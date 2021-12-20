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Потрібно зробити все, щоб запобігти нападу РФ на Україну, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Потрібно зробити все, щоб запобігти нападу РФ на Україну, - Дуда

Безпека України - фундаментальне питання, треба зробити все, щоб запобігти нападу Росії на Україну.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція як президентів "Люблінської трійки" дуже чітка: безпека України – фундаментальне питання. Ми маємо не тільки не дозволити військові напади на Україну, а й повинні зробити все для того, щоб запобігти такому нападу", - сказав Дуда.

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Президенти країн Польщі і Литви прямо називають країну агресора рОсія! І тільки наше "мухожуй 🐸" це десь там,та сторона😡
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20.12.2021 14:38 Відповісти
Дуда, закройте границы для российских поездов и фур. И экономика раши лопнет .
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20.12.2021 14:43 Відповісти
Якщо чесно, то єдиною умовою розпаду РФ є втягнення її в затяжний виснажливий конфлікт, виснаження з наступним розпадом, розззброєням і поділом на сфери відповідальності між ведучими світовими потугами. Як сталося свого часу з СРСР в Афгані. Де це виникне - в Сирії, Кореї, Вірменії, Україні, Молдавії чи десь на Балканах - то питання технічне. Зараз підсилено розвивиється тема України - можливо, нажаль нам доведеться зіграти ролю "сиру в мишоловці". Проте згодом і лише таким шляхом зможемо повернути собі утрачені і етнічні території.
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20.12.2021 14:43 Відповісти
та-а-а-а-ак, тобто Ви вважаїте, що нас, українців, ще мало повиснажували? українцям, думаєте, мало? вже перекрили II світову вдвічі - давайте ще покепкуємо? цікаво, чи далеко Ви живете від фронту
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20.12.2021 20:21 Відповісти
 
 