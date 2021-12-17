ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Всемирная организация здравоохранения разрешила использование экстренной вакцины от коронавируса Covovax от американского разработчика Novavax.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.
В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.
"Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться по всему миру", - подчеркнули в организации.
Одобрение вакцины ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.
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Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
Жизнь дороже.
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ - вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!! То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!