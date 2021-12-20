Імовірність розпаду монобільшості - 10%, - Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що імовірність розпаду монокоаліції не перевищує 10%
Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Імовірність такого сценарію відсотків десять. Тому що розпочинається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", - сказав політик.
Арахамія каже, що після виходу депутата Романа Сохи з фракції "люди в Запоріжжі на його мажоритарному окрузі зібрали вже понад 10 тисяч підписів - ініціюють процес відкликання".
В разі ж, якщо монобільшість розпадеться, Арахамія припускає створення ширшої коаліції. На питання, з ким саме, він відповідв так: "Звісно, з групами. Відповідь - на поверхні. У нас із групами з багатьох питань бачення збігається. Аналізуючи лише голосування за законопроекти, видно - з ними у нас найбільше перетинів. Вони мажоритарники, у них немає лінії партії".
Водночас голова фракції ще раз зазначив, що не бачить "прямої фатальної загрози" розвалу коаліції.
"По-перше, цей процес не одномоментний, а розтягнутий у часі, й усі зможуть спостерігати і знати, чому вона розпадається і хто (найголовніше!) бенефіціар цього процесу", - сказав Арахамія.
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