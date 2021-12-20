В Україні рекордно впали показники COVID-вакцинації, - "слуга народу" Радуцький
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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявляє, що в Україні зменшився показник щоденної вакцинації населення проти коронавірусу.
Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Антирекорд з кількості щеплень за минулий тиждень – вакциновано лише 784 тис українців. За вчора – 36 тис осіб. Для порівняння: у листопаді вдалось вийти на 1,6 млн щеплень за тиждень та понад 300 тис на добу. Є декілька об’єктивних факторів, чому українці стали менше робити щеплення від COVID-19. Частина людей, швидше за все, вирішили перенести вакцинацію на період "після свят". Міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", на диво дуже стійкий. Хоча абсолютна більшість людей, не лише молодих, але й похилого віку, практично не мають помітних побічних ефектів після щеплення. Дехто, на жаль, як не збирався вакцинуватись, так і не має наміру цього робити. Попри пропаганду та запроваджені обмеження", - розповів він.
"В усьому світі – навпаки, нарощують темпи вакцинації, щоб убезпечити людей від нового штаму коронавірусу. Адже "Омікрон" розповсюджується дуже швидко. У Великій Британії понад 90 тис людей були інфіковані COVID-19. Але у країні вакциновані двома дозами понад 70% населення, бустерною дозою – більше 40%. Тому навіть за такої величезної кількості нових хворих число летальних випадків порівняно невелике – близько ста на добу", - додав нардеп.
"В Україні поки що вакциновано менше 50% дорослого населення. Особливо низькі показники у групі ризику 60+: серед літніх людей вакциновано однією дозою лише 37%, двома – 33%. Падіння темпів вакцинації спричиняє негативні наслідки для всіх – адже, зберігаючи високу динаміку листопада, ми б скоріше вийшли на показники, необхідні для початку щеплення третьою, "бустерною", дозою. Дуже багато людей вже налаштовані на проведення повторної вакцинації, про це свідчить принаймні активність у Facebook. Як знову збільшити кількість охочих вакцинуватись? Продовжувати розширення переліку професій, працівники яких мають пройти обов’язкову вакцинацію, а також посилити контроль за вже існуючими обмеженнями. Гірко дивитись, як вимоги МОЗ до проведення масових заходів у багатьох містах принципово не виконуються. Перевірки сертифікатів формальні або взагалі відсутні. Відвідувачі без масок. Не хочу лякати, але за байдужість та халатність нам доведеться знову розраховуватись тисячами людських життів", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Читаю, що багато моїх друзів отримують гроші і пишуть про те, що витратять на книжки, на благодійність, на допомогу армії тощо.
Я знаю, що експеримент з грошовими винагородами у Сербії, наприклад, провалився. Там пообіцяли десь по 30 євро. І це ніяким чином не вплинуло на рівень вакцинації. У США намагалися платити гроші. Я не знайшла інформації про те, що це виявилося суперефективним. Були локальні ініціативи. Були ініціативи щодо держслужбовців. Ряд європейських країн теж має локальні або бізнес-ініціативи. Типу квитки в театр роздавали, якісь ваучери на покупки.
Але в основному вже перестали в це гратися і діють досить жорстко. Наприклад: недопуск на роботу медиків, вчителів і так далі, якщо немає сертифікату. Їх ніхто не звільняє. Місце роботи зберігається, але працювати без вакцини ти не можеш. Звісно, не йдеться про ті виключення, де вакцинація неможлива через проблеми зі здоров'ям.
Найбільш активно стимулювала вакцинацію через гроші Росія. Там навіть квартири розігрували. Російські пропагандисти активно агітують за вакцинацію в Росії. В той час, коли по світу підживлюють антивакцинаторські рухи, чому є докази. Йдеться про недавній скандал з затриманням російської громадянки та її причетності до організації протестів антивакцинаторів.
Власне, в Україні наші активісти антивакцинаторських рухів розповідають про тісні зв'язки з росіянами. Ресурс "Детектор медіа" дослідив, як маячня про щеплення і вакцини розповсюджується росіянами через Телеграм-канали.
Я розумію, що можна стимулювати і активізувати щодо щеплень певні категорії населення - там, де високий ріст захворюваності і відповідний вік. Але от так всім підряд роздавати по 1 000?
Хто це все рахує, хто радить, чи є довгострокові прогнози щодо ефективності дій? Нам потрібно буде вакцинуватися щорічно. Щорічно стимулювати всіх? І я бачу, що гроші отримують всі ті, хто вакцинувався ще пів року тому або більше.
Це ж що виходить, що бюджет зараз витрачається на вже вакцинованих? Тобто, це не стимул, а "благодарочка"?
А ви знаєте тих, хто пішов вакцинуватися виключно через те, що пообіцяли 1 000 гривень?
Мені здається, що ті, хто за вакцинацію і так провакциновані вже, або вакцинуються. Ті, хто проти, навряд чи побіжуть вакцинуватися саме заради 1000. Чи я не права? - https://gazeta.ua/blog/56276/tisyacha-za-vakcinaciyu-ce-ne-stimul-a-blagodarochka-u-chomu-yiyi-sens
зєблани звичайне ОЗУ.
Франція впускає якщо є 2 дози + свіжий тест.
Румунія - так, закрита для всіх. Але простому туристу, якщо фін не фанат Дракули, там робити нічого.
За Німеччини - треба уточнювати. Знайомі були в Гамбургу у третій декаді листопада - впустили по 2 вакцинації,х без тесту. Не чув, щоб змінили умови в'їзду
что говорит о том что, термин вакцина в ковидобесии пустое слово.
82,886 new cases and 45 new deaths
December 20 (GMT)
2,536 new cases and 157 new deaths in Ukraine [source]
Ничего не смущает?
Повторюсь - термин вакцина в ковидобесии пустое слово.
Ищем до 19г. что означает ВАКЦИНА и просВещаемся, мне подобную манипулятивную галиматью даже не пишите.
Жду посты о том шо мрут одни непроколотые
Новая власть(любая) будет поддерживать ковидобесие.Попомните мои слова.Ибо правительства всех стран вступили в эту игру.Пойти против неё,значит стать изолированным.
Упал уровень вакцинации, а вы заявляете, что ситуация стабилизировалась.
На сьогоднішній день епідемічна ситуація в Україні значно краща ніж в європейських країнах: 23 регіони або вже виведені із "червоної" зони, або будуть виведені найближчими днями.Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3306140
Если связать вместе эти две новости, и сразу все стало понятно!
Как только уменьшился уровень вакцинации, сразу стало меньше смертей и заражений.
Я постараюсь мягче выражаться, и мягко обьяснять людям без моральных устоев,нарушающих все законы,проводящим эксперементы над народом, что красная зона для них вскоре сменится настоящей с колючей проволокой и очень надолго.