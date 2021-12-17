ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения разрешила использование экстренной вакцины от коронавируса Covovax от американского разработчика Novavax.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.

"Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться по всему миру", - подчеркнули в организации.

Одобрение вакцины ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.

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