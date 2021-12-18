Для производства COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется менее трех месяцев, - Moderna
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Для производства адаптированной под COVID-штамм "Омикрон" вакцины требуется менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые могут иметь разные требования.
Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.
Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.
"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответа от науки, прежде чем решить, следует ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.
Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новый вид SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.
"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Надо ли нам проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?" – объяснил Стейнер.
Напомним, в Украине был обнаружен штамм "Омикрон". Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.
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Results:
Overall, 299 measles cases matched with 1196 controls (87.6% <4 years old), and 243 mumps cases matched with 970 controls (74.2% <4 years old) were considered. VE for ≥1 dose in all children was 78.0% (97.5% confidence interval: 67.2%-85.3%) for measles and 66.7% (48.1%-78.6%) for mumps. In children ≥4 years old, VE after 1 dose was 74.6% (-21.7% to 94.7%) for measles and 82.3% (32.7%-95.3%) for mumps, and VE after ≥2 doses was 94.4% (79.7%-98.5%) for measles and 86.5% (64.0%-94.9%) for mumps.
И мы снова, уже в который раз, просим принести пруф необходимости N лет испытаний.
Ты постоянно заявляешь необходимость нескольких лет исследований и что это-де везде написано и легко найти. Но я тебя уже десятых раз спрашиваю, а в ответ только "это везде написано". Ты сейчас или таки даёшь где это написано в твоих нормативах, современных учебниках и так далее, или засчитываем твой жидкий слив.
Если ты оттуда ничего не помнишь, это твоя проблема. Мне тебя просвещать - только силы тратить. Рак являтеся, в большинстве случаев, результатом многолетнего "травмирования" клеток одной и той же ткани. Как например: многолетнее употребление крепкого алкоголя ведёт к раку желудка и поджелудочной железы. Многолетнее курение - к раку тканей ротовой полости, лёгких (и вообще, всего дыхательного аппарата). Многолетнее пребывание на солнце без солнцезащитных кремов ведёт к раку кожи, ввиду постоянного облучения ультрафиолетом. Многолетняя работа на химических производствах ведёт к раку мочевого пузыря. Многолетняя работа с асбестом (пока его вообще не запретили) вела к мезотелиоме лёгких. Многолетняя повышенная радиация ведёт к раковым заболеваниям кроветрворных органов.
Я от тебя устал. Купи школьный учебник биологии.
Чтобы выявить канцерогенные свойства всего, что ты перечислил, многолетние опыты не нужны. На подопытных животных повышенные дозы всего вышеуказанного быстро выявят канцерогенные свойства.
Ступай своей дорогой. Твои выхлопы далее будут игнорироваться.
Зокрема, у Німеччині, Британії і т.і.
Цифри не співпадають із парадигмою "обов"язкова вакцинація" ?
Не, если сидеть дома с телефончиком, то так никаких отделений не увидишь. Чтобы их узреть, надо поднять зад и подъехать к больнице. Это, так сказать, первая попытка.
Рассказывать, что ковидных отделений якобы не существует, когда их никто нигде не скрывал (у нас достаточно было просто на парковку госпиталей зайти), это или безграничная тупость, или безграничный цинизм.
Бегоом ...(руки в локтях согнули уроды)...марш!!!
Чому антиваксів так хвилює тема вакцин? Хто хотів, той зробив та забув. Чому ті, хто не хоче робити щеплення постійно про нього думають та говорять? Божевільні якісь.
Антивакси! Не забудьте заспамити мій коментар, відведіть душу.
Це антивакси проїли дописувачам увесь мозок своєю агресією та постійним нагадуванням, що комусь треба кудить терміново бігти та «штрикатися», «ширятися». Мені взагалі байдуже, хто з цензорівських штриканий чи нештриканий. Просто вже набридли ці постійні прокльони та обливання брудом. Агресії забагато від антиваксів, а це псує погоду на форумі.
Йди краще святкуй Миколая, зануда.
О, можна ще згадати, як провідні лікарі світу рекомендували лікувати сифіліс ртутю. Хворого клали в ванну наповнену ртутю.
Але онкохворим не можна канабісу- шкідливо для здоров'я.