заявлений.

Чтобы выявить канцерогенные свойства всего, что ты перечислил, многолетние опыты не нужны. На подопытных животных повышенные дозы всего вышеуказанного быстро выявят канцерогенные свойства.
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18.12.2021 23:42 Відповісти
Пустозвон ты обычный. Никто не проверял эти "антиковидные" шмурдяки на канцерогенность вообще. Наша TGA сбросила этот пункт (3.5 , насколько я помню) из Schedule вообще.
Ступай своей дорогой. Твои выхлопы далее будут игнорироваться.
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18.12.2021 23:45 Відповісти
Я тебе больше скажу. Для вакцинных антигенов (активных компонентов) требования доклинического исследования канцерогенности не было изначально, за исключением случаев, когда какой-либо компонент в большей концентрации (адьювант, например) не был изучен ранее: https://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/nonclinical_evaluation/ANNEX%201Nonclinical.P31-63.pdf
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19.12.2021 00:24 Відповісти
А хіба трьох годин не достатньо для виробництва нового щеплення? Нові штами з'являються практично щодня, а нові вакцини не повинні зменшувати темпу своєї появи. Тому треба встановити граничну планку: щотригодини виробляти нову вакцину проти кожного нового штаму!!
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18.12.2021 14:56 Відповісти
Достаточно, но логистика мешает - надо же както проколоть то, что уже развезли по клиентам.
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18.12.2021 15:20 Відповісти
Ви будете здивовані, але ******* технології дозволяють виготовити нові вакцини дуже швидко. Не щодня, звичайно, але кілька місяців буде вдосталь.
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18.12.2021 17:02 Відповісти
Я помітив, що останніми днями на цензорі раптом різко поменшало новин про стан зараження ковідом у Європі.
Зокрема, у Німеччині, Британії і т.і.
Цифри не співпадають із парадигмою "обов"язкова вакцинація" ?
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18.12.2021 15:15 Відповісти
Из фуфлодемии лезут белые нитки, одна за другой. Население начинает прозревать что его развели как лохов на Привозе.
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18.12.2021 15:19 Відповісти
Так сходи в инфекционное отделение , забитое не привитыми, походи там без маски туда сюда, докажи всем, что ковида нет
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18.12.2021 15:56 Відповісти
Дадада, но эта тема уже не актуальна - идите новую разучивайте.
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18.12.2021 15:59 Відповісти
А что там разучивать? Я лично знал двоих полностью здоровых людей, которым не было и 50 лет. Они умерли от ковида. Проще жить засунув голову в песок?
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18.12.2021 16:05 Відповісти
Сейчас это кагбе аргументом за вакцинацию не считается. Это без учёта того, что я тоже могу напейсать "знавал двух вакцинированных до 50 лет. они умерли " и чо это доказало бе?
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18.12.2021 16:18 Відповісти
Ну тогда естественный отбор тебе в помощь
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18.12.2021 16:22 Відповісти
У нас никто не видел ни одного "ковидного" инфекционного отделения. Нам просто рассказывают сказки что такие отделения якобы существуют.
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18.12.2021 21:09 Відповісти
> "У нас никто не видел ни одного "ковидного" инфекционного отделения. "

Не, если сидеть дома с телефончиком, то так никаких отделений не увидишь. Чтобы их узреть, надо поднять зад и подъехать к больнице. Это, так сказать, первая попытка.

Рассказывать, что ковидных отделений якобы не существует, когда их никто нигде не скрывал (у нас достаточно было просто на парковку госпиталей зайти), это или безграничная тупость, или безграничный цинизм.
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19.12.2021 00:56 Відповісти
вчера в Германии чуть ли не 500 умерших, в вакцинированной Дании вводят серьезные ограничения,а в Англии космос по заражениям.
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18.12.2021 15:24 Відповісти
А у Бориса бабки закончились. Население нервничать начало. Вот потому он их всех и запер.
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18.12.2021 15:30 Відповісти
Кто то говорит " три месяца", а кто то говорит ТРИ ГОДА и то если повезет. Вакцины сейчас штампуют как горячие пирожки, и прямо с конвейера пускают в дело, на авось. В общем так устроенна медицина ( особенно у нас) на повезет не повезет. ( эта такой метод " лечения", за ваши же деньги)
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18.12.2021 15:26 Відповісти
Зупину не буде. Ми справді в концтаборі.
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18.12.2021 16:30 Відповісти
як легко можна нагнути все стадо в світі ....
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18.12.2021 16:38 Відповісти
Ковидобесы занимать очередь на вакцину модерна на 2 месяца вперед...
Бегоом ...(руки в локтях согнули уроды)...марш!!!
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18.12.2021 17:43 Відповісти
Ну допустим. А через три месяуа появится новый штамм. И шо дальше???
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18.12.2021 17:48 Відповісти
Те саме що і з гриппом.
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19.12.2021 01:21 Відповісти
Як ви дістали надоїли зі своїми вакцинами, та кожен захворіє, тут в Польщі хворіють цілими родинами, навіть не звертаючись у лікарню самі раду собі дають, так і по всіх країнах, не знають ВООЗИ скільки захворіло а скільки вилікувались, так приблизно тільки
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18.12.2021 19:59 Відповісти
Знову на манєже всьо тєже.

Чому антиваксів так хвилює тема вакцин? Хто хотів, той зробив та забув. Чому ті, хто не хоче робити щеплення постійно про нього думають та говорять? Божевільні якісь.

Антивакси! Не забудьте заспамити мій коментар, відведіть душу.
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19.12.2021 00:26 Відповісти
Мабуть тому що, ви проїли вже їм мозги. Не вони лізуть до вас з вимогами, а ви до них.
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19.12.2021 01:16 Відповісти
Старий Кінь! Ви все переплутав через поважний вік.

Це антивакси проїли дописувачам увесь мозок своєю агресією та постійним нагадуванням, що комусь треба кудить терміново бігти та «штрикатися», «ширятися». Мені взагалі байдуже, хто з цензорівських штриканий чи нештриканий. Просто вже набридли ці постійні прокльони та обливання брудом. Агресії забагато від антиваксів, а це псує погоду на форумі.
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19.12.2021 01:38 Відповісти
Наскільки всім відомо то, всі лізли до антиваксерів,а вони просили просто залишити їх у спокої і не морочити голову вашею хірнею.
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19.12.2021 01:41 Відповісти
Старий Кінь! Не мороч мені голову своєю маячнею.
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19.12.2021 01:43 Відповісти
Яка проблема? Закрили вкладку в браузері і не звертаєте увагу. Ви ж вакциновані, вам боятися нема чого.
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19.12.2021 02:08 Відповісти
А просто від мене відчепитися антиваксу розум не дозволяє чи релігія?
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19.12.2021 03:02 Відповісти
Осмілюсь нагадати що, ви самі викликали вогонь на себе. Ви самі трохи вище кинули виклик антиваксерам, а тепер кричите: За што!?
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19.12.2021 16:44 Відповісти
Виходить, шо на мій «виклик» лише стара шкапа пришкандибала та повчає мене. Де молоді коні? Де всі нульофки-антивакси?

Йди краще святкуй Миколая, зануда.
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19.12.2021 16:55 Відповісти
А я оце згадав, як у 1910 році компанія Байєр випустила новітні ліки від кашлю. Тоді була проблема, кашель лікували морфіном, який приводив до звикання. Тоді Байєр запропонували замінити морфін героїном.
О, можна ще згадати, як провідні лікарі світу рекомендували лікувати сифіліс ртутю. Хворого клали в ванну наповнену ртутю.
Але онкохворим не можна канабісу- шкідливо для здоров'я.
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19.12.2021 01:15 Відповісти
Модерна тяжела, по сравнению с короноваком. Но две прививки с семьёй сделал, нужно будет - и далее её воспользуюсь. Там и детей буду вакцинировать.
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19.12.2021 21:24 Відповісти
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