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Forbes оприлюднив рейтинг найрозумніших компаній України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Forbes оприлюднив рейтинг найрозумніших компаній України

Їх обрали з-поміж майже 150 приватних підприємств, які задекларували активне запровадження процесів Research&Development (R&D).

 Серед організацій з найбільш розвиненими підрозділами R&D – логістичні, енергетичні та видобувні компанії, виробники фармацевтичної продукції, фінансові установи.

Рейтинг опублікували у випуску журналу за грудень.

"Щоб вивчити R&D-процеси в Україні, Forbes анкетував близько 150 підприємств – це учасники списку 100 найбільших приватних компаній, а також головні IT-роботодавці країни. Результат цього дослідження – перелік з 25 компаній, які змогли переконливо розповісти, як налагодили дослідження нових продуктів", – розповіли автори рейтингу.

Власні технологічні розробки, що роблять послугу або продукт унікальним на ринку України, дозволяють великим компаніям успішно вести бізнес та йти в ногу з часом. Наприклад, ДТЕК та "Нова пошта" займаються роботизацією процесів: у першому випадку безпілотні дрони вимірюють обсяги вугілля на ТЕС, а у другому – доставляють поштові відправлення повітрям з одного обласного центру до іншого за кілька годин.

"Альфа-банк" та "Київстар" роблять ставку на програмні продукти, займаючись розробкою широкофункціональних мобільних додатків та хмарних сервісів, а найбільші фармацевтичні компанії країни фокусуються на біотехнологіях та розширенні лінійки лікарських засобів.

Зокрема, "Дарниця" у період з 2015 по 2020 рік випустила на ринок близько 50 найменувань препаратів, які наразі експортуються до 15 країн світу. Їхня ефективність була визнана закордонними науковцями.

"У дослідженні Оксфордського університету протизапальний лікарський засіб "Дексаметазон" показав ефективність у зниженні ризику смертності серед важкохворих пацієнтів з COVID-19", – зазначили укладачі рейтингу.

За даними довідника "Фармацевтика України 2021", фармацевтична галузь є найбільш інноваційною в Україні та генерує більше 4% ВВП. У тому числі завдяки безперервній науково-дослідній діяльності, яка значно підвищує додану вартість кінцевого продукту ще на стадії його розробки.
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То добре, але на загальному фоні великої дупи в економіці, це не надихає...
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20.12.2021 16:44 Відповісти
В Украине нет "большой жопы" в экономике. Есть большая жопа с коррупцией от которой страдает не только "экономика", но и все остальное.
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20.12.2021 16:59 Відповісти
Квартал 95 на первом месте
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20.12.2021 17:20 Відповісти
Недарма ж звідти стільки кадрів узяли у владу
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20.12.2021 20:52 Відповісти
ресеч энд девелопмент, сколько букв-то, вместо НИОКР
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20.12.2021 17:21 Відповісти
R&D - три знака, НИОКР - пять.
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20.12.2021 17:24 Відповісти
Research&Development - да, 3 знака, ок
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20.12.2021 18:49 Відповісти
Вы передёргиваете

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - явно больше чем Research&Development
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20.12.2021 18:51 Відповісти
Киевстар с Нового года мне снова поднимает тариф.
Ну дуже розумна компания.
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20.12.2021 17:32 Відповісти
ДТЭК в рейтинге "умных" кампаний?... Это хохма дня? Вместо "дронов измеряющих объёмы угля на ТЭЦ", узнайте сначала, а потом посетите на экскурсии любой Техкомплекс на шахте и посмотрите как там в ночную смену женщины на погрузке угля уродуются и вы прозреете
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20.12.2021 17:43 Відповісти
Мали на увазі "Роттердам +" та "Шанхай -",тому і "розумна" компанія...Винайшла формулу як "облапошити" державу...
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20.12.2021 18:54 Відповісти
Особенно прослезило относительно "найрозумнішого" ДТЕК. Того самого, у которого в период с 1 по 8 число каждого месяца кабинет бытового потребитебителя электроэнергии "лежит" - ибо они, похоже, на счетах пересчитывают платежки.
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20.12.2021 21:16 Відповісти
 
 