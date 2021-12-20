Україні реально загрожує вторгнення російських військ, - Турчинов
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Українська влада бездіяльна в питаннях захисту країни та забезпечення енергетичної та економічної безпеки наших громадян.
Про це сказав Секретар РНБО України в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна сьогодні стоїть перед реальними загрозами. Нам реально сьогодні загрожує вторгнення російських військ. Ми бачимо руйнацію нашої енергетичної незалежності. Глибоку економічну кризу в країні, коли навіть такі стратегічні підприємства, які забехпечують українців хлібом, можуть сьогодні зупинитись. Наша країна, на превеликий жаль, залишається лідером і в Європі, і світі зі смертності від ковіду", - заявив він.
"На цьому фоні ми спостерігаємо бездіяльність української влади, як в питаннях захисту країни, так і в питаннях забезпечення енергетичної, економічної безпеки наших громадян", - зазначив він.
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У Пороха возможностей было больше причем на порядок..хотя бы потому что он сам олигарх
Про це заявив на брифінгу екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олесандр Турчинов, передає Еспресо.TV.
За словами Турчинова, підозру підписав заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко.
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Відео брифінгу Турчинова на сайті та ютуб-каналі 5-го телеканалу
⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
* державна зрада
* створення терористичного угрупування
Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
Із цього напрошується два висновки:
Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
ПРИШЛА ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ПЕТРУ ПОРОШЕНКО ВЫПИСАЛИ ПОДОЗРЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА" И "СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ".
ДБР ГОТОВИТ БРИФИНГ.
ПОДРОБНОСТИ ПОЗЖЕ.
какой десяток раз
начинается это вторжение .
Волки волкиии ... как в одноименной сказке..
За сдааный Украинский Крым пастор ответь с 2 (двумя выстрелами) на считая
20 000 тысячной боеспособной Украинской Армии ..
И.О п р е з и д е н т а не отдал -
БОЕВОГО ПРИКАЗА
на изгнание оккупантов , зато
назначил еврея -адмирала -предателя БЕРЕЗОВСКОГО Указом от 01 марта 2014 года
командующим ВМФ Украины , который сразу присягнул на верность аксенову .