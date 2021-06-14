МОЗ готується до щорічної вакцинації від коронавірусу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готується до того, що вакцинація від COVID-19 в Україні проводитиметься кожен сезон. На сьогодні це питання вивчають експерти.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до цього (щорічної вакцинації. - Ред.) і паралельно ведемо низку переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин у 2022-2023 роках", - зазначив він.

Читайте також: До кінця літа Україна отримає понад 10 млн доз вакцин проти коронавірусу, - Ляшко

"Ми готуємося до цього і паралельно ведемо низку переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин у 2022-2023 роках. Ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовим співтовариством (це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я) та відстежує позицію у всіх клінічних дослідженнях, наукових даних про тривалість післявакцинального імунітету до коронавірусної хвороби. Щойно будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і буде виходити стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо щорічної вакцинації і періоду, коли краще вакцинуватися" , - додав Ляшко.