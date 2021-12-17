МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.
Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також, комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Наказ набирає чинність через один місяць із дня його опублікування. Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Будь ласка, зачекайте...
Кто объяснит - в чём смысл нарушения прав людей - насильственного насаживания на иглу вакцинации?
Вакцинированный - такой же разносчик как и другие - даже хуже - у больного температура и он не выйдет на работу заражать других.
Когда начнут присуждать, как минимум, возмещение убытков от издающих идиотские приказы для идиотов?
И какое отношение имеет уровень медицины и безосновательное своеволие властей?
(хотя и в уровне медицины я сильно сомневаюсь если в стране такой длббизм творится)
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної
хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках
Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде
добровільною для усіх груп населення та професійних груп.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства охорони
здоров'я України
24 грудня 2020 року № 3018
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 12 липня 2021 року № 1423)
ЙО..НУТИЙ ПРОФЕСОР-РЕВОЛЮЦІОНЕР(ФІЗИК,ЩО ЛІКУЄ ВІД ВІРУСУ ЛАЗЕРОМ) І КРЕМЛЄБОТ...
Придурку,там просто ВСІ САМОСТІЙНО І ДОБРОВІЛЬНО дотримуються ВСІХ КАРАНТИННИХ НОРМ
, его просто не стало
НЕ БРЕШИ РУСЛАНЕ,БО СЕРЦЕ ВСТАНЕ
Japan
1,729,401
+193
18,378
+2
https://www.worldometers.info/coronavirus/
При совке с гриппом боролись вакцинацией ответственных работников - гл. конструкторов оружия и руководителей гос.предприятий.. Несколько министерств обратились с письмом цк : "Эффективность равна нулю: они заболевают от самих прививок и вдобавок заражают окружающих."
ХУ ІС дОКТОР ЗРОБЛЕНИЙ З КАЛУ?
https://www.youtube.com/watch?v=sXEK5-7L9Hk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
Таким образом, эти препараты подпадают под действие Нюрнбергского Кодекса.
Нарушение Нюрнбергского Кодекса является преступлением против человечества.
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/18/national/delta-variant-self-destruction-theory/?cx_testId=6&cx_testVariant=cx_undefined&cx_artPos=0#cxrecs_s