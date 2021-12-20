Чоловік з ножем напав на людей у магазині на Черкащині
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Четверо людей потрапили до лікарні. Нападника затримали.
Про це повідомив Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інформує Цензор.НЕТ.
У селі Скородистик Іркліївської сільської громади чоловік з ножем напав на відвідувачів та поранив чотирьох людей.
Постраждалих доправили до лікарні.
"У 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови; у 38-річного – наскрізну рану щоки. Чоловік 30 років також мав різану рану на щоці. Ще у одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча", - йдеться у повідомленні.
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