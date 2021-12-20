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Новини Політика України
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Арахамія (1004) Слуга народу (2545)

Імовірність розпаду монобільшості - 10%, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Імовірність розпаду монобільшості - 10%, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що імовірність розпаду монокоаліції не перевищує 10%

Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Імовірність такого сценарію відсотків десять. Тому що розпочинається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", - сказав політик.

Арахамія каже, що після виходу депутата Романа Сохи з фракції "люди в Запоріжжі на його мажоритарному окрузі зібрали вже понад 10 тисяч підписів - ініціюють процес відкликання".

В разі ж, якщо монобільшість розпадеться, Арахамія припускає створення ширшої коаліції. На питання, з ким саме, він відповідв так: "Звісно, з групами. Відповідь - на поверхні. У нас із групами з багатьох питань бачення збігається. Аналізуючи лише голосування за законопроекти, видно - з ними у нас найбільше перетинів. Вони мажоритарники, у них немає лінії партії".

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Водночас голова фракції ще раз зазначив, що не бачить "прямої фатальної загрози" розвалу коаліції.

"По-перше, цей процес не одномоментний, а розтягнутий у часі, й усі зможуть спостерігати і знати, чому вона розпадається і хто (найголовніше!) бенефіціар цього процесу", - сказав Арахамія.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
вот они конверты животворящие что делают!
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20.12.2021 17:03
+8
Монобільшісті вже нема ! А 10% -це рейтинг слуг народу.
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20.12.2021 17:04
+6
10 % это рейтинг зекрысы. Хотя и это много...
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20.12.2021 17:05
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вот они конверты животворящие что делают!
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20.12.2021 17:03 Відповісти
Обдурили нарід. така ж банда як і парпєрєднікі, а може ще й гірщі, тільки грабувати вже немає що.
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20.12.2021 17:18 Відповісти
Ватне брехло.
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20.12.2021 18:44 Відповісти
Монобільшісті вже нема ! А 10% -це рейтинг слуг народу.
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20.12.2021 17:04 Відповісти
10 % это рейтинг зекрысы. Хотя и это много...
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20.12.2021 17:05 Відповісти
тут інше питання. Якого милого партія з рейтингом 12% має більшість і власний уряд?
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20.12.2021 17:08 Відповісти
Ніхто не памятає, який був рейтинг Народного Фронту і Арсєнія в останні роки правління Пороха?
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20.12.2021 17:16 Відповісти
Ймовірність,що у Ахламоніїї є мозок-10%
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20.12.2021 17:32 Відповісти
Зрадник слуги народу-це почесне звання!
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20.12.2021 17:32 Відповісти
не так считаеш 90
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20.12.2021 17:33 Відповісти
Сейчас мы сильны как никогда! (с)
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20.12.2021 17:41 Відповісти
ну значит есть ещё деньги в деньговнищах на подкуп корабельных сосен и членов их кружков )
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20.12.2021 17:50 Відповісти
"Ти вийшов з партії, а потім патологоанатоми в крові знайшли алкоголь з метадоном."
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20.12.2021 18:15 Відповісти
коли ця мавпа мавпа з Абхазії заткне свою грязну пельку
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20.12.2021 19:12 Відповісти
 
 