Потрібно зробити все, щоб запобігти нападу РФ на Україну, - Дуда

Безпека України - фундаментальне питання, треба зробити все, щоб запобігти нападу Росії на Україну.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на прес-конференції за результатами тристоронньої зустрічі з президентами Литви та України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція як президентів "Люблінської трійки" дуже чітка: безпека України – фундаментальне питання. Ми маємо не тільки не дозволити військові напади на Україну, а й повинні зробити все для того, щоб запобігти такому нападу", - сказав Дуда.

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