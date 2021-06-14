РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5781 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 622 4

Американская вакцина Novavax эффективна от коронавируса на 90,4%, - исследование

Американская вакцина Novavax эффективна от коронавируса на 90,4%, - исследование

Четвертая вакцина, разработанная в США небольшой фармацевтической компанией Novavax, эффективна против коронавируса на 90,4%, включая различные штаммы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом свидетельствуют результаты третьей фазы испытаний, проведенных с декабря в США и Мексике почти на 30 тысячах волонтеров, пишет CNN. В частности, препарат оказался эффективным в предотвращении серьезных случаев заболевания.

В понедельник компания Novavax сообщила, что планирует подать запрос на экстренное утверждения в Соединенных Штатах и ​​готова произвести 100 миллионов доз к концу третьего квартала 2021 года.

Эти данные подтверждают также и исследования, проведенные ранее в Великобритании, там эффективность составила 89,7% и несколько варьировалась в зависимости от штамма коронавируса. С февраля препарат компании рассматривает к использованию Европейское агентство по медпрепаратов, отмечает Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Как сообщает NPR, в отличие от уже утвержденных в США мРНК-препаратов Pfizer и Moderna, и также векторной вакцины Johnson & Johnson, Novavax использует несколько иную технологию, на основе которой сделаны препараты против коклюша и гепатита В, и не требует специальных холодных условий хранения. Такие же разработки сейчас ведет и канадская компания Medicago.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26409) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Спутнік, по ходу - водичка з Москва-ріки
показать весь комментарий
14.06.2021 20:59 Ответить
Клепають вакцинки, аж гай шумить.
показать весь комментарий
14.06.2021 21:03 Ответить
Дайте антидот этой вакцины зеле на 73.001%,попустит,не?)))
показать весь комментарий
14.06.2021 21:25 Ответить
Большая часть «научных» статей, посвященных исследованию эффективности того или иного лекарственного препарата, является сфабрикованным материалом. Фармацевтическая компания финансово заинтересовывает кандидата, доктора наук - да хоть академика. Тот за три вечера пишет статью о том, что проведены исследования эффективности препарата и доказано его превосходство над аналогами-конкурентами. Статья, разумеется, оформляется по всем правилам научных исследований: тут тебе и репрезентативная выборка, и слепой метод исследования, и формально правильные статистические расчёты. В общем, внешне абсолютно достоверно выглядящая статья. Далее фармацевтическая компания точно так же финансово заинтересовывает редактора журнала, и «научная» статья, а по факту - рекламный фальсификат, красуется в самых уважаемых научных журналах. Я не утверждаю, что абсолютно все статьи о лекарствах делаются таким образом. Много трудов действительно пишется на основе серьёзных исследований. Но они теряются среди фальшивок. Изобилие заказных статей, подделок заставляет сомневаться в любом труде подобного содержания.
показать весь комментарий
14.06.2021 22:16 Ответить
 
 