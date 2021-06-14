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Новини Коронавірус і карантин
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Американська вакцина Novavax ефективна від коронавірусу на 90,4%, - дослідження

Американська вакцина Novavax ефективна від коронавірусу на 90,4%, - дослідження

Четверта розроблена у США вакцина від невеликої фармацевтичної компанії Novavax ефективна проти коронавірусу на 90,4%, включаючи різні штами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це свідчать результати третьої фази випробувань, проведених із грудня у США та Мексиці на майже 30 тисячах волонтерів, пише CNN. Зокрема, препарат виявився ефективним у запобіганні серйозних випадків захворювання.

У понеділок компанія Novavax повідомила, що планує подати запит на екстрене затвердження у Сполучених Штатах і готова виробити 100 мільйонів доз до кінця третього кварталу 2021 року.

Ці дані підтверджують також і дослідження, проведені раніше у Великій Британії, там ефективність склала 89,7% й дещо варіювалась залежно від штаму коронавірусу. Із лютого препарат компанії розглядає до використання Європейська агенція із медпрепаратів, зазначає Reuters.

Як повідомляє NPR, на відміну від уже затверджених у США вакцин від мРНК-препаратів Pfizer і Moderna, й також векторної вакцини Johnson & Johnson, Novavax використовує дещо іншу технологію, на основі якої зроблені препарати проти коклюшу та гепатиту В, й не потребує спеціальних холодних умов зберігання. Такі ж розробки зараз веде й канадська компанія Medicago.

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вакцина (4419) карантин (18172) США (22525) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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А Спутнік, по ходу - водичка з Москва-ріки
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14.06.2021 20:59 Відповісти
Клепають вакцинки, аж гай шумить.
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14.06.2021 21:03 Відповісти
Дайте антидот этой вакцины зеле на 73.001%,попустит,не?)))
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14.06.2021 21:25 Відповісти
Большая часть «научных» статей, посвященных исследованию эффективности того или иного лекарственного препарата, является сфабрикованным материалом. Фармацевтическая компания финансово заинтересовывает кандидата, доктора наук - да хоть академика. Тот за три вечера пишет статью о том, что проведены исследования эффективности препарата и доказано его превосходство над аналогами-конкурентами. Статья, разумеется, оформляется по всем правилам научных исследований: тут тебе и репрезентативная выборка, и слепой метод исследования, и формально правильные статистические расчёты. В общем, внешне абсолютно достоверно выглядящая статья. Далее фармацевтическая компания точно так же финансово заинтересовывает редактора журнала, и «научная» статья, а по факту - рекламный фальсификат, красуется в самых уважаемых научных журналах. Я не утверждаю, что абсолютно все статьи о лекарствах делаются таким образом. Много трудов действительно пишется на основе серьёзных исследований. Но они теряются среди фальшивок. Изобилие заказных статей, подделок заставляет сомневаться в любом труде подобного содержания.
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14.06.2021 22:16 Відповісти
 
 