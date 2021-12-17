УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Боротьба з коронавірусом
5 409 21
вакцина (3528) коронавірус (16711) COVAX (35)

ВООЗ схвалила COVID-вакцину Covovax для екстреного застосування

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

ВООЗ схвалила COVID-вакцину Covovax для екстреного застосування

Всесвітня організація охорони здоров'я дала дозвіл на використання екстреної вакцини від коронавірусу Covovax від американського розробника Novavax.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресреліз ВООЗ.

В організації зазначили, що вакцина Covovax була оцінена відповідно до процедури для використання в надзвичайних ситуаціях. Основу досліджень склали дані про якість, безпеку та ефективність. До оцінювальної групи входили експерти з усього світу.

"Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі", - підкреслили в організації.

Зазначимо, схвалення вакцини ВООЗ є обов'язковою умовою для потрапляння в список програми COVAX, а також для міжнародних закупівель.

Читайте: Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати "COVID-тисячі", - Шмигаль

Нагадаємо, 29 січня Американська компанія Novavax оголосила про завершення фінальної стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму. 

"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йшлося в повідомленні.

14 червня повідомлялося, що результати третьої фази випробувань, проведених у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, показали, що Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.

28 вересня Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років і очікує, що Novavax буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штам "Омікрон" - найбільша загроза для здоров'я, - G7
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
Ось, вже пройшла інфа про вакцинний статус першого померлого від омікрона в Британії
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
показати весь коментар
17.12.2021 17:47
+2
Ни в тестах, ни в вакцинах не присутствует биоматериал Covid-19. !!!!
Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
показати весь коментар
17.12.2021 19:22
+2
выводы - большинство людей сейчас вакцинировано, потому большинство и поражает омикрон.
Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
Жизнь дороже.
показати весь коментар
17.12.2021 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задавят омикрон количеством раз качество страдает...😀
показати весь коментар
17.12.2021 17:16 Відповісти
Reuters: штамм коронавируса «омикрон» поражает в основном полностью вакцинированных людей. Такое заявление сделали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно проведенному исследованию, 34 случая из 43 случаев заболевших произошли с прошедшими полную вакцинацию (2 раза + "бустер")... делаем выводы...
показати весь коментар
17.12.2021 19:13 Відповісти
выводы - большинство людей сейчас вакцинировано, потому большинство и поражает омикрон.
Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
Жизнь дороже.
показати весь коментар
17.12.2021 20:30 Відповісти
Конечно побежишь...ты уже никуда не денешься...и бегать тебе придется каждый новый штамм...
показати весь коментар
17.12.2021 20:53 Відповісти
Вируса НЕТ !!! он не выделен ни в одной лаборатории Мира !!! и омикрон с той-же серии - заражаются от вакцинации... прививайтесь бараны !! А есть болезнь - "химический пневмонит" который от человека к человеку не передается т.к. это ни вирус !!!
показати весь коментар
17.12.2021 23:39 Відповісти
Ссылка на это заявление есть?
показати весь коментар
17.12.2021 23:27 Відповісти
Ось, вже пройшла інфа про вакцинний статус першого померлого від омікрона в Британії
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
показати весь коментар
17.12.2021 17:47 Відповісти
Мужчина, назвавшийся только как Джон, сделал заявление после того, как позвонил на радиошоу Ника Феррари на LBC.
показати весь коментар
17.12.2021 17:59 Відповісти
Будемо дивитися що далі. Поки що це єдине джерело де була така інформація.
показати весь коментар
17.12.2021 18:25 Відповісти
что, сказал что помер от омикрона?
показати весь коментар
17.12.2021 20:31 Відповісти
Как страшно жить
показати весь коментар
17.12.2021 18:34 Відповісти
Але ж чи є розумная цьому альтернатива? (с)
показати весь коментар
17.12.2021 18:38 Відповісти
Авжеж є - не жити. )))
показати весь коментар
17.12.2021 18:44 Відповісти
Чому альтернатива?
показати весь коментар
17.12.2021 19:13 Відповісти
жизни, олух ты.
показати весь коментар
17.12.2021 20:31 Відповісти
Кацап, я спросил "почему альтернатива"
показати весь коментар
17.12.2021 22:27 Відповісти
Ни в тестах, ни в вакцинах не присутствует биоматериал Covid-19. !!!!
Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
показати весь коментар
17.12.2021 19:22 Відповісти
На чем основаны такие утверждения?
показати весь коментар
17.12.2021 22:18 Відповісти
У меня мозг вышибает: мало того что смоделированная ими вирусная мРНК не является вакциной по классике, так они ещё колют людей мРНК по третьему,. ...пятому разу!
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ - вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!! То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!




показати весь коментар
17.12.2021 19:00 Відповісти
Якщо імунна система не розпізнає цей спайк-білок, то чому тоді кількість антитіл проти нього збільшується?
показати весь коментар
17.12.2021 23:16 Відповісти
Біда в тому, що Ви навіть не бачили карту вакцинації в Україні, але повчаєте всіх про "реальну вакцинацію" і про кількість ревакцинацій. Подивіться і порівняйте з тим, що Ви понаписували
показати весь коментар
17.12.2021 23:23 Відповісти
 
 