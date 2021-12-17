Минздрав расширил список профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью. Между тем, 9 из 10 госпитализированных - невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Пожалуйста, подождите...
Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?
Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.
Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
И какое отношение имеет уровень медицины и безосновательное своеволие властей?
(хотя и в уровне медицины я сильно сомневаюсь если в стране такой длббизм творится)
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках
Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 грудня 2020 року № 3018
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 12 липня 2021 року № 1423)
ЙО..НУТИЙ ПРОФЕСОР-РЕВОЛЮЦІОНЕР(ФІЗИК,ЩО ЛІКУЄ ВІД ВІРУСУ ЛАЗЕРОМ) І КРЕМЛЄБОТ...
Придурку,там просто ВСІ САМОСТІЙНО І ДОБРОВІЛЬНО дотримуються ВСІХ КАРАНТИННИХ НОРМ
, его просто не стало
НЕ БРЕШИ РУСЛАНЕ,БО СЕРЦЕ ВСТАНЕ
Japan
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
При совке с гриппом боролись вакцинацией ответственных работников - гл. конструкторов оружия и руководителей гос.предприятий.. Несколько министерств обратились с письмом цк : "Эффективность равна нулю: они заболевают от самих прививок и вдобавок заражают окружающих."
ХУ ІС дОКТОР ЗРОБЛЕНИЙ З КАЛУ?
https://www.youtube.com/watch?v=sXEK5-7L9Hk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
Таким образом, эти препараты подпадают под действие Нюрнбергского Кодекса.
Нарушение Нюрнбергского Кодекса является преступлением против человечества.
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s