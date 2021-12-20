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В Україні рекордно впали показники COVID-вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні рекордно впали показники COVID-вакцинації, -

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявляє, що в Україні зменшився показник щоденної вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Антирекорд з кількості щеплень за минулий тиждень – вакциновано лише 784 тис українців. За вчора – 36 тис осіб. Для порівняння: у листопаді вдалось вийти на 1,6 млн щеплень за тиждень та понад 300 тис на добу. Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення. Дехто, на жаль, як не збирався вакцинуватись, так і не має наміру цього робити. Попри пропаганду та запроваджені обмеження", - розповів він.

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"В усьому світі – навпаки, нарощують темпи вакцинації, щоб убезпечити людей від нового штаму коронавірусу. Адже "Омікрон" розповсюджується дуже швидко. У Великій Британії понад 90 тис людей були інфіковані COVID-19. Але у країні вакциновані двома дозами понад 70% населення, бустерною дозою – більше 40%. Тому навіть за такої величезної кількості нових хворих число летальних випадків порівняно невелике – близько ста на добу", - додав нардеп.

"В Україні поки що вакциновано менше 50% дорослого населення. Особливо низькі показники у групі ризику 60+: серед літніх людей вакциновано однією дозою лише 37%, двома – 33%. Падіння темпів вакцинації спричиняє негативні наслідки для всіх – адже, зберігаючи високу динаміку листопада, ми б скоріше вийшли на показники, необхідні для початку щеплення третьою, "бустерною", дозою. Дуже багато людей вже налаштовані на проведення повторної вакцинації, про це свідчить принаймні активність у Facebook. Як знову збільшити кількість охочих вакцинуватись? Продовжувати розширення переліку професій, працівники яких мають пройти обов’язкову вакцинацію, а також посилити контроль за вже існуючими обмеженнями. Гірко дивитись, як вимоги МОЗ до проведення масових заходів у багатьох містах принципово не виконуються. Перевірки сертифікатів формальні або взагалі відсутні. Відвідувачі без масок. Не хочу лякати, але за байдужість та халатність нам доведеться знову розраховуватись тисячами людських життів", - резюмував він.
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Топ коментарі
+10
Не медики говорят, а политики.
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20.12.2021 16:34
+7
. Адже "Омікрон" розповсюджується дуже швидко. У Великій Британії понад 90 тис людей були інфіковані COVID-19. Але у країні вакциновані двома дозами понад 70% населення, бустерною дозою - більше 40% Джерело: https://censor.net/ua/n3306238

что говорит о том что, термин вакцина в ковидобесии пустое слово.
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20.12.2021 16:23
+6
многие вакцинировались чтобы поехать в Европу. сейчас даже вакцинация не катит - Италия, Франция, Румыния, Австрия, Германия, Испания закрыты даже с 2-мя дозами.
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20.12.2021 16:20
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Поясніть мені, будь ласка, в чому сенс винагороди за вакцинацію?

Читаю, що багато моїх друзів отримують гроші і пишуть про те, що витратять на книжки, на благодійність, на допомогу армії тощо.

Я знаю, що експеримент з грошовими винагородами у Сербії, наприклад, провалився. Там пообіцяли десь по 30 євро. І це ніяким чином не вплинуло на рівень вакцинації. У США намагалися платити гроші. Я не знайшла інформації про те, що це виявилося суперефективним. Були локальні ініціативи. Були ініціативи щодо держслужбовців. Ряд європейських країн теж має локальні або бізнес-ініціативи. Типу квитки в театр роздавали, якісь ваучери на покупки.

Але в основному вже перестали в це гратися і діють досить жорстко. Наприклад: недопуск на роботу медиків, вчителів і так далі, якщо немає сертифікату. Їх ніхто не звільняє. Місце роботи зберігається, але працювати без вакцини ти не можеш. Звісно, не йдеться про ті виключення, де вакцинація неможлива через проблеми зі здоров'ям.

Найбільш активно стимулювала вакцинацію через гроші Росія. Там навіть квартири розігрували. Російські пропагандисти активно агітують за вакцинацію в Росії. В той час, коли по світу підживлюють антивакцинаторські рухи, чому є докази. Йдеться про недавній скандал з затриманням російської громадянки та її причетності до організації протестів антивакцинаторів.

Власне, в Україні наші активісти антивакцинаторських рухів розповідають про тісні зв'язки з росіянами. Ресурс "Детектор медіа" дослідив, як маячня про щеплення і вакцини розповсюджується росіянами через Телеграм-канали.

Я розумію, що можна стимулювати і активізувати щодо щеплень певні категорії населення - там, де високий ріст захворюваності і відповідний вік. Але от так всім підряд роздавати по 1 000?

Хто це все рахує, хто радить, чи є довгострокові прогнози щодо ефективності дій? Нам потрібно буде вакцинуватися щорічно. Щорічно стимулювати всіх? І я бачу, що гроші отримують всі ті, хто вакцинувався ще пів року тому або більше.

Це ж що виходить, що бюджет зараз витрачається на вже вакцинованих? Тобто, це не стимул, а "благодарочка"?

А ви знаєте тих, хто пішов вакцинуватися виключно через те, що пообіцяли 1 000 гривень?

Мені здається, що ті, хто за вакцинацію і так провакциновані вже, або вакцинуються. Ті, хто проти, навряд чи побіжуть вакцинуватися саме заради 1000. Чи я не права? - https://gazeta.ua/blog/56276/tisyacha-za-vakcinaciyu-ce-ne-stimul-a-blagodarochka-u-chomu-yiyi-sens
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20.12.2021 16:12 Відповісти
и за 10 000 не пойдем. За 1 000 000 подумаем)
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20.12.2021 16:14 Відповісти
Таке враження, що Ви вважаєте ніби буде призначена ревізія КРУ для перевірки зє1000?)
зєблани звичайне ОЗУ.
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20.12.2021 16:24 Відповісти
Людям не до того, бегают ищют продукты по коли котлеты ценам, что бы отпраздновать Новый Год.
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20.12.2021 16:14 Відповісти
а коли нe найдуть колю закабанять?
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20.12.2021 19:05 Відповісти
а пост ниже говорит обратное
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20.12.2021 16:15 Відповісти
многие вакцинировались чтобы поехать в Европу. сейчас даже вакцинация не катит - Италия, Франция, Румыния, Австрия, Германия, Испания закрыты даже с 2-мя дозами.
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20.12.2021 16:20 Відповісти
от тут конечно подстава всем проколотым, ибо кололись ради проездного а тут опа, и правила игры подкорректировали.
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20.12.2021 16:26 Відповісти
Неправда. Іспанія відкрита для громадян України з двома дозами .
Франція впускає якщо є 2 дози + свіжий тест.
Румунія - так, закрита для всіх. Але простому туристу, якщо фін не фанат Дракули, там робити нічого.

За Німеччини - треба уточнювати. Знайомі були в Гамбургу у третій декаді листопада - впустили по 2 вакцинації,х без тесту. Не чув, щоб змінили умови в'їзду
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20.12.2021 17:51 Відповісти
это ненадолго
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20.12.2021 23:13 Відповісти
Ковид косит и вакцинированных и не вакцинированных. Но медики говорят, что невакцинированных сильнее.
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20.12.2021 16:20 Відповісти
Не медики говорят, а политики.
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20.12.2021 16:34 Відповісти
Ніж читати наші новини, краще дивитися першоджерела

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20.12.2021 16:23 Відповісти
. Адже "Омікрон" розповсюджується дуже швидко. У Великій Британії понад 90 тис людей були інфіковані COVID-19. Але у країні вакциновані двома дозами понад 70% населення, бустерною дозою - більше 40% Джерело: https://censor.net/ua/n3306238

что говорит о том что, термин вакцина в ковидобесии пустое слово.
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20.12.2021 16:23 Відповісти
December 19 (GMT)

82,886 new cases and 45 new deaths

December 20 (GMT)

2,536 new cases and 157 new deaths in Ukraine [source]

Ничего не смущает?
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20.12.2021 16:31 Відповісти
неа..
Повторюсь - термин вакцина в ковидобесии пустое слово.
Ищем до 19г. что означает ВАКЦИНА и просВещаемся, мне подобную манипулятивную галиматью даже не пишите.
Жду посты о том шо мрут одни непроколотые
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20.12.2021 16:35 Відповісти
У невакцинированных шансов умереть от ковида (в основном штамма дельта) в 11 раз выше, чем у вакцинированных. А от омикрона единственный умерший - невакцинированный.
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20.12.2021 16:40 Відповісти
а почему не в 110? уже третий год скоро, как все "вымирают", и никак не вымрут
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20.12.2021 16:51 Відповісти
Потом у папы спросишь, а пока иди уроки делай.
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20.12.2021 17:12 Відповісти
больше сказать нечего? ну это было и так понятно
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20.12.2021 18:29 Відповісти
Люди зрозуміло, що влада всіх країн заганяє людей у стійло і починають опиратись. Невдовзі влада зміниться і цим всім "вакцинаторам " прийдеться нести юридичну відповідальність за свої злочини.
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20.12.2021 16:32 Відповісти
заблуждаетесь, запустят сказку о том как все героично перебороли и какие все молодцы....и стадо все забудет в течении месяца.
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20.12.2021 16:36 Відповісти
Невдовзі влада зміниться і цим всім "вакцинаторам " прийдеться нести юридичну відповідальність за свої злочини.
Новая власть(любая) будет поддерживать ковидобесие.Попомните мои слова.Ибо правительства всех стран вступили в эту игру.Пойти против неё,значит стать изолированным.
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20.12.2021 20:03 Відповісти
Ви праві, але по Європі йде хвиля протестів , і може змінитись влада в якійсь великій країні, і як тільки лідер такої країни скаже, що ковід це розводняк бігфарми, ця медична диктатура розсиплеться. Знайдуться сотні експертів, які скажуть про некомпетентність та злочини тих, хто приймав рішення в ковідний час і як наслідок почнуться кримінальні процеси. Хоча може бути і так як ви сказали.
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20.12.2021 21:10 Відповісти
Почему нет воплей блаженных про цифровой концлагерь??
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20.12.2021 16:56 Відповісти
мозгам нe всiм то окучити.
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20.12.2021 19:09 Відповісти
ооо, так это еще не начали массово болеть вакцинированные... весной вас будут проздо пиз..ить за то нае..лово шо вы устроили
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20.12.2021 17:34 Відповісти
жидовакцинация захлебнулась, бизнес на вакцинах под угрозой
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20.12.2021 17:59 Відповісти
Вы хотя бы между собой договаривайтесь что говорить, а то люди в Украине очень хорошо научились анализировать и читать между строк.
Упал уровень вакцинации, а вы заявляете, что ситуация стабилизировалась.
На сьогоднішній день епідемічна ситуація в Україні значно краща ніж в європейських країнах: 23 регіони або вже виведені із "червоної" зони, або будуть виведені найближчими днями.Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3306140
Если связать вместе эти две новости, и сразу все стало понятно!
Как только уменьшился уровень вакцинации, сразу стало меньше смертей и заражений.
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20.12.2021 18:18 Відповісти
"Как только уменьшился уровень вакцинации, сразу стало меньше смертей и заражений." Это как, антиваксерши вакцину как змеиный яд у уже вакцинированных отсасывали?
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20.12.2021 18:22 Відповісти
09 грудня німці показали 103018 заражень за добу. Це їх абсолютний рекорд. До цього все йшло по наростаючій. Зараз вони показують різко меньше. в межах 15000 за добу. Так при епідеміях не буває. І смертність в них різко впала. Показувли навіть 800 в день а тепер 100-200. З цього висновок, що вся та статистика брехлива. Її подають залежні люди, які пишуть те, що їм говорять.
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20.12.2021 21:30 Відповісти
Уважаемые администраторы! Не блокируйте пожалуйста меня, В шестой раз, это уже неприятно.
Я постараюсь мягче выражаться, и мягко обьяснять людям без моральных устоев,нарушающих все законы,проводящим эксперементы над народом, что красная зона для них вскоре сменится настоящей с колючей проволокой и очень надолго.
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20.12.2021 18:41 Відповісти
 
 