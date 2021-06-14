Американская вакцина Novavax эффективна от коронавируса на 90,4%, - исследование

Четвертая вакцина, разработанная в США небольшой фармацевтической компанией Novavax, эффективна против коронавируса на 90,4%, включая различные штаммы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом свидетельствуют результаты третьей фазы испытаний, проведенных с декабря в США и Мексике почти на 30 тысячах волонтеров, пишет CNN. В частности, препарат оказался эффективным в предотвращении серьезных случаев заболевания.

В понедельник компания Novavax сообщила, что планирует подать запрос на экстренное утверждения в Соединенных Штатах и ​​готова произвести 100 миллионов доз к концу третьего квартала 2021 года.

Эти данные подтверждают также и исследования, проведенные ранее в Великобритании, там эффективность составила 89,7% и несколько варьировалась в зависимости от штамма коронавируса. С февраля препарат компании рассматривает к использованию Европейское агентство по медпрепаратов, отмечает Reuters.

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Как сообщает NPR, в отличие от уже утвержденных в США мРНК-препаратов Pfizer и Moderna, и также векторной вакцины Johnson & Johnson, Novavax использует несколько иную технологию, на основе которой сделаны препараты против коклюша и гепатита В, и не требует специальных холодных условий хранения. Такие же разработки сейчас ведет и канадская компания Medicago.