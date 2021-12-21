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Forbes обнародовал рейтинг самых умных компаний Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых умных компаний Украины

Их выбрали из почти 150 частных предприятий, которые задекларировали активное внедрение процессов Research&Development (R&D).

Среди организаций с наиболее развитыми подразделениями R&D – логистические, энергетические и добывающие компании, производители фармацевтической продукции, финансовые учреждения.

Рейтинг был опубликован в выпуске журнала за декабрь.

"Чтобы изучить R&D-процессы в Украине, Forbes анкетировал около 150 предприятий – это участники списка 100 крупнейших частных компаний, а также главные IT-работодатели страны. Результат этого исследования – список из 25 компаний, которые смогли убедительно рассказать, как наладили исследование новых продуктов", – рассказали авторы рейтинга.

Собственные технологические разработки, делающие услугу или продукт уникальным на рынке Украины, позволяют крупным компаниям успешно вести бизнес и идти в ногу со временем. Например, ДТЭК и "Новая почта" занимаются роботизацией процессов: в первом случае беспилотные дроны измеряют объемы угля на ТЭС, а во втором – доставляют почтовые отправления по воздуху из одного областного центра в другой за несколько часов.

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"Альфа-банк" и "Киевстар" делают ставку на программные продукты, занимаясь разработкой многофункциональных мобильных приложений и облачных сервисов, а крупнейшие фармацевтические компании страны фокусируются на биотехнологиях и расширении линейки лекарственных средств.

В частности, "Дарница" в период с 2015 по 2020 год выпустила на рынок около 50 наименований препаратов, которые в настоящее время экспортируются в 15 стран мира. Их эффективность была признана зарубежными учеными.

"В исследовании Оксфордского университета противовоспалительное лекарственное средство "Дексаметазон" показало эффективность в снижении риска смертности среди тяжелобольных пациентов с COVID-19", – отметили составители рейтинга.

По данным справочника "Фармацевтика Украины 2021", фармацевтическая отрасль является наиболее инновационной в Украине и генерирует более 4% ВВП. В том числе благодаря непрерывной научно-исследовательской деятельности, значительно повышающей добавленную стоимость конечного продукта еще на стадии его разработки.
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То добре, але на загальному фоні великої дупи в економіці, це не надихає...
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20.12.2021 16:44 Ответить
В Украине нет "большой жопы" в экономике. Есть большая жопа с коррупцией от которой страдает не только "экономика", но и все остальное.
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20.12.2021 16:59 Ответить
Квартал 95 на первом месте
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20.12.2021 17:20 Ответить
Недарма ж звідти стільки кадрів узяли у владу
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20.12.2021 20:52 Ответить
ресеч энд девелопмент, сколько букв-то, вместо НИОКР
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20.12.2021 17:21 Ответить
R&D - три знака, НИОКР - пять.
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20.12.2021 17:24 Ответить
Research&Development - да, 3 знака, ок
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20.12.2021 18:49 Ответить
Вы передёргиваете

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - явно больше чем Research&Development
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20.12.2021 18:51 Ответить
Киевстар с Нового года мне снова поднимает тариф.
Ну дуже розумна компания.
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20.12.2021 17:32 Ответить
ДТЭК в рейтинге "умных" кампаний?... Это хохма дня? Вместо "дронов измеряющих объёмы угля на ТЭЦ", узнайте сначала, а потом посетите на экскурсии любой Техкомплекс на шахте и посмотрите как там в ночную смену женщины на погрузке угля уродуются и вы прозреете
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20.12.2021 17:43 Ответить
Мали на увазі "Роттердам +" та "Шанхай -",тому і "розумна" компанія...Винайшла формулу як "облапошити" державу...
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20.12.2021 18:54 Ответить
Особенно прослезило относительно "найрозумнішого" ДТЕК. Того самого, у которого в период с 1 по 8 число каждого месяца кабинет бытового потребитебителя электроэнергии "лежит" - ибо они, похоже, на счетах пересчитывают платежки.
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20.12.2021 21:16 Ответить
 
 