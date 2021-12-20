Україна, Литва та Польща сьогодні в авангарді стримування агресії РФ, - Зеленський

Україна, Литва та Польща сьогодні знаходяться на передових позиціях у протистоянні російській агресії, оскільки розуміють, наскільки важливо наразі консолідувати зусилля.

Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із важливих елементів (зовнішньої стратегії України - ред.) - взаємодія з польськими та литовськими партнерами в рамках Люблінського трикутника. Це наша перша зустріч у його форматі. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок і підходів і з найбільш актуальних питань наших держав, і щодо ключових викликів у нашому регіоні", - заявив Зеленський.

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За словами президента, доказом цієї єдності стало підписання підсумкової декларації за результатами саміту президентів України, Литви та Польщі.

"Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік. Наше спільне завдання - стримати загрозу, загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва знаходяться в авангарді цього стримування. Як ніхто інший ми розуміємо, наскільки гостра потреба консолідувати зусилля", - зазначив Зеленський.

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