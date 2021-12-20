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Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов

Украинские власти бездействуют в вопросах защиты страны и обеспечения энергетической и экономической безопасности наших граждан.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня стоит перед реальными угрозами. Нам реально сегодня грозит вторжение российских войск. Мы видим разрушение нашей энергетической независимости. Глубокий экономический кризис в стране, когда даже такие стратегические предприятия, которые обеспечивают украинцев хлебом, могут сегодня остановиться. Наша страна, к сожалению, остается лидером и в Европе, и в мире по смертности от ковида", - заявил он.

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"На этом фоне мы наблюдаем бездействие украинских властей, как в вопросах защиты страны, так и в вопросах обеспечения энергетической, экономической безопасности наших граждан", - отметил он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Ну что 73% сметунов, зачем армию гробили 2.5 года? На благо Украины?
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20.12.2021 15:19
+11
Зеленi чоловічки
⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
 За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
* державна зрада
* створення терористичного угрупування
Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
Із цього напрошується два висновки:
Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
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20.12.2021 15:40
+7
Наша власть приготовилась сдаваться.
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20.12.2021 15:20
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Правила форума Совет форумчан
Ну что 73% сметунов, зачем армию гробили 2.5 года? На благо Украины?
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20.12.2021 15:19 Ответить
Он был на своем месте, где олигархи из него делали клоуна...а все его усили либо игнорили, либо превращали в посмешище...
У Пороха возможностей было больше причем на порядок..хотя бы потому что он сам олигарх
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20.12.2021 23:20 Ответить
не клевещи, Господь накажет
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21.12.2021 01:57 Ответить
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20.12.2021 17:15 Ответить
Наша власть приготовилась сдаваться.
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20.12.2021 15:20 Ответить
2014 г
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20.12.2021 15:26 Ответить
П'ятому президенту України Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді

Про це заявив на брифінгу екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олесандр Турчинов, передає Еспресо.TV.

За словами Турчинова, підозру підписав заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко.

Новина доповнюється.

Відео брифінгу Турчинова на сайті та ютуб-каналі 5-го телеканалу
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20.12.2021 15:37 Ответить
Зеленi чоловічки
⚡️⚡️⚡️Венедіктова злякалась підписати підозру Порошенку власноруч!
Про це на брифінгу повідомив голова штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Замість 100% своєї Венедіктової підозру проти Порошенка підписав заступник генпрокурора Симоненко.
 За попередньою інформацією, підозра у справі про постачання вугілля підписана за двома статтями:
* державна зрада
* створення терористичного угрупування
Відсутність підпису Венедіктової, і підписання підозри в період закордонного відрядження Порошенка доводить фейковість справи і страх виконавців замовлення Банкової.
Із цього напрошується два висновки:
Фактично Зеленський допомагає Путіну, а не захищає Україну.
Бо поки увесь світ бореться проти Путіна і намагається запобігти повномасштабному вторгненню російської армії в Україну, Зеленський витрачає ресурси силовиків на абсолютну маячню проти Порошенка, щоб збурити суспільство.
ДБР має відкрити аналогічну справу за цими ж статтями проти Зеленського.
Бо влада Зеленського закупила через російські прокладки вугілля з ОРДЛО на понад 3 мільярди доларів.
Ну і цікаво, оце «створення терористичного угрупування» - це так ручні слідаки Зеленського обізвали наші Збройні Сили?
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20.12.2021 15:40 Ответить
Суспільство має на то свою думку, а лайно, яке збурене ще з квітня 19-го - воно збурене до сих пір, і від того, чи перебуватиме воно у стані спокою абсолютно нічого не залежить. Бо воно лайно...
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20.12.2021 15:59 Ответить
Печерский холм
ПРИШЛА ИНФОРМАЦИЯ, ЧТО ПЕТРУ ПОРОШЕНКО ВЫПИСАЛИ ПОДОЗРЕНИЕ ПО СТАТЬЯМ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА" И "СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ".
ДБР ГОТОВИТ БРИФИНГ.
ПОДРОБНОСТИ ПОЗЖЕ.
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20.12.2021 15:41 Ответить
Аве, Пастор!!!
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20.12.2021 15:48 Ответить
Коллеги были на корпоративе в Киеве, не видели маскировочных мер в городе. Рытья щелей, окопов баррикад. Все как елка на новый год светится. Какой плано обороны столицы, сколько продержится до подсхода сил НАТО и с западной украины
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20.12.2021 15:54 Ответить
Пфффф. А кто с западной Украины побежит Киев защищать ??? Нафиг-нафиг. Мы в Польшу чкурнем, а вы с пудингом сами разбирайтесь. Киев дал гражданину оружие и обучил им пользоваться ? Нет, патамушиа переварот будет. Ну вот теперь самии защищайте. Я же с вилами не пойду на танки.
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20.12.2021 20:28 Ответить
Вам говорять про повномасштабне вторгнення, дурінь
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20.12.2021 16:26 Ответить
Грозит вторжение раша-войска? А я говорю- не грозит. И я уже тут аргументировал. Кто-то не верит во всемогущество Службы развития глобальной сети Макдональдс? Ну и зря. А я верю этой Службе гораздо более, чем Турчинову и СМИ.
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20.12.2021 16:01 Ответить
Наказ було віддано. Але на рівні командирів частин його жоден з командирів не став виконувати. Не став жоден, навіть проукраїнськи налаштований командир. Тому що поруч в містечках мешкали їхні сім'ї та діти.
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20.12.2021 16:45 Ответить
да потому что всу не было
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20.12.2021 17:23 Ответить
Вам зебілам не догодиш. Те що було звільнено 2/3 окупованої території і в Києві та Одесі не стоять кацапські танки вам мало. Тисячою зебільною подавіться, може вистачить.
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20.12.2021 20:17 Ответить
Мабуть Порошенко з компанію звільняв особисто на білі кобилі а Юга на тачанці з кулеметом , не змішуйте праведне з грішним , а що до зебілів до до них так само не маю відношення як і до найчестнішого Гетьмана Петра
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21.12.2021 16:38 Ответить
ЯО отдали, а гарантий по защите от ЕС нету. Нам то и вшивый ЕС то не особо нужен, но теперь получается, что мы стали тем самым буридановым ослом. Нам не помогут не лицемерные сенаторы из сша, ни вечно обеспокоенные пробляди из ЕС. Нас поддержат, только равные или те, что чуть слабее. Вся европа потом заплатит дорогую цену, из за свой мнительности, страха и лицемерия.
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20.12.2021 17:38 Ответить
Конечно грозит, как подозрение вручают ..
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20.12.2021 20:20 Ответить
за 8 (восемь) лет войны на Восточном фронте -
какой десяток раз
начинается это вторжение .
Волки волкиии ... как в одноименной сказке..

За сдааный Украинский Крым пастор ответь с 2 (двумя выстрелами) на считая
20 000 тысячной боеспособной Украинской Армии ..
И.О п р е з и д е н т а не отдал -
БОЕВОГО ПРИКАЗА
на изгнание оккупантов , зато
назначил еврея -адмирала -предателя БЕРЕЗОВСКОГО Указом от 01 марта 2014 года
командующим ВМФ Украины , который сразу присягнул на верность аксенову .
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20.12.2021 20:38 Ответить
ерунда.
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20.12.2021 23:06 Ответить
 
 