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Минздрав расширил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав расширил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна

Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

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"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью. Между тем, 9 из 10 госпитализированных - невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
вначале говорю что я не антивакцинатор - я антидлббист...
Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?

Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.

Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
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17.12.2021 18:19
+17
Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
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17.12.2021 18:41
+12
Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 грудня 2020 року № 3018
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 12 липня 2021 року № 1423)
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17.12.2021 18:31
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Мені страшно! Йду по третю бустерну дозу "зубрівки"
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17.12.2021 18:11 Ответить
вначале говорю что я не антивакцинатор - я антидлббист...
Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?

Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.

Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
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17.12.2021 18:19 Ответить
Через 50-70 лет может и начнут что-то возмещать из наших карманов в свои.
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17.12.2021 19:12 Ответить
В Австрії, до лютого 2022р, хочуть вакцинувати 100% дорослого населення. Відловлених без вакцинації на перший раз оштрафують на 7 тис. Євро, на другий 15 тис . Австрійська медицина одна з найкращих у світі.
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17.12.2021 21:48 Ответить
В Австрии уровень коррупции выше даже чем в Германии с её Шрёдерами и Меркелями.

И какое отношение имеет уровень медицины и безосновательное своеволие властей?
(хотя и в уровне медицины я сильно сомневаюсь если в стране такой длббизм творится)
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17.12.2021 21:54 Ответить
Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 грудня 2020 року № 3018
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 12 липня 2021 року № 1423)
показать весь комментарий
17.12.2021 18:31 Ответить
О нас проявляют заботу, а мы неблагодарны. Это называется "сделать волны". Явное издевательство, но можно сказать, что меры приняты.
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17.12.2021 18:32 Ответить
З Конституції: народ має право на повстання.
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17.12.2021 18:33 Ответить
нажаль це не з нашої
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17.12.2021 23:33 Ответить
ОНІ НАШЛІ ДРУГ-ДРУГА..)

ЙО..НУТИЙ ПРОФЕСОР-РЕВОЛЮЦІОНЕР(ФІЗИК,ЩО ЛІКУЄ ВІД ВІРУСУ ЛАЗЕРОМ) І КРЕМЛЄБОТ...
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18.12.2021 12:33 Ответить
Мне МинСрав не указ.
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17.12.2021 18:39 Ответить
Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
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17.12.2021 18:41 Ответить
звідки взялись непривиті кури коли всіх привівали?
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17.12.2021 23:34 Ответить
На птицефабриках, понятное дело, прививают всех кур. Но, возможно, проводили эксперименты, или случайно заражались куры в тех же домашних хозяйствах. Факт остается фактом: если вирус размножается в организме под давлением воздействия вакцины, то он естественным путем становится более патогенным. Иначе ему не выжить. Когда давления нет, то он, наоборот, становится более слабым, поскольку нет никакой нужды убивать своего носителя.
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18.12.2021 11:08 Ответить
ЗНОВУ ідіотина про заразні хвороби кур...
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18.12.2021 12:26 Ответить
Еть ли предел лжи которую ляшко не осилит? наверное нет , а ведь для ляшка достаточно прочитать статистику по короне в мире ,например в японии штам дельта -самоуничтожился, его просто не стало ,а в США заблокированы судами все ограничения связаные с уколами, по словам ученых ,омикрон имеет совсем другой состав белка чем оычный коронавирус ,и больше похож на простуду , и не лечится обычной вакциной , странновато что Ляшко об этом нияего не знает? а ведь читает и знает но........
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17.12.2021 18:43 Ответить
в японии штам дельта -самоуничтожился, его просто не стало

Придурку,там просто ВСІ САМОСТІЙНО І ДОБРОВІЛЬНО дотримуються ВСІХ КАРАНТИННИХ НОРМ


, его просто не стало

НЕ БРЕШИ РУСЛАНЕ,БО СЕРЦЕ ВСТАНЕ

Japan
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+193
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
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18.12.2021 12:30 Ответить
До МЕДИКОВ так очередь и не дошла...
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17.12.2021 18:51 Ответить
читай внимательно - дошла
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17.12.2021 19:01 Ответить
Прошу "пардону".. наконец то... после двух лет ковида... Ну хорошо хоть сейчас. Правда почему то указываются мед учереждения государственной и коммунальной собственности.. а как же частные ( которых у нас на каждом углу) Должно быть так - Всех работников и служащих мед организаций, служб ит.д. не зависимо от форм собственности. Думаю так было бы вернее.
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17.12.2021 19:08 Ответить
Знайомі медики вакциновані ще навесні. Лише ті, хто захворів на коронавірус вакцинувались пізніше.
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17.12.2021 21:52 Ответить
Ну значит у вас сознательные знакомые медики. Мои вот знакомые и даже родственники ( медики) ни как не хотят.. хоть и медики.. ( и кстати не болели, так что иммунитета нет, но вот пронесло пока) Вопрос в другом. Первыми кого нужно было прививать двойной дозой это именно работники всех мед учреждений. А потом уже всех остальных включая группы риска. Может я и не прав, но так думаю. Кроме этого это бы способствовало наглядной агитацией за вакцинирование.. А так народ сомневается показывая пальцем с сторону медиков.
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18.12.2021 12:42 Ответить
Я б сказав, що цьому додіку розширить треба, так все-рівно не пойме.
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17.12.2021 18:53 Ответить
Вбивці!!!
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17.12.2021 19:04 Ответить
Доктор МакКалоу заявляет, что у вас в 5 раз больше шансов умереть от вакцины, чем от Covid, если вам больше 65 лет. Это из только что опубликованного исследования. Цитата, прошедшая экспертную оценку. НЕ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
При совке с гриппом боролись вакцинацией ответственных работников - гл. конструкторов оружия и руководителей гос.предприятий.. Несколько министерств обратились с письмом цк : "Эффективность равна нулю: они заболевают от самих прививок и вдобавок заражают окружающих."
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17.12.2021 19:09 Ответить
Доктор МакКалоу заявляет..

ХУ ІС дОКТОР ЗРОБЛЕНИЙ З КАЛУ?
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18.12.2021 12:22 Ответить
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s
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18.12.2021 20:15 Ответить
цікаво, як вони будуть комунальні органи та місцеві ради контролювати... Вони ж непідконтрольні державі, де факто.
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17.12.2021 19:16 Ответить
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17.12.2021 19:59 Ответить
НЕ ПИ..ДИ ЛАХТА!
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18.12.2021 12:24 Ответить
А нардепов обязали?
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17.12.2021 20:29 Ответить
Важно помнить что ни один из этих препаратов не прошёл полагающегося для любого медицинского препарата курса клинических испытаний, и потому является экспериментальным.
Таким образом, эти препараты подпадают под действие Нюрнбергского Кодекса.
Нарушение Нюрнбергского Кодекса является преступлением против человечества.
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17.12.2021 21:51 Ответить
Антивакси відпрацьовують свій хавчик.
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17.12.2021 23:54 Ответить
Да треба вже подати скаргу у кіберполіцію. Та мені цікаво, чого модератори цензору ігнорують антивакс пропаганду
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18.12.2021 10:04 Ответить
ЦЕ ТАКА ДЕМОКРАТІЯ
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18.12.2021 12:23 Ответить
Чому ж ігнорують? Видаляють та банять самих упоротих та агресивних. А інших може не встигають.
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18.12.2021 18:10 Ответить
Штам дельта в японии самоуничтожился !!!!!! А знаете почему? потому что японцы научены говорить правду, там практически отсутсвует воровство ,в украинских реалиях это невозможное требование !! В украине будет бушевать любой вариант который приносит прибыль , проблема именно в нечестности и воровстве !!
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s
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18.12.2021 20:23 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101790026
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18.12.2021 20:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XJ_R-RLEmus
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18.12.2021 20:31 Ответить
 
 