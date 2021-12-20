Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов
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Украинские власти бездействуют в вопросах защиты страны и обеспечения энергетической и экономической безопасности наших граждан.
Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина сегодня стоит перед реальными угрозами. Нам реально сегодня грозит вторжение российских войск. Мы видим разрушение нашей энергетической независимости. Глубокий экономический кризис в стране, когда даже такие стратегические предприятия, которые обеспечивают украинцев хлебом, могут сегодня остановиться. Наша страна, к сожалению, остается лидером и в Европе, и в мире по смертности от ковида", - заявил он.
"На этом фоне мы наблюдаем бездействие украинских властей, как в вопросах защиты страны, так и в вопросах обеспечения энергетической, экономической безопасности наших граждан", - отметил он.
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У Пороха возможностей было больше причем на порядок..хотя бы потому что он сам олигарх
Про це заявив на брифінгу екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олесандр Турчинов, передає Еспресо.TV.
За словами Турчинова, підозру підписав заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко.
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Відео брифінгу Турчинова на сайті та ютуб-каналі 5-го телеканалу
⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
* державна зрада
* створення терористичного угрупування
Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
Із цього напрошується два висновки:
Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
ПРИШЛА ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ПЕТРУ ПОРОШЕНКО ВЫПИСАЛИ ПОДОЗРЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА" И "СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ".
ДБР ГОТОВИТ БРИФИНГ.
ПОДРОБНОСТИ ПОЗЖЕ.
какой десяток раз
начинается это вторжение .
Волки волкиии ... как в одноименной сказке..
За сдааный Украинский Крым пастор ответь с 2 (двумя выстрелами) на считая
20 000 тысячной боеспособной Украинской Армии ..
И.О п р е з и д е н т а не отдал -
БОЕВОГО ПРИКАЗА
на изгнание оккупантов , зато
назначил еврея -адмирала -предателя БЕРЕЗОВСКОГО Указом от 01 марта 2014 года
командующим ВМФ Украины , который сразу присягнул на верность аксенову .