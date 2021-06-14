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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет проводиться каждый сезон. Этот вопрос изучают эксперты.

Об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовимся к этому (ежегодной вакцинации. - Ред.) и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах", - отметил он.

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"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию во всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности послевакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет исходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться", - добавил Ляшко.

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14.06.2021 16:27 Ответить
Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7994
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14.06.2021 16:29 Ответить
Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1376
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14.06.2021 16:33 Ответить
и шкоко ЛЕТ готовиться ?
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14.06.2021 16:44 Ответить
За коронобесов не голосвать на следующих выборах . Вирус то политический. Только так побороть и можно.
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14.06.2021 16:48 Ответить
цікаво а США та Захід до Китаю не мають за цю біологічну зброю ні яких претензій ? чи в цьому випадку Китай зіграло в поганого поліцейського ? )) I wonder if the United States and the West have any claims to this biological weapon in China? in this case, did China play a bad cop? ))
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14.06.2021 16:52 Ответить
Капец !!! вы блин идиоты зеленые в своем уме !? .. может каждый месяц, день....
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14.06.2021 16:53 Ответить
новая политическая модель управления стадами на смену демократий и религий при помощи фейкопандемий и мирового заговора заинтересованных. 21 век
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14.06.2021 18:50 Ответить
 
 