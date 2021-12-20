В Україні рекордно впали показники COVID-вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявляє, що в Україні зменшився показник щоденної вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Антирекорд з кількості щеплень за минулий тиждень – вакциновано лише 784 тис українців. За вчора – 36 тис осіб. Для порівняння: у листопаді вдалось вийти на 1,6 млн щеплень за тиждень та понад 300 тис на добу. Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення. Дехто, на жаль, як не збирався вакцинуватись, так і не має наміру цього робити. Попри пропаганду та запроваджені обмеження", - розповів він.

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"В усьому світі – навпаки, нарощують темпи вакцинації, щоб убезпечити людей від нового штаму коронавірусу. Адже "Омікрон" розповсюджується дуже швидко. У Великій Британії понад 90 тис людей були інфіковані COVID-19. Але у країні вакциновані двома дозами понад 70% населення, бустерною дозою – більше 40%. Тому навіть за такої величезної кількості нових хворих число летальних випадків порівняно невелике – близько ста на добу", - додав нардеп.

"В Україні поки що вакциновано менше 50% дорослого населення. Особливо низькі показники у групі ризику 60+: серед літніх людей вакциновано однією дозою лише 37%, двома – 33%. Падіння темпів вакцинації спричиняє негативні наслідки для всіх – адже, зберігаючи високу динаміку листопада, ми б скоріше вийшли на показники, необхідні для початку щеплення третьою, "бустерною", дозою. Дуже багато людей вже налаштовані на проведення повторної вакцинації, про це свідчить принаймні активність у Facebook. Як знову збільшити кількість охочих вакцинуватись? Продовжувати розширення переліку професій, працівники яких мають пройти обов’язкову вакцинацію, а також посилити контроль за вже існуючими обмеженнями. Гірко дивитись, як вимоги МОЗ до проведення масових заходів у багатьох містах принципово не виконуються. Перевірки сертифікатів формальні або взагалі відсутні. Відвідувачі без масок. Не хочу лякати, але за байдужість та халатність нам доведеться знову розраховуватись тисячами людських життів", - резюмував він.