Американська вакцина Novavax ефективна від коронавірусу на 90,4%, - дослідження

Четверта розроблена у США вакцина від невеликої фармацевтичної компанії Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це свідчать результати третьої фази випробувань, проведених із грудня у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, пише CNN. Зокрема, препарат виявився ефективним у запобіганні серйозних випадків захворювання.

У понеділок компанія Novavax повідомила, що планує подати запит на екстрене затвердження у Сполучених Штатах і готова виробити 100 мільйонів доз до кінця третього кварталу 2021 року.

Ці дані підтверджують також і дослідження, проведені раніше у Великій Британії, там ефективність склала 89,7% й дещо варіювалась залежно від штаму коронавірусу. Із лютого препарат компанії розглядає до використання Європейська агенція із медпрепаратів, зазначає Reuters.

Як повідомляє NPR, на відміну від уже затверджених у США вакцин від мРНК-препаратів Pfizer і Moderna, й також векторної вакцини Johnson & Johnson, Novavax використовує дещо іншу технологію, на основі якої зроблені препарати проти коклюшу та гепатиту В, й не потребує спеціальних холодних умов зберігання. Такі ж розробки зараз веде й канадська компанія Medicago.

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