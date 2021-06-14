Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет проводиться каждый сезон. Этот вопрос изучают эксперты.

Об этом в интервью "НВ" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовимся к этому (ежегодной вакцинации. - Ред.) и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах", - отметил он.

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"Мы готовимся к этому и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах. Мы обратились к Национальной технической группе экспертов Украины, которая работает вместе с мировым сообществом (это независимая группа экспертов, не подчиненная Министерству здравоохранения) и отслеживает позицию во всех клинических исследованиях, научных данных о продолжительности послевакцинального иммунитета к коронавирусной болезни. Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет исходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться", - добавил Ляшко.