УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17168 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
18 964 219
коронавірус (16711) Omicron (10)

В Україні виявили штам "Омікрон"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні виявили штам

В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка.

"В Україні виявили штам "Омікрон". Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - повідомив Ляшко.

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.

Зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує", - зазначив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

В Україні виявили штам Омікрон 01

Генетик Олександр Коляда в Instagram повідомив, що в зразку жінки, що повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрона".

За його словами, йдеться про молоду жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, ймовірно, вона і могла інфікуватися "Омікроном". Коляда уточнив, що хвора самоізолювалася, тому, швидше за все, вона не встигла передати його далі.

Коляда, пояснюючи чому цей штам саме "Омікроном" уточнив, що у зразку є характерна для "Омікрону" і деяких старих штамів комбінація мутацій, які знижує їхнє впізнання антитілами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ

Автор: Вадим Куц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Так он же вакцинирован, не? Только вакцинированные сейчас летают? Так кто получается разносчик? Вакцинированные идиоты))
показати весь коментар
18.12.2021 10:58
+26
проснувся... Вже два роки, як Україну пропердолило зе-Мікроном

показати весь коментар
18.12.2021 10:49
+20
Это всем до фени, главное привиться чем-то, непонятно чем, непонятно зачем и от чего
показати весь коментар
18.12.2021 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ти ж кацап з Лахти - тому і дурачок
показати весь коментар
18.12.2021 19:13 Відповісти
Словник подивись придурашний.
показати весь коментар
18.12.2021 18:51 Відповісти
Лол. Лаптеноге вчить мене мові. "Придурашний" це придуркуватий. Напиши щоб яндекс виправив
показати весь коментар
18.12.2021 19:00 Відповісти
На кой писати, тобі кацап і так все зрозуміло, напарник Іванов по Лахті сьогодні вихідний ?
показати весь коментар
18.12.2021 19:12 Відповісти
Якщо ти не лаптеноге, то це ще більш сумно та соромно за та кого "співвітчизника"
показати весь коментар
18.12.2021 19:20 Відповісти
Евгений Истребин Покажите эту информацию Ляшко, Данилову и Зеленскому.
Все довольно серьезно. И это в Лондоне, где бустер получили сотрудники скорых и пожарные.
Вчера британское издание Independent опубликовало интервью с главой лондонской службой скорой помощи. В котором он сообщил шокирующие цифры.
Вчера в Лондоне зафиксировано 26608 новых случаев
- Вчера на маршруты не вышло 97 карет скорой помощи
- Из 10951 сотрудников скорой 832 болеет
- Вчера на маршруты не вышло 40 пожарных экипажей
Без разрешения бустеров мы просто может захлебнуться в новой волне.
показати весь коментар
18.12.2021 19:11 Відповісти
Пєтров не видєливайся, Лахтинське прізвище твоє тебе палить здалеку, привіт Іванову.
показати весь коментар
18.12.2021 19:22 Відповісти
Евгений Истребин
В Англии уже 54,2% Омикрона. Скорость просто сумасшедшая.
11 декабря - 22%
12 декабря - 32,7%
13 декабря - 41,8%
14 декабря - 54,2%
В Лондоне на 14 декабря уже 80,8% Омикрона.
Еще есть вот такая интересная таблица: время удвоения случаев. На Северо-востоке время удвоения 1,3 дня. Это чудовищная скорость распространения.
показати весь коментар
18.12.2021 19:27 Відповісти
Я в щоці.
Реакція задовільна ?
показати весь коментар
18.12.2021 19:33 Відповісти
Омг
показати весь коментар
18.12.2021 20:04 Відповісти
Трупы на улицах Лондона валяются ?
показати весь коментар
19.12.2021 07:37 Відповісти
в Украине обнаружили штамм насморка
показати весь коментар
18.12.2021 19:34 Відповісти
Нужно немедленно создать штаб гражданской обороны и произвести инвентаризацию всех бомбоубежищ, проверить состояние противогазов, индивидуальных аптечек.
Необходимо срочно проверить состояние гермодверей в метро для обеспечения полной изоляции тысяч здоровых людей от зараженного Омикроном внешнего мира.
Все очень серьезно.
Мероприятия по гражданской обороне нужны для того, чтобы обеспечить защиту населения до тех пор, пока фармкорпорации не изобретут вакцину от нового штамма.
Тогда человечество будет спасено.
показати весь коментар
18.12.2021 20:20 Відповісти
Фигня. Нужно всех антивакс ботов поместить в игру типа кальмаров. Пару ботов заразить дельта, омикрон и тп. Придумывать испытания типа пару ивл на толпу. Выжившему вакцина. Все это снимать и транслировать. Рейтинги будут зашкаливающими. Зарабртанные миллиарды пустить на разработку более действенных вакцин и лекарств. Тогда человечество будет спасено.
показати весь коментар
18.12.2021 22:25 Відповісти
Особисте дослідження впливу вакцини Пфайзер (кому цікаво):

рівень антитіл до спайк-білка ковід-19:
до вакцинації - менше 7
(все що нижче 50 - негативний результат)
через 21 день після першої дози - 1500
через 21 день після другої дози - 23300

батько (вік більше 70 років)
через 21 день після другої дози - 5800
показати весь коментар
18.12.2021 22:48 Відповісти
висновки щодо дієвості вакцини робіть самі
показати весь коментар
18.12.2021 22:49 Відповісти
Обе дозы файзер мало эффектины против дельты и совсем не эффективны против омикрона .
показати весь коментар
19.12.2021 07:25 Відповісти
що означає "мало ефективні"?
Вакцина працює не сама по собі, а працює зв'язка вакцина + ваш імунітет.
Через 21 день після другої вакцинації різниця в антитілах між мною та батьком - в 4 рази.
Пфайзер найбільш ефективна проти дельти разом із Модерною принаймні виходячи з тих даних що я бачив.
Омікрон скоріш за все не містить той спайк-білок на який заточені вакцини, а тому вони або взагалі недієві або обмежено дієві.
Тому треба чекати на нову версію вакцини.
показати весь коментар
20.12.2021 01:50 Відповісти
Та да, вакцини це гарантія безсмерття
показати весь коментар
19.12.2021 01:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 