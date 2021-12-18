Для производства COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется менее трех месяцев, - Moderna

Для производства адаптированной под COVID-штамм "Омикрон" вакцины требуется менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые могут иметь разные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica.

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответа от науки, прежде чем решить, следует ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новый вид SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.

"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Надо ли нам проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?" – объяснил Стейнер.

Напомним, в Украине был обнаружен штамм "Омикрон". Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

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