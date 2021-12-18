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Для производства COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется менее трех месяцев, - Moderna

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Для производства COVID-вакцины против штамма

Для производства адаптированной под COVID-штамм "Омикрон" вакцины требуется менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые могут иметь разные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответа от науки, прежде чем решить, следует ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новый вид SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.

"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Надо ли нам проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?" – объяснил Стейнер.

Напомним, в Украине был обнаружен штамм "Омикрон". Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Читайте: ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Из фуфлодемии лезут белые нитки, одна за другой. Население начинает прозревать что его развели как лохов на Привозе.
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18.12.2021 15:19
+13
А через 3 місяці почне домінувати не Омікрон, а Тримукріл. І так до безкінечності бустерні дози вакцинування.
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18.12.2021 14:05
+12
​​Пандемическое мошенничество - политики и СМИ лгут: медсестра даёт показания.



Медсестра из Берлина говорит открыто: она больше не хочет молчать о гигантской лжи СМИ, политиков и жаждущих наживы фармацевтических компаний.



В своем шокирующем видео она описывает реальную ситуацию в одной из крупных больниц в столице Германии.



Больничные койки в основном занимают не пациенты с ковидом. Вместо этого всё больше и больше молодых людей с сердечными заболеваниями оказываются в других отделениях.



Медсестра из отделения Covid-19 описывает шокирующую реальность систематического и крупномасштабного мошенничества при проведении ПЦР-тестов. Она спрашивает: почему вы все подыгрываете?



Манфред Улекс Линда работает медсестрой уже 25 лет. В течение последних двух лет политики и СМИ рассказывали ей о том, что происходит в палатах. Однако, в отличие от медицинского персонала, они не имеют права голоса. Мы часто слышим подобные описания о больницах, но здесь разница заключается в следующем: Линда храбрая, она показывает свое лицо. Её описание ситуации в немецких больницах очень напоминает бывшего директора службы здравоохранения, которую насильно перевели на другую работу из-за её критики.



Опытная медсестра, похоже, уже смирилась с тем, что потеряет работу в случае обязательной вакцинации. Линда смотрит на вещи прагматично: «Я могу помочь себе сама. Но кто поможет вам, если меня здесь больше не будет?», - спрашивает она. Линда просит людей, наконец, перестать подыгрывать и не позволять этому больше продолжаться.



Для неё совершенно неприемлемо, что она больше не должна лечить невакцинированных людей.



Медсестра объясняет, как искусственно проверяются значения заболеваемости, а значит и сама «пандемия».



Она видит в отделении Covid людей, которые раньше лечились в отделении травматологической хирургии после, например, перелома ноги. Затем у них обнаруживается «положительный» тест на Covid-19, и они попадают в соответствующее отделение. То же самое делается с матерями новорожденных детей. Или с людьми, госпитализированными для проведения диализа или химиотерапии. Эти пациенты не страдают от дыхательной недостаточности, но положительный тест ПЦР все равно приводит их в отделение Covid.



Смертность от ковида сопоставима со смертностью от гриппа, однако опытная медсестра не отрицает существования серьезных случаев заболевания коронавирусом: «Да, есть серьезные случаи, они есть в каждой волне гриппа. В каждой волне гриппа умирают молодые люди и дети. Даже больше, чем от ковида! Но тебя это не волнует, потому что ты хочешь бояться!»



Линда говорит, что это абсурд - отправлять её измерять кислород молодым матерям и здоровым младенцам, когда у них ничего нет. И действительно, «в палатах Covid-19 умирают старики. Они умирают не от ковида, а с ковидом», - описывает медсестра.



И все сами по себе. Линда говорит, что никогда не видела такого во время эпидемии гриппа. Пожилые люди никогда не были так брошены своими детьми. Они сидели в одиночестве у своих кроватей и плакали, потому что не могли видеть своих близких.
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18.12.2021 14:31
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По вики 1 к 60000. Я вас не заставляю колоться ничем, даже от ветрянки.
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18.12.2021 15:41 Ответить
Я перехворів. І не ви примушуєте додатково навантажувати імунітет дитини від неіснуючої загрози, а система, що базується не на доцільності та бажанні допомогти. Саме з цим дехто пов'язує фактично епідемію аутизму у штатах. Хоча це лише теорія, яку офіційно спростовують, але приклад амішей (секта, що не вакцинує дітей) опосередковано це підтверджує.
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18.12.2021 15:56 Ответить
Нема від неї або після щеплення пожиттєвого імунітету.
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18.12.2021 17:06 Ответить
А якщо перехворів? Мова про типову ситуацію. Звісно є ті, що хворіють і по кілька разів, але це виняток.
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18.12.2021 18:01 Ответить
Звісно, брєдятіна, думки лікарів різняться: одни вважають, шо краще перехворіти, інщі - за щеплення. Щеплення не є обов'язковим, але, якшо в дошкільному колективі є випадок, то контактні неперехворівші мають йти на карантин з 11-го дня днів на 10. Цим змушують батьків щепити за гроші. З кіром йдуть на карантин навіть щеплені. Це з 11-го року такий дурдом.
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18.12.2021 19:00 Ответить
Ви трохи помиляєтеся. Одна з найкращих вакцин КПК Пріорікс після однієї дози має ефективність проти кору близько 80%, а після двох близько 95%.
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18.12.2021 16:10 Ответить
Что вижу - то и пою Написано в педивикии "The measles vaccine fails to provide immunity to 2%" - я пишу 98%, пишут там же для ковида 75% фейла - я не возражаю. Хотя есть мнение, что таки кидают и врут.
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18.12.2021 16:15 Ответить
> "Вообще-то настоящие вакцины испытывают несколько лет"

И мы снова, уже в который раз, просим принести пруф необходимости N лет испытаний.
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18.12.2021 17:00 Ответить
Установление некоторых свойств любого медицинского препарата (например, наличие или отсутствие канцерогенности) требует нескольких лет.
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18.12.2021 21:07 Ответить
Можно несколько лет пинать балду и сделать один тест на одной дрозофиле. Это засчитается как доказательство безопасности?
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18.12.2021 21:14 Ответить
У нас в Австралии есть стандарное "расписание" (Schedule), согласно которому проводятся испытания любых лекарственных препаратов. Документ составлен федеральным агентством которое называется Therapeutic Goods Administration. Направьте им свой протест в письменном виде.
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18.12.2021 21:23 Ответить
Супер. Такая служба есть в любой стране. Вот только это огромные нормативные документы. Будь добр, укажи где именно описываются временнЫе рамки для исследований фармпрепаратов.
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18.12.2021 23:01 Ответить
Временные рамки испытаний на канцерогенность - как минимум несколько лет. В любом учебнике найдёшь.
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18.12.2021 23:06 Ответить
Пруф будет или нет? Учебники сейчас доступны в инете.
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18.12.2021 23:08 Ответить
Пруф чего ? Что канцерогенность можно выявить только через несколько лет ? Ты вообще в школе учился ?
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18.12.2021 23:16 Ответить
Такие вещи не проходят в школах, не надо ляля. Кроме того, исследования на животных позволяют выявить канцерогенность и тератогенность гораздо быстрее, чем за несколько лет.

Ты постоянно заявляешь необходимость нескольких лет исследований и что это-де везде написано и легко найти. Но я тебя уже десятых раз спрашиваю, а в ответ только "это везде написано". Ты сейчас или таки даёшь где это написано в твоих нормативах, современных учебниках и так далее, или засчитываем твой жидкий слив.
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18.12.2021 23:27 Ответить
Я не знаю в какой школе ты учился. Я учился в советской. В советской школе, начиная с 4-го класса, каждый год был какой-то курс биологии, с нарастанием уровня сложности: природоведение, ботаника, зоология, анатомия и физиология, два года общей биологии.
Если ты оттуда ничего не помнишь, это твоя проблема. Мне тебя просвещать - только силы тратить. Рак являтеся, в большинстве случаев, результатом многолетнего "травмирования" клеток одной и той же ткани. Как например: многолетнее употребление крепкого алкоголя ведёт к раку желудка и поджелудочной железы. Многолетнее курение - к раку тканей ротовой полости, лёгких (и вообще, всего дыхательного аппарата). Многолетнее пребывание на солнце без солнцезащитных кремов ведёт к раку кожи, ввиду постоянного облучения ультрафиолетом. Многолетняя работа на химических производствах ведёт к раку мочевого пузыря. Многолетняя работа с асбестом (пока его вообще не запретили) вела к мезотелиоме лёгких. Многолетняя повышенная радиация ведёт к раковым заболеваниям кроветрворных органов.
Я от тебя устал. Купи школьный учебник биологии.
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18.12.2021 23:35 Ответить
Твой жидкий слив засчитан. Впредь воздержись от необоснованных заявлений.

Чтобы выявить канцерогенные свойства всего, что ты перечислил, многолетние опыты не нужны. На подопытных животных повышенные дозы всего вышеуказанного быстро выявят канцерогенные свойства.
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18.12.2021 23:42 Ответить
Пустозвон ты обычный. Никто не проверял эти "антиковидные" шмурдяки на канцерогенность вообще. Наша TGA сбросила этот пункт (3.5 , насколько я помню) из Schedule вообще.
Ступай своей дорогой. Твои выхлопы далее будут игнорироваться.
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18.12.2021 23:45 Ответить
Я тебе больше скажу. Для вакцинных антигенов (активных компонентов) требования доклинического исследования канцерогенности не было изначально, за исключением случаев, когда какой-либо компонент в большей концентрации (адьювант, например) не был изучен ранее: https://www.who.int/biologicals/publications/trs/areas/vaccines/nonclinical_evaluation/ANNEX%201Nonclinical.P31-63.pdf
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19.12.2021 00:24 Ответить
А хіба трьох годин не достатньо для виробництва нового щеплення? Нові штами з'являються практично щодня, а нові вакцини не повинні зменшувати темпу своєї появи. Тому треба встановити граничну планку: щотригодини виробляти нову вакцину проти кожного нового штаму!!
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18.12.2021 14:56 Ответить
Достаточно, но логистика мешает - надо же както проколоть то, что уже развезли по клиентам.
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18.12.2021 15:20 Ответить
Ви будете здивовані, але ******* технології дозволяють виготовити нові вакцини дуже швидко. Не щодня, звичайно, але кілька місяців буде вдосталь.
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18.12.2021 17:02 Ответить
Я помітив, що останніми днями на цензорі раптом різко поменшало новин про стан зараження ковідом у Європі.
Зокрема, у Німеччині, Британії і т.і.
Цифри не співпадають із парадигмою "обов"язкова вакцинація" ?
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18.12.2021 15:15 Ответить
Из фуфлодемии лезут белые нитки, одна за другой. Население начинает прозревать что его развели как лохов на Привозе.
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18.12.2021 15:19 Ответить
Так сходи в инфекционное отделение , забитое не привитыми, походи там без маски туда сюда, докажи всем, что ковида нет
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18.12.2021 15:56 Ответить
Дадада, но эта тема уже не актуальна - идите новую разучивайте.
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18.12.2021 15:59 Ответить
А что там разучивать? Я лично знал двоих полностью здоровых людей, которым не было и 50 лет. Они умерли от ковида. Проще жить засунув голову в песок?
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18.12.2021 16:05 Ответить
Сейчас это кагбе аргументом за вакцинацию не считается. Это без учёта того, что я тоже могу напейсать "знавал двух вакцинированных до 50 лет. они умерли " и чо это доказало бе?
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18.12.2021 16:18 Ответить
Ну тогда естественный отбор тебе в помощь
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18.12.2021 16:22 Ответить
У нас никто не видел ни одного "ковидного" инфекционного отделения. Нам просто рассказывают сказки что такие отделения якобы существуют.
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18.12.2021 21:09 Ответить
> "У нас никто не видел ни одного "ковидного" инфекционного отделения. "

Не, если сидеть дома с телефончиком, то так никаких отделений не увидишь. Чтобы их узреть, надо поднять зад и подъехать к больнице. Это, так сказать, первая попытка.

Рассказывать, что ковидных отделений якобы не существует, когда их никто нигде не скрывал (у нас достаточно было просто на парковку госпиталей зайти), это или безграничная тупость, или безграничный цинизм.
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19.12.2021 00:56 Ответить
вчера в Германии чуть ли не 500 умерших, в вакцинированной Дании вводят серьезные ограничения,а в Англии космос по заражениям.
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18.12.2021 15:24 Ответить
А у Бориса бабки закончились. Население нервничать начало. Вот потому он их всех и запер.
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18.12.2021 15:30 Ответить
Кто то говорит " три месяца", а кто то говорит ТРИ ГОДА и то если повезет. Вакцины сейчас штампуют как горячие пирожки, и прямо с конвейера пускают в дело, на авось. В общем так устроенна медицина ( особенно у нас) на повезет не повезет. ( эта такой метод " лечения", за ваши же деньги)
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18.12.2021 15:26 Ответить
Зупину не буде. Ми справді в концтаборі.
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18.12.2021 16:30 Ответить
як легко можна нагнути все стадо в світі ....
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18.12.2021 16:38 Ответить
Ковидобесы занимать очередь на вакцину модерна на 2 месяца вперед...
Бегоом ...(руки в локтях согнули уроды)...марш!!!
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18.12.2021 17:43 Ответить
Ну допустим. А через три месяуа появится новый штамм. И шо дальше???
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18.12.2021 17:48 Ответить
Те саме що і з гриппом.
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19.12.2021 01:21 Ответить
Як ви дістали надоїли зі своїми вакцинами, та кожен захворіє, тут в Польщі хворіють цілими родинами, навіть не звертаючись у лікарню самі раду собі дають, так і по всіх країнах, не знають ВООЗИ скільки захворіло а скільки вилікувались, так приблизно тільки
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18.12.2021 19:59 Ответить
Знову на манєже всьо тєже.

Чому антиваксів так хвилює тема вакцин? Хто хотів, той зробив та забув. Чому ті, хто не хоче робити щеплення постійно про нього думають та говорять? Божевільні якісь.

Антивакси! Не забудьте заспамити мій коментар, відведіть душу.
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19.12.2021 00:26 Ответить
Мабуть тому що, ви проїли вже їм мозги. Не вони лізуть до вас з вимогами, а ви до них.
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19.12.2021 01:16 Ответить
Старий Кінь! Ви все переплутав через поважний вік.

Це антивакси проїли дописувачам увесь мозок своєю агресією та постійним нагадуванням, що комусь треба кудить терміново бігти та «штрикатися», «ширятися». Мені взагалі байдуже, хто з цензорівських штриканий чи нештриканий. Просто вже набридли ці постійні прокльони та обливання брудом. Агресії забагато від антиваксів, а це псує погоду на форумі.
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19.12.2021 01:38 Ответить
Наскільки всім відомо то, всі лізли до антиваксерів,а вони просили просто залишити їх у спокої і не морочити голову вашею хірнею.
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19.12.2021 01:41 Ответить
Старий Кінь! Не мороч мені голову своєю маячнею.
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19.12.2021 01:43 Ответить
Яка проблема? Закрили вкладку в браузері і не звертаєте увагу. Ви ж вакциновані, вам боятися нема чого.
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19.12.2021 02:08 Ответить
А просто від мене відчепитися антиваксу розум не дозволяє чи релігія?
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19.12.2021 03:02 Ответить
Осмілюсь нагадати що, ви самі викликали вогонь на себе. Ви самі трохи вище кинули виклик антиваксерам, а тепер кричите: За што!?
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19.12.2021 16:44 Ответить
Виходить, шо на мій «виклик» лише стара шкапа пришкандибала та повчає мене. Де молоді коні? Де всі нульофки-антивакси?

Йди краще святкуй Миколая, зануда.
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19.12.2021 16:55 Ответить
А я оце згадав, як у 1910 році компанія Байєр випустила новітні ліки від кашлю. Тоді була проблема, кашель лікували морфіном, який приводив до звикання. Тоді Байєр запропонували замінити морфін героїном.
О, можна ще згадати, як провідні лікарі світу рекомендували лікувати сифіліс ртутю. Хворого клали в ванну наповнену ртутю.
Але онкохворим не можна канабісу- шкідливо для здоров'я.
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19.12.2021 01:15 Ответить
Модерна тяжела, по сравнению с короноваком. Но две прививки с семьёй сделал, нужно будет - и далее её воспользуюсь. Там и детей буду вакцинировать.
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19.12.2021 21:24 Ответить
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