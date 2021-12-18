В Украине обнаружили штамм "Омикрон"
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.
"В Украине обнаружили штамм "Омикрон". Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", - сообщил Ляшко.
Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении.
Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.
"По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует", - отметил Ляшко.
Генетик Александр Коляда в Instagram сообщил, что в образце вернувшейся из ОАЭ женщины обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".
По его словам, речь идет о вернувшейся из ОАЭ молодой женщине, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном". Коляда уточнил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего она не успела передать его дальше.
Коляда, объясняя, почему этот штамм является именно "Омикроном", уточнил, что в образце характерна для "Омикрона" и некоторых старых штаммов комбинация мутаций, снижающих их опознавание антителами.
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Все довольно серьезно. И это в Лондоне, где бустер получили сотрудники скорых и пожарные.
Вчера британское издание Independent опубликовало интервью с главой лондонской службой скорой помощи. В котором он сообщил шокирующие цифры.
Вчера в Лондоне зафиксировано 26608 новых случаев
- Вчера на маршруты не вышло 97 карет скорой помощи
- Из 10951 сотрудников скорой 832 болеет
- Вчера на маршруты не вышло 40 пожарных экипажей
Без разрешения бустеров мы просто может захлебнуться в новой волне.
В Англии уже 54,2% Омикрона. Скорость просто сумасшедшая.
11 декабря - 22%
12 декабря - 32,7%
13 декабря - 41,8%
14 декабря - 54,2%
В Лондоне на 14 декабря уже 80,8% Омикрона.
Еще есть вот такая интересная таблица: время удвоения случаев. На Северо-востоке время удвоения 1,3 дня. Это чудовищная скорость распространения.
Реакція задовільна ?
Необходимо срочно проверить состояние гермодверей в метро для обеспечения полной изоляции тысяч здоровых людей от зараженного Омикроном внешнего мира.
Все очень серьезно.
Мероприятия по гражданской обороне нужны для того, чтобы обеспечить защиту населения до тех пор, пока фармкорпорации не изобретут вакцину от нового штамма.
Тогда человечество будет спасено.
рівень антитіл до спайк-білка ковід-19:
до вакцинації - менше 7
(все що нижче 50 - негативний результат)
через 21 день після першої дози - 1500
через 21 день після другої дози - 23300
батько (вік більше 70 років)
через 21 день після другої дози - 5800
Вакцина працює не сама по собі, а працює зв'язка вакцина + ваш імунітет.
Через 21 день після другої вакцинації різниця в антитілах між мною та батьком - в 4 рази.
Пфайзер найбільш ефективна проти дельти разом із Модерною принаймні виходячи з тих даних що я бачив.
Омікрон скоріш за все не містить той спайк-білок на який заточені вакцини, а тому вони або взагалі недієві або обмежено дієві.
Тому треба чекати на нову версію вакцини.