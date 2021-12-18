В Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.

"В Украине обнаружили штамм "Омикрон". Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", - сообщил Ляшко.

Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

"По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует", - отметил Ляшко.

Также читайте: Минздрав расширил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Генетик Александр Коляда в Instagram сообщил, что в образце вернувшейся из ОАЭ женщины обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

По его словам, речь идет о вернувшейся из ОАЭ молодой женщине, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном". Коляда уточнил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего она не успела передать его дальше.

Коляда, объясняя, почему этот штамм является именно "Омикроном", уточнил, что в образце характерна для "Омикрона" и некоторых старых штаммов комбинация мутаций, снижающих их опознавание антителами.

Также читайте: Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав