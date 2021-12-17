ВООЗ схвалила COVID-вакцину Covovax для екстреного застосування
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я дала дозвіл на використання екстреної вакцини від коронавірусу Covovax від американського розробника Novavax.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресреліз ВООЗ.
В організації зазначили, що вакцина Covovax була оцінена відповідно до процедури для використання в надзвичайних ситуаціях. Основу досліджень склали дані про якість, безпеку та ефективність. До оцінювальної групи входили експерти з усього світу.
"Вакцина відповідає стандартам ВООЗ щодо захисту від COVID-19, оскільки переваги препарату набагато переважують будь-які ризики. Вакцина може використовуватися в усьому світі", - підкреслили в організації.
Зазначимо, схвалення вакцини ВООЗ є обов'язковою умовою для потрапляння в список програми COVAX, а також для міжнародних закупівель.
Нагадаємо, 29 січня Американська компанія Novavax оголосила про завершення фінальної стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму.
"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йшлося в повідомленні.
14 червня повідомлялося, що результати третьої фази випробувань, проведених у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, показали, що Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.
28 вересня Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років і очікує, що Novavax буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.
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Потому что омикрон - новая мутация. Вакцины именно от омикрона пока НЕТ.
Сделают - побегу вакцинироваться, даже за деньги.
Жизнь дороже.
UK's first Omicron death 'was unvaccinated conspiracy theorist'
Поэтому не только тесты, но и все вакцины - фуфло.
Но вакцинофилы этого и слышать не хотят!!! Им пох и задание свое знают и выполняют!!!
И когда им это пишут и спрашивают, то они не отвечаете на конкретный вопрос, а ссылаются на официальную позицию ВОЗ, и просят тебя воздержаться от фейков, ну и сразу банят...
Вы что, с ума сошли? Реальную вакцинацию проводят один! раз! В некоторых случаях ревакцинируют только один! раз! В-клеткам, которые начинают гуморальный иммунный ответ - вырабатывают антитела на антиген. А что делают они? Вводят мРНК вируса неизвестно какого, стадия макрофагов отсутствует, эта мРНК в рибосомах валом продуцирует токсичный спайк-белок, который имм система не узнает, и иммунного ответа нет!!! Потому, что нет стадии макрофагов и Т- клеток!!! То есть токсичный спайк-белок творит в организме, что хочет, а именно - атакует иммунную, и свертывающую систему человека, и нейроны головного мозга!