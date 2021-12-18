В Україні виявили штам "Омікрон"
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В Україні зафіксували перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка.
"В Україні виявили штам "Омікрон". Вночі в Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - повідомив Ляшко.
Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні.
Зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує", - зазначив Ляшко.
Генетик Олександр Коляда в Instagram повідомив, що в зразку жінки, що повернулася з ОАЕ, виявили комбінацію мутацій, які характерні для "Омікрона".
За його словами, йдеться про молоду жінку, яка повернулася з ОАЕ, де, ймовірно, вона і могла інфікуватися "Омікроном". Коляда уточнив, що хвора самоізолювалася, тому, швидше за все, вона не встигла передати його далі.
Коляда, пояснюючи чому цей штам саме "Омікроном" уточнив, що у зразку є характерна для "Омікрону" і деяких старих штамів комбінація мутацій, які знижує їхнє впізнання антитілами.
Будь ласка, зачекайте...
Все довольно серьезно. И это в Лондоне, где бустер получили сотрудники скорых и пожарные.
Вчера британское издание Independent опубликовало интервью с главой лондонской службой скорой помощи. В котором он сообщил шокирующие цифры.
Вчера в Лондоне зафиксировано 26608 новых случаев
- Вчера на маршруты не вышло 97 карет скорой помощи
- Из 10951 сотрудников скорой 832 болеет
- Вчера на маршруты не вышло 40 пожарных экипажей
Без разрешения бустеров мы просто может захлебнуться в новой волне.
В Англии уже 54,2% Омикрона. Скорость просто сумасшедшая.
11 декабря - 22%
12 декабря - 32,7%
13 декабря - 41,8%
14 декабря - 54,2%
В Лондоне на 14 декабря уже 80,8% Омикрона.
Еще есть вот такая интересная таблица: время удвоения случаев. На Северо-востоке время удвоения 1,3 дня. Это чудовищная скорость распространения.
Реакція задовільна ?
Необходимо срочно проверить состояние гермодверей в метро для обеспечения полной изоляции тысяч здоровых людей от зараженного Омикроном внешнего мира.
Все очень серьезно.
Мероприятия по гражданской обороне нужны для того, чтобы обеспечить защиту населения до тех пор, пока фармкорпорации не изобретут вакцину от нового штамма.
Тогда человечество будет спасено.
рівень антитіл до спайк-білка ковід-19:
до вакцинації - менше 7
(все що нижче 50 - негативний результат)
через 21 день після першої дози - 1500
через 21 день після другої дози - 23300
батько (вік більше 70 років)
через 21 день після другої дози - 5800
Вакцина працює не сама по собі, а працює зв'язка вакцина + ваш імунітет.
Через 21 день після другої вакцинації різниця в антитілах між мною та батьком - в 4 рази.
Пфайзер найбільш ефективна проти дельти разом із Модерною принаймні виходячи з тих даних що я бачив.
Омікрон скоріш за все не містить той спайк-білок на який заточені вакцини, а тому вони або взагалі недієві або обмежено дієві.
Тому треба чекати на нову версію вакцини.