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МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невакциновані люди мають у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19, - Кузін

Наказ набирає чинність через один місяць із дня його опублікування. Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
вначале говорю что я не антивакцинатор - я антидлббист...
Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?

Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.

Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
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17.12.2021 18:19
+17
Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
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17.12.2021 18:41
+12
Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 грудня 2020 року № 3018
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 12 липня 2021 року № 1423)
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17.12.2021 18:31
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Мені страшно! Йду по третю бустерну дозу "зубрівки"
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17.12.2021 18:11 Відповісти
вначале говорю что я не антивакцинатор - я антидлббист...
Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?

Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.

Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
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17.12.2021 18:19 Відповісти
Через 50-70 лет может и начнут что-то возмещать из наших карманов в свои.
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17.12.2021 19:12 Відповісти
В Австрії, до лютого 2022р, хочуть вакцинувати 100% дорослого населення. Відловлених без вакцинації на перший раз оштрафують на 7 тис. Євро, на другий 15 тис . Австрійська медицина одна з найкращих у світі.
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17.12.2021 21:48 Відповісти
В Австрии уровень коррупции выше даже чем в Германии с её Шрёдерами и Меркелями.

И какое отношение имеет уровень медицины и безосновательное своеволие властей?
(хотя и в уровне медицины я сильно сомневаюсь если в стране такой длббизм творится)
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17.12.2021 21:54 Відповісти
Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 грудня 2020 року № 3018
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 12 липня 2021 року № 1423)
показати весь коментар
17.12.2021 18:31 Відповісти
О нас проявляют заботу, а мы неблагодарны. Это называется "сделать волны". Явное издевательство, но можно сказать, что меры приняты.
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17.12.2021 18:32 Відповісти
З Конституції: народ має право на повстання.
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17.12.2021 18:33 Відповісти
нажаль це не з нашої
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17.12.2021 23:33 Відповісти
ОНІ НАШЛІ ДРУГ-ДРУГА..)

ЙО..НУТИЙ ПРОФЕСОР-РЕВОЛЮЦІОНЕР(ФІЗИК,ЩО ЛІКУЄ ВІД ВІРУСУ ЛАЗЕРОМ) І КРЕМЛЄБОТ...
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18.12.2021 12:33 Відповісти
Мне МинСрав не указ.
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17.12.2021 18:39 Відповісти
Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
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17.12.2021 18:41 Відповісти
звідки взялись непривиті кури коли всіх привівали?
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17.12.2021 23:34 Відповісти
На птицефабриках, понятное дело, прививают всех кур. Но, возможно, проводили эксперименты, или случайно заражались куры в тех же домашних хозяйствах. Факт остается фактом: если вирус размножается в организме под давлением воздействия вакцины, то он естественным путем становится более патогенным. Иначе ему не выжить. Когда давления нет, то он, наоборот, становится более слабым, поскольку нет никакой нужды убивать своего носителя.
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18.12.2021 11:08 Відповісти
ЗНОВУ ідіотина про заразні хвороби кур...
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18.12.2021 12:26 Відповісти
Еть ли предел лжи которую ляшко не осилит? наверное нет , а ведь для ляшка достаточно прочитать статистику по короне в мире ,например в японии штам дельта -самоуничтожился, его просто не стало ,а в США заблокированы судами все ограничения связаные с уколами, по словам ученых ,омикрон имеет совсем другой состав белка чем оычный коронавирус ,и больше похож на простуду , и не лечится обычной вакциной , странновато что Ляшко об этом нияего не знает? а ведь читает и знает но........
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17.12.2021 18:43 Відповісти
в японии штам дельта -самоуничтожился, его просто не стало

Придурку,там просто ВСІ САМОСТІЙНО І ДОБРОВІЛЬНО дотримуються ВСІХ КАРАНТИННИХ НОРМ


, его просто не стало

НЕ БРЕШИ РУСЛАНЕ,БО СЕРЦЕ ВСТАНЕ

Japan
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
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18.12.2021 12:30 Відповісти
До МЕДИКОВ так очередь и не дошла...
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17.12.2021 18:51 Відповісти
читай внимательно - дошла
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17.12.2021 19:01 Відповісти
Прошу "пардону".. наконец то... после двух лет ковида... Ну хорошо хоть сейчас. Правда почему то указываются мед учереждения государственной и коммунальной собственности.. а как же частные ( которых у нас на каждом углу) Должно быть так - Всех работников и служащих мед организаций, служб ит.д. не зависимо от форм собственности. Думаю так было бы вернее.
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17.12.2021 19:08 Відповісти
Знайомі медики вакциновані ще навесні. Лише ті, хто захворів на коронавірус вакцинувались пізніше.
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17.12.2021 21:52 Відповісти
Ну значит у вас сознательные знакомые медики. Мои вот знакомые и даже родственники ( медики) ни как не хотят.. хоть и медики.. ( и кстати не болели, так что иммунитета нет, но вот пронесло пока) Вопрос в другом. Первыми кого нужно было прививать двойной дозой это именно работники всех мед учреждений. А потом уже всех остальных включая группы риска. Может я и не прав, но так думаю. Кроме этого это бы способствовало наглядной агитацией за вакцинирование.. А так народ сомневается показывая пальцем с сторону медиков.
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18.12.2021 12:42 Відповісти
Я б сказав, що цьому додіку розширить треба, так все-рівно не пойме.
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17.12.2021 18:53 Відповісти
Вбивці!!!
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17.12.2021 19:04 Відповісти
Доктор МакКалоу заявляет, что у вас в 5 раз больше шансов умереть от вакцины, чем от Covid, если вам больше 65 лет. Это из только что опубликованного исследования. Цитата, прошедшая экспертную оценку. НЕ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
При совке с гриппом боролись вакцинацией ответственных работников - гл. конструкторов оружия и руководителей гос.предприятий.. Несколько министерств обратились с письмом цк : "Эффективность равна нулю: они заболевают от самих прививок и вдобавок заражают окружающих."
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17.12.2021 19:09 Відповісти
Доктор МакКалоу заявляет..

ХУ ІС дОКТОР ЗРОБЛЕНИЙ З КАЛУ?
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18.12.2021 12:22 Відповісти
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s
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18.12.2021 20:15 Відповісти
цікаво, як вони будуть комунальні органи та місцеві ради контролювати... Вони ж непідконтрольні державі, де факто.
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17.12.2021 19:16 Відповісти
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17.12.2021 19:59 Відповісти
НЕ ПИ..ДИ ЛАХТА!
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18.12.2021 12:24 Відповісти
А нардепов обязали?
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17.12.2021 20:29 Відповісти
Важно помнить что ни один из этих препаратов не прошёл полагающегося для любого медицинского препарата курса клинических испытаний, и потому является экспериментальным.
Таким образом, эти препараты подпадают под действие Нюрнбергского Кодекса.
Нарушение Нюрнбергского Кодекса является преступлением против человечества.
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17.12.2021 21:51 Відповісти
Антивакси відпрацьовують свій хавчик.
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17.12.2021 23:54 Відповісти
Да треба вже подати скаргу у кіберполіцію. Та мені цікаво, чого модератори цензору ігнорують антивакс пропаганду
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18.12.2021 10:04 Відповісти
ЦЕ ТАКА ДЕМОКРАТІЯ
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18.12.2021 12:23 Відповісти
Чому ж ігнорують? Видаляють та банять самих упоротих та агресивних. А інших може не встигають.
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18.12.2021 18:10 Відповісти
Штам дельта в японии самоуничтожился !!!!!! А знаете почему? потому что японцы научены говорить правду, там практически отсутсвует воровство ,в украинских реалиях это невозможное требование !! В украине будет бушевать любой вариант который приносит прибыль , проблема именно в нечестности и воровстве !!
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s
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18.12.2021 20:23 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101790026
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18.12.2021 20:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XJ_R-RLEmus
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18.12.2021 20:31 Відповісти
 
 