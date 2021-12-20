Украина, Литва и Польша сегодня в авангарде сдерживания агрессии РФ, - Зеленский

Украина, Литва и Польша сегодня находятся на передовых позициях в противостоянии российской агрессии, поскольку понимают, насколько важно консолидировать усилия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Один из важных элементов (внешней стратегии Украины. – Ред.) – взаимодействие с польскими и литовскими партнерами в рамках Люблинского треугольника. Это наша первая встреча в его формате. Она засвидетельствовала единство наших позиций, оценок и подходов и по наиболее актуальным вопросам наших государств, и по ключевым вызовам в нашем регионе", - заявил Зеленский.

По словам президента, подтверждением этого единства стало подписание итоговой декларации по результатам саммита президентов Украины, Литвы и Польши.

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача – сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", - отметил Зеленский.

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