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Новини Політика України
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Суд дозволив заочне розслідування стосовно Курченка, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд дозволив заочне розслідування стосовно Курченка, - Венедіктова

Київський райсуд Одеси дозволив проведення заочного розслідування щодо так званого "младоолігарха" Сергія Курченка. Його підозрюють у завданні українській економіці збитків на понад 2,6 млрд грн.

Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Саме сьогодні, 20 грудня 2021 року, Київським районним судом м. Одеси задоволено клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно так званого "младоолігарха" із орбіти президента-втікача. Ця подія дуже важлива для всіх прокурорів і для мене особливо. Ми боролися за це рішення і врешті суд став на наш бік", - розповіла вона.

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"За даними слідства, "бізнесменом" була створена злочинна організація, яка завдала шкоди економіці України на суму понад 2,6 млрд грн. Для скоєння злочинів він упродовж 2012-2014 років організував від підконтрольних офшорних компаній фіктивний транзит через територію України нафтопродуктів, а також їх ввезення начебто з метою переробки та реекспорту. Проте, насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків. З цією метою у 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувались нафтопродукти, а їх вивезення за межі митної території оформлювалось підробленими документами. У цій схемі були задіяні як працівники митної служби, так і посадові особи придбаних з метою прикриття злочинної діяльності Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені". Від цих підприємств оформлювались документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів", - додала Венедіктова.

"Під час розслідування за клопотаннями прокурорів судом накладено арешт на майновий комплекс ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", який ухвалою слідчого судді від 6 травня 2021 року передано в оперативне управління АРМА. Право управління наразі зареєстровано у відповідному Державному реєстрі. Також прокурорами вжито інших заходів для зупинення розкрадання майна цього підприємства. Крім того, за клопотаннями прокурорів накладено арешт на все майно, що належить на праві власності головному підозрюваному – це 28 об’єктів різної нерухомості. Рішення Київського районного суду м. Одеси від 20 грудня 2021 року дозволяє стороні обвинувачення провести досудове розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia) та направити обвинувальний акт до суду для отримання під час спеціального судового розгляду справедливого, законного вироку з конфіскацією майна ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", а також усього іншого належного підозрюваному майна", - зазаначила Генпрокурор.
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...чи це лиш мені здається, що його ведуть по схемі Навального?..
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20.12.2021 17:24 Відповісти
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20.12.2021 17:24 Відповісти
Неплохо прикурил.
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20.12.2021 17:24 Відповісти
Зеленые покидьки решили еще одного очистить юридически.
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20.12.2021 17:29 Відповісти
Так то ж Пєтін бізнеспартньор! Він Пєті навіть Міхо допомагав скомпрометувати щоб той його позбувся☝
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20.12.2021 17:32 Відповісти
а може ЗРАДА під час війни, головніше???
і нема різниці, хто зрадник.
його чи їх треба викрити.
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20.12.2021 17:33 Відповісти
А шо до Порошенко? Кишка тонка?
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20.12.2021 19:26 Відповісти
А что насчет живущих в Украине и купивших Индульгенции - Восстановить в схемах с выплатой не полученой выгоді? Дворцы ждут Энакиевских ?
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20.12.2021 20:09 Відповісти
нету никакого курченко. он никто. это саша янукович мутил и его шайка.
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20.12.2021 23:18 Відповісти
 
 