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Украина, Литва и Польша сегодня в авангарде сдерживания агрессии РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина, Литва и Польша сегодня в авангарде сдерживания агрессии РФ, - Зеленский

Украина, Литва и Польша сегодня находятся на передовых позициях в противостоянии российской агрессии, поскольку понимают, насколько важно консолидировать усилия.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Один из важных элементов (внешней стратегии Украины. – Ред.) – взаимодействие с польскими и литовскими партнерами в рамках Люблинского треугольника. Это наша первая встреча в его формате. Она засвидетельствовала единство наших позиций, оценок и подходов и по наиболее актуальным вопросам наших государств, и по ключевым вызовам в нашем регионе", - заявил Зеленский.

По словам президента, подтверждением этого единства стало подписание итоговой декларации по результатам саммита президентов Украины, Литвы и Польши.

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача – сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", - отметил Зеленский.

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Автор: Наталя Джума
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Де, тля, ДОЗ? Де дизпаливо? Де стугни і нептуни? Де протиповітряна оборона України?
Шмаркля - на вихід! До ростову!
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20.12.2021 14:28 Ответить
ні, передовсім в тебе зебіла, з пальчиками в одвірку, слід запитати: ти шо, тлять, наголосував, курва?
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20.12.2021 14:57 Ответить
Все это правильно. Но как вспомню вагнергейт, так сразу и трезвею в отношении к Зеленскому!
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20.12.2021 14:59 Ответить
Два президенти і посередині дитяче непорозуміння!!!!!!!!!Таккккк маємо що маємо!!!!!!!!
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20.12.2021 15:14 Ответить
Зельц, ты прям профессор географии. Конечно эти страны - авангард, если они с безумной рашкой граничат. Ты бы ещё сказал, что вода мокрая….
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20.12.2021 15:26 Ответить
Нужно формировать " Малую Антанту" в составе Южный фланг - Турция, Азербайджан, Грузия. Северный фланг - Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Молдова, Чехия, Словакия, Хорватия, Румыния и Венгрия ( когда там уйдут политики типа Орбана, у которых тоже ломки былого величия и "претензии" к Украине, Румынии и Словакии....).
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20.12.2021 15:37 Ответить
Без втягнення і виснаження РФ в затяжному крупному військовому конфлікті - цей виплодок пекла (московський гадюшник) не розвалиться. Тому незбіжно Україні, а, може і всій цій люблінській ватазі доведеться побувати у ролі "сиру у мишоловці". А бити по-дорослому Росію будуть Штати з Китаєм за території і ресурси. Не за Україну, Карл! Україна їм до сраки...
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20.12.2021 20:02 Ответить
 
 