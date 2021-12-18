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коронавирус (17041) Omicron (7)

В Украине обнаружили штамм "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине обнаружили штамм

В Украине зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.

"В Украине обнаружили штамм "Омикрон". Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", - сообщил Ляшко.

Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении.

Сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

"По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма "Омикрон" доминирует", - отметил Ляшко.

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В Украине обнаружили штамм Омикрон 01

Генетик Александр Коляда в Instagram сообщил, что в образце вернувшейся из ОАЭ женщины обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

По его словам, речь идет о вернувшейся из ОАЭ молодой женщине, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном". Коляда уточнил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего она не успела передать его дальше.

Коляда, объясняя, почему этот штамм является именно "Омикроном", уточнил, что в образце характерна для "Омикрона" и некоторых старых штаммов комбинация мутаций, снижающих их опознавание антителами.

Также читайте: Участие в любых массовых мероприятиях на открытом воздухе возможно только с COVID-документами, - Минздрав

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Так он же вакцинирован, не? Только вакцинированные сейчас летают? Так кто получается разносчик? Вакцинированные идиоты))
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18.12.2021 10:58
+26
проснувся... Вже два роки, як Україну пропердолило зе-Мікроном

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18.12.2021 10:49
+20
Это всем до фени, главное привиться чем-то, непонятно чем, непонятно зачем и от чего
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18.12.2021 11:04
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Ти ж кацап з Лахти - тому і дурачок
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18.12.2021 19:13 Ответить
Словник подивись придурашний.
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18.12.2021 18:51 Ответить
Лол. Лаптеноге вчить мене мові. "Придурашний" це придуркуватий. Напиши щоб яндекс виправив
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18.12.2021 19:00 Ответить
На кой писати, тобі кацап і так все зрозуміло, напарник Іванов по Лахті сьогодні вихідний ?
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18.12.2021 19:12 Ответить
Якщо ти не лаптеноге, то це ще більш сумно та соромно за та кого "співвітчизника"
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18.12.2021 19:20 Ответить
Евгений Истребин Покажите эту информацию Ляшко, Данилову и Зеленскому.
Все довольно серьезно. И это в Лондоне, где бустер получили сотрудники скорых и пожарные.
Вчера британское издание Independent опубликовало интервью с главой лондонской службой скорой помощи. В котором он сообщил шокирующие цифры.
Вчера в Лондоне зафиксировано 26608 новых случаев
- Вчера на маршруты не вышло 97 карет скорой помощи
- Из 10951 сотрудников скорой 832 болеет
- Вчера на маршруты не вышло 40 пожарных экипажей
Без разрешения бустеров мы просто может захлебнуться в новой волне.
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18.12.2021 19:11 Ответить
Пєтров не видєливайся, Лахтинське прізвище твоє тебе палить здалеку, привіт Іванову.
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18.12.2021 19:22 Ответить
Евгений Истребин
В Англии уже 54,2% Омикрона. Скорость просто сумасшедшая.
11 декабря - 22%
12 декабря - 32,7%
13 декабря - 41,8%
14 декабря - 54,2%
В Лондоне на 14 декабря уже 80,8% Омикрона.
Еще есть вот такая интересная таблица: время удвоения случаев. На Северо-востоке время удвоения 1,3 дня. Это чудовищная скорость распространения.
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18.12.2021 19:27 Ответить
Я в щоці.
Реакція задовільна ?
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18.12.2021 19:33 Ответить
Омг
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18.12.2021 20:04 Ответить
Трупы на улицах Лондона валяются ?
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19.12.2021 07:37 Ответить
в Украине обнаружили штамм насморка
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18.12.2021 19:34 Ответить
Нужно немедленно создать штаб гражданской обороны и произвести инвентаризацию всех бомбоубежищ, проверить состояние противогазов, индивидуальных аптечек.
Необходимо срочно проверить состояние гермодверей в метро для обеспечения полной изоляции тысяч здоровых людей от зараженного Омикроном внешнего мира.
Все очень серьезно.
Мероприятия по гражданской обороне нужны для того, чтобы обеспечить защиту населения до тех пор, пока фармкорпорации не изобретут вакцину от нового штамма.
Тогда человечество будет спасено.
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18.12.2021 20:20 Ответить
Фигня. Нужно всех антивакс ботов поместить в игру типа кальмаров. Пару ботов заразить дельта, омикрон и тп. Придумывать испытания типа пару ивл на толпу. Выжившему вакцина. Все это снимать и транслировать. Рейтинги будут зашкаливающими. Зарабртанные миллиарды пустить на разработку более действенных вакцин и лекарств. Тогда человечество будет спасено.
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18.12.2021 22:25 Ответить
Особисте дослідження впливу вакцини Пфайзер (кому цікаво):

рівень антитіл до спайк-білка ковід-19:
до вакцинації - менше 7
(все що нижче 50 - негативний результат)
через 21 день після першої дози - 1500
через 21 день після другої дози - 23300

батько (вік більше 70 років)
через 21 день після другої дози - 5800
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18.12.2021 22:48 Ответить
висновки щодо дієвості вакцини робіть самі
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18.12.2021 22:49 Ответить
Обе дозы файзер мало эффектины против дельты и совсем не эффективны против омикрона .
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19.12.2021 07:25 Ответить
що означає "мало ефективні"?
Вакцина працює не сама по собі, а працює зв'язка вакцина + ваш імунітет.
Через 21 день після другої вакцинації різниця в антитілах між мною та батьком - в 4 рази.
Пфайзер найбільш ефективна проти дельти разом із Модерною принаймні виходячи з тих даних що я бачив.
Омікрон скоріш за все не містить той спайк-білок на який заточені вакцини, а тому вони або взагалі недієві або обмежено дієві.
Тому треба чекати на нову версію вакцини.
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20.12.2021 01:50 Ответить
Та да, вакцини це гарантія безсмерття
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19.12.2021 01:24 Ответить
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