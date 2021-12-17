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ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

ВОЗ одобрила COVID-вакцину Covovax для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения разрешила использование экстренной вакцины от коронавируса Covovax от американского разработчика Novavax.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз ВОЗ.

В организации отметили, что вакцина Covovax была оценена в соответствии с процедурой использования в чрезвычайных ситуациях. Основу исследований составили данные о качестве, безопасности и эффективности. В оценочную группу входили эксперты со всего мира.

"Вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, поскольку преимущества препарата намного перевешивают любые риски. Вакцина может использоваться по всему миру", - подчеркнули в организации.

Одобрение вакцины ВОЗ является обязательным условием для попадания в список программы COVAX, а также для международных закупок.

Также читайте: Действие механизма COVAX продолжится и в 2022 году. Потом посмотрим, будет ли в нем потребность, - представитель ВОЗ в Украине Хабихт

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Ось, вже пройшла інфа про вакцинний статус першого померлого від омікрона в Британії
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
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17.12.2021 17:47
+2
Ни в тестах, ни в вакцинах не присутствует биоматериал Covid-19. !!!!
Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
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17.12.2021 19:22
+2
выводы - большинство людей сейчас вакцинировано, потому большинство и поражает омикрон.
Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
Жизнь дороже.
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17.12.2021 20:30
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Правила форума Совет форумчан
Задавят омикрон количеством раз качество страдает...😀
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17.12.2021 17:16 Ответить
Reuters: штамм коронавируса «омикрон» поражает в основном полностью вакцинированных людей. Такое заявление сделали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно проведенному исследованию, 34 случая из 43 случаев заболевших произошли с прошедшими полную вакцинацию (2 раза + "бустер")... делаем выводы...
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17.12.2021 19:13 Ответить
выводы - большинство людей сейчас вакцинировано, потому большинство и поражает омикрон.
Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
Жизнь дороже.
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17.12.2021 20:30 Ответить
Конечно побежишь...ты уже никуда не денешься...и бегать тебе придется каждый новый штамм...
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17.12.2021 20:53 Ответить
Вируса НЕТ !!! он не выделен ни в одной лаборатории Мира !!! и омикрон с той-же серии - заражаются от вакцинации... прививайтесь бараны !! А есть болезнь - "химический пневмонит" который от человека к человеку не передается т.к. это ни вирус !!!
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17.12.2021 23:39 Ответить
Ссылка на это заявление есть?
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17.12.2021 23:27 Ответить
Ось, вже пройшла інфа про вакцинний статус першого померлого від омікрона в Британії
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
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17.12.2021 17:47 Ответить
Мужчина, назвавшийся только как Джон, сделал заявление после того, как позвонил на радиошоу Ника Феррари на LBC.
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17.12.2021 17:59 Ответить
Будемо дивитися що далі. Поки що це єдине джерело де була така інформація.
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17.12.2021 18:25 Ответить
что, сказал что помер от омикрона?
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17.12.2021 20:31 Ответить
Как страшно жить
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17.12.2021 18:34 Ответить
Але ж чи є розумная цьому альтернатива? (с)
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17.12.2021 18:38 Ответить
Авжеж є - не жити. )))
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17.12.2021 18:44 Ответить
Чому альтернатива?
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17.12.2021 19:13 Ответить
жизни, олух ты.
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17.12.2021 20:31 Ответить
Кацап, я спросил "почему альтернатива"
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17.12.2021 22:27 Ответить
Ни в тестах, ни в вакцинах не присутствует биоматериал Covid-19. !!!!
Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
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17.12.2021 19:22 Ответить
На чем основаны такие утверждения?
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17.12.2021 22:18 Ответить
У меня мозг вышибает: мало того что смоделированная ими вирусная мРНК не является вакциной по классике, так они ещё колют людей мРНК по третьему,. ...пятому разу!
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ - вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!! То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!




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17.12.2021 19:00 Ответить
Якщо імунна система не розпізнає цей спайк-білок, то чому тоді кількість антитіл проти нього збільшується?
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17.12.2021 23:16 Ответить
Біда в тому, що Ви навіть не бачили карту вакцинації в Україні, але повчаєте всіх про "реальну вакцинацію" і про кількість ревакцинацій. Подивіться і порівняйте з тим, що Ви понаписували
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17.12.2021 23:23 Ответить
 
 