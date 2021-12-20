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Україна, Литва та Польща сьогодні в авангарді стримування агресії РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна, Литва та Польща сьогодні в авангарді стримування агресії РФ, - Зеленський

Україна, Литва та Польща сьогодні знаходяться на передових позиціях у протистоянні російській агресії, оскільки розуміють, наскільки важливо наразі консолідувати зусилля.

Про це президент Володимир Зеленський заявив за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із важливих елементів (зовнішньої стратегії України - ред.) - взаємодія з польськими та литовськими партнерами в рамках Люблінського трикутника. Це наша перша зустріч у його форматі. Вона засвідчила єдність наших позицій, оцінок і підходів і з найбільш актуальних питань наших держав, і щодо ключових викликів у нашому регіоні", - заявив Зеленський.

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За словами президента, доказом цієї єдності стало підписання підсумкової декларації за результатами саміту президентів України, Литви та Польщі.

"Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік. Наше спільне завдання - стримати загрозу, загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва знаходяться в авангарді цього стримування. Як ніхто інший ми розуміємо, наскільки гостра потреба консолідувати зусилля", - зазначив Зеленський.

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Де, тля, ДОЗ? Де дизпаливо? Де стугни і нептуни? Де протиповітряна оборона України?
Шмаркля - на вихід! До ростову!
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20.12.2021 14:28 Відповісти
ні, передовсім в тебе зебіла, з пальчиками в одвірку, слід запитати: ти шо, тлять, наголосував, курва?
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20.12.2021 14:57 Відповісти
Все это правильно. Но как вспомню вагнергейт, так сразу и трезвею в отношении к Зеленскому!
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20.12.2021 14:59 Відповісти
Два президенти і посередині дитяче непорозуміння!!!!!!!!!Таккккк маємо що маємо!!!!!!!!
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20.12.2021 15:14 Відповісти
Зельц, ты прям профессор географии. Конечно эти страны - авангард, если они с безумной рашкой граничат. Ты бы ещё сказал, что вода мокрая….
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20.12.2021 15:26 Відповісти
Нужно формировать " Малую Антанту" в составе Южный фланг - Турция, Азербайджан, Грузия. Северный фланг - Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдова, Чехия, Словакия, Хорватия, Румыния и Венгрия ( когда там уйдут политики типа Орбана, у которых тоже ломки былого величия и "претензии" к Украине, Румынии и Словакии....).
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20.12.2021 15:37 Відповісти
Без втягнення і виснаження РФ в затяжному крупному військовому конфлікті - цей виплодок пекла (московський гадюшник) не розвалиться. Тому незбіжно Україні, а, може і всій цій люблінській ватазі доведеться побувати у ролі "сиру у мишоловці". А бити по-дорослому Росію будуть Штати з Китаєм за території і ресурси. Не за Україну, Карл! Україна їм до сраки...
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20.12.2021 20:02 Відповісти
 
 