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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ готується до щорічної вакцинації від коронавірусу, - Ляшко

МОЗ готується до щорічної вакцинації від коронавірусу, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готується до того, що вакцинація від COVID-19 в Україні проводитиметься кожен сезон. На сьогодні це питання вивчають експерти.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готуємося до цього (щорічної вакцинації. - Ред.) і паралельно ведемо низку переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин у 2022-2023 роках", - зазначив він.

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"Ми готуємося до цього і паралельно ведемо низку переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин у 2022-2023 роках. Ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовим співтовариством (це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я) та відстежує позицію у всіх клінічних дослідженнях, наукових даних про тривалість післявакцинального імунітету до коронавірусної хвороби. Щойно будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і буде виходити стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо щорічної вакцинації і періоду, коли краще вакцинуватися" , - додав Ляшко.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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14.06.2021 16:27 Відповісти
Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7994
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14.06.2021 16:29 Відповісти
Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1376
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14.06.2021 16:33 Відповісти
и шкоко ЛЕТ готовиться ?
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14.06.2021 16:44 Відповісти
За коронобесов не голосвать на следующих выборах . Вирус то политический. Только так побороть и можно.
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14.06.2021 16:48 Відповісти
цікаво а США та Захід до Китаю не мають за цю біологічну зброю ні яких претензій ? чи в цьому випадку Китай зіграло в поганого поліцейського ? )) I wonder if the United States and the West have any claims to this biological weapon in China? in this case, did China play a bad cop? ))
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14.06.2021 16:52 Відповісти
Капец !!! вы блин идиоты зеленые в своем уме !? .. может каждый месяц, день....
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14.06.2021 16:53 Відповісти
новая политическая модель управления стадами на смену демократий и религий при помощи фейкопандемий и мирового заговора заинтересованных. 21 век
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14.06.2021 18:50 Відповісти
 
 