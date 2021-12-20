Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов

Украинские власти бездействуют в вопросах защиты страны и обеспечения энергетической и экономической безопасности наших граждан.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина сегодня стоит перед реальными угрозами. Нам реально сегодня грозит вторжение российских войск. Мы видим разрушение нашей энергетической независимости. Глубокий экономический кризис в стране, когда даже такие стратегические предприятия, которые обеспечивают украинцев хлебом, могут сегодня остановиться. Наша страна, к сожалению, остается лидером и в Европе, и в мире по смертности от ковида", - заявил он.

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"На этом фоне мы наблюдаем бездействие украинских властей, как в вопросах защиты страны, так и в вопросах обеспечения энергетической, экономической безопасности наших граждан", - отметил он.