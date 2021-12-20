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Чоловік з ножем напав на людей у магазині на Черкащині

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік з ножем напав на людей у магазині на Черкащині

Четверо людей потрапили до лікарні. Нападника затримали.

Про це повідомив Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інформує Цензор.НЕТ.

У селі Скородистик Іркліївської сільської громади чоловік з ножем напав на відвідувачів та поранив чотирьох людей.

Постраждалих доправили до лікарні.

"У 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови; у 38-річного – наскрізну рану щоки. Чоловік 30 років також мав різану рану на щоці. Ще у одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Хорошо что в Украине запрещено оружие. Ато бы застрелили бедолагу низачто. А с ножом можно. Верно я говорю? Вот хорошо бы противникам оружия почуствовать бы нож в животе или голове.
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20.12.2021 16:57
+5
Надо просто перестать продавать короткоклинковые ножи, только мечи, сабли или шашки для охоты.
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20.12.2021 18:04
+4
Тяжело в деревне без нагана.
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20.12.2021 17:04
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Опасно нынче за хлебушком сходить в магазин как оказывается...
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20.12.2021 16:55 Відповісти
Тяжело в деревне без нагана.
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20.12.2021 17:04 Відповісти
зато в магазине могут теперь и нарезать по полной )
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20.12.2021 17:52 Відповісти
Хорошо что в Украине запрещено оружие. Ато бы застрелили бедолагу низачто. А с ножом можно. Верно я говорю? Вот хорошо бы противникам оружия почуствовать бы нож в животе или голове.
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20.12.2021 16:57 Відповісти
Та скоріше навпаки. Ширнутися було нічим і ломка почалася. А казали, що епоха бідності скоро закінчиться.
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20.12.2021 17:08 Відповісти
Маловато информации . Ким виявився нападник з ножем ?
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20.12.2021 17:10 Відповісти
Тут явно связь с ліпецькой фабрикой - у человека передозировка пальмового масла и как следствие шизофренический психоз.
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20.12.2021 18:11 Відповісти
Чоловік з ума зійшов від відосиків зеленої шмарклі.
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20.12.2021 19:56 Відповісти
Надо просто перестать продавать короткоклинковые ножи, только мечи, сабли или шашки для охоты.
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20.12.2021 18:04 Відповісти
 
 