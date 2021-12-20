Україні реально загрожує вторгнення російських військ, - Турчинов

Українська влада бездіяльна в питаннях захисту країни та забезпечення енергетичної та економічної безпеки наших громадян.

Про це сказав Секретар РНБО України в 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна сьогодні стоїть перед реальними загрозами. Нам реально сьогодні загрожує вторгнення російських військ. Ми бачимо руйнацію нашої енергетичної незалежності. Глибоку економічну кризу в країні, коли навіть такі стратегічні підприємства, які забехпечують українців хлібом, можуть сьогодні зупинитись. Наша країна, на превеликий жаль, залишається лідером і в Європі, і світі зі смертності від ковіду", - заявив він.

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"На цьому фоні ми спостерігаємо бездіяльність української влади, як в питаннях захисту країни, так і в питаннях забезпечення енергетичної, економічної безпеки наших громадян", - зазначив він.