Суд дозволив заочне розслідування стосовно Курченка, - Венедіктова

Київський райсуд Одеси дозволив проведення заочного розслідування щодо так званого "младоолігарха" Сергія Курченка. Його підозрюють у завданні українській економіці збитків на понад 2,6 млрд грн.

Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні, 20 грудня 2021 року, Київським районним судом м. Одеси задоволено клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно так званого "младоолігарха" із орбіти президента-втікача. Ця подія дуже важлива для всіх прокурорів і для мене особливо. Ми боролися за це рішення і врешті суд став на наш бік", - розповіла вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Схеми" анонсували вихід нового розслідування: воно стосується Зеленського, Шефіра і Курченка. ВIДЕО

"За даними слідства, "бізнесменом" була створена злочинна організація, яка завдала шкоди економіці України на суму понад 2,6 млрд грн. Для скоєння злочинів він упродовж 2012-2014 років організував від підконтрольних офшорних компаній фіктивний транзит через територію України нафтопродуктів, а також їх ввезення начебто з метою переробки та реекспорту. Проте, насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків. З цією метою у 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувались нафтопродукти, а їх вивезення за межі митної території оформлювалось підробленими документами. У цій схемі були задіяні як працівники митної служби, так і посадові особи придбаних з метою прикриття злочинної діяльності Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені". Від цих підприємств оформлювались документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів", - додала Венедіктова.

"Під час розслідування за клопотаннями прокурорів судом накладено арешт на майновий комплекс ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", який ухвалою слідчого судді від 6 травня 2021 року передано в оперативне управління АРМА. Право управління наразі зареєстровано у відповідному Державному реєстрі. Також прокурорами вжито інших заходів для зупинення розкрадання майна цього підприємства. Крім того, за клопотаннями прокурорів накладено арешт на все майно, що належить на праві власності головному підозрюваному – це 28 об’єктів різної нерухомості. Рішення Київського районного суду м. Одеси від 20 грудня 2021 року дозволяє стороні обвинувачення провести досудове розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia) та направити обвинувальний акт до суду для отримання під час спеціального судового розгляду справедливого, законного вироку з конфіскацією майна ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", а також усього іншого належного підозрюваному майна", - зазаначила Генпрокурор.