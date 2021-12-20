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Кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів за рік, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів за рік, - МОЗ

За експертними оцінками, щороку кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів, водночас у країнах ЄС цей показник становить у середньому 90.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як відомо, 20 грудня Кабінет Міністрів України встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. В МОЗ вважають, що це сприятиме поступовому зменшенню обсягу їхнього використання, покращенню стану екологічної безпеки та в довгій перспективі — матиме позитивний вплив на здоров’я українців.

"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це — так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", — пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні одноразові пластикові пакети в магазинах під забороною

Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6 %. У Європі рівень утилізації сягає 70 %.

Проєкт прийнятої постанови визначає таку вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:

2,00 грн — пакети без ручок і бокових складок;
2,50 грн — без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);
3,00 грн — з ручками й боковими складками.
Довідка:

Проєкт постанови розроблений на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 14.06.2021 відповідно до Закону України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Також читайте: Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн

Згідно з частиною першою статті 2 Закону забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів); тонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів); оксорозкладних пластикових пакетів.

Частинами першою — третьою статті 3 Закону визначено, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі. Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Вимоги статті 3 не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
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Топ коментарі
+15
Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6 %. У Європі рівень утилізації сягає 70 %. Джерело: https://censor.net/ua/n3306269

Ну и где в этом законе о том что нужно увеличить переработку?? Где выделение средств на строительство перерабатывающих заводов??
Нету...все как всегда...тупо запретить...типа справились...
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20.12.2021 17:48
+10
Ого скільки шкоди безкоштовні пакети приносять! А якщо їх продавати по 10коп - то вже все добре і не шкідливо.
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20.12.2021 17:48
+6
Идиоты. 500 полиетиленовых пакетов по весу меньше чем одна пластиковая бутылочка для йогурта или молока. Только почему то пластиковые мензурки в которых разливают продукты по 20-50грамм вы не запрещаете. Видимо кто то из олигофренов купил завод по производству авосек или бумаги и хочет его откупить за пол года.
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20.12.2021 17:43
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А я смотрю что пока пакеты стали не бесплатными но по 10 коп.. Оказывается это " переходной период" а с 1 февраля будут брать 2-2,5-3 гривны. Конечно это чистый грабеж.. Хотят бороться за экологию пускай предоставят альтернативу, запаковывают в бумагу как было ( до появления кульков и пакетов)
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20.12.2021 17:42 Відповісти
Знаешь сколько сейчас бумага стоит? Ты плакать будешь на кассе. А бумагу как нести? Под мышкой?
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20.12.2021 17:46 Відповісти
Когда запаковывали в бумагу, она была бесплатной.. ( если кто не помнит по младости лет..) А для переноса всех покупок после кассы , есть сумки.( кстати ими всегда и пользуюсь) Вопрос во что набирать товар - овощи, фрукты, конфеты, при покупке и т.д. То что требует тары , так сказать.
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20.12.2021 17:51 Відповісти
Ага. Вспомнила баба когда девкой была. Когда то и пенопласт бесплатный был, А сейчас шапка с головы спрыгнула когда увидел цены на хреновенький пенопласт и представил во сколько обойдется утепление дома. А дрова стоят в 2-3 раза дороже чем 7 лет назад хороший обрезной брус.
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20.12.2021 17:55 Відповісти
согласен. Когда то коробка спичек стоили 1 коп, а буханка хлеба 16 коп, а плавленные сырки брали только алкаши на закусь.., а сейчас только " средний класс" Все когда то было Тут не поспоришь. Что же до пакетов и кульков, то если на самом деле борются за экологию а не набивают карманы, то пускай предоставят альтернативу безвредную.
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20.12.2021 18:00 Відповісти
Идиоты. 500 полиетиленовых пакетов по весу меньше чем одна пластиковая бутылочка для йогурта или молока. Только почему то пластиковые мензурки в которых разливают продукты по 20-50грамм вы не запрещаете. Видимо кто то из олигофренов купил завод по производству авосек или бумаги и хочет его откупить за пол года.
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20.12.2021 17:43 Відповісти
Вот только территорию (или акваторию) пятьсот кульков загрязняют гораздо больше, чем одна-единственная пластиковая бутылка. В ЕС не так давно запретили бесплатно раздавать в магазинах кульки с ручками. И ничего, народ спокойно ходит в магаз с сумками или теми же пластиковыми пакетами, но уже как многоразовыми.
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20.12.2021 17:47 Відповісти
Только 500 пластиковых пакетов тебе на год хватит и их можно в кулаке сжать, а представь куда 500 пластиковых бутылочек девать? По обьему ето пол кузова грузовика будет. Да и Европа для меня не показатель. Там маразма и неадекватов не меньше чем у нас только в другом плане. А Париж вообще большая европейская помойка с со всего мира понаехавшими наркоманами, преступниками, говномесами и неадекватами, где не только кошелек посреди белого дня подрежут а и с машины колеса снимут и бензин сольют пробив бак.
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20.12.2021 18:01 Відповісти
> "а представь куда 500 пластиковых бутылочек девать?"

Сдавать и перерабатывать, не? Понимаю, звучит невероятно, но других вариантов пока не придумали.

> "Да и Европа для меня не показатель"

Ну тогда топай в Расеюшку. У Украины выбор очень простой - идём или в ЕС, или в ТС.

> "А Париж вообще большая европейская помойка "

Для тебя будет шоком, но Париж не единственный город во Франции, а Франция не единственная страна в ЕС. Уверяю тебя, в подавляющем большинстве городов ЕС машину можно оставлять без опасений за колёса и бак.

> "говномесами "

Топай-ка в Россиюшку, дружочек. Так и так ты ментально там находишься.
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20.12.2021 18:14 Відповісти
типа первичная упаковка не запрещена
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20.12.2021 17:56 Відповісти
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20.12.2021 17:44 Відповісти
вранье В Англии даже лук по 3 шт пакуется...там уже продают все в упааковках.
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20.12.2021 17:45 Відповісти
Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6 %. У Європі рівень утилізації сягає 70 %. Джерело: https://censor.net/ua/n3306269

Ну и где в этом законе о том что нужно увеличить переработку?? Где выделение средств на строительство перерабатывающих заводов??
Нету...все как всегда...тупо запретить...типа справились...
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20.12.2021 17:48 Відповісти
Ого скільки шкоди безкоштовні пакети приносять! А якщо їх продавати по 10коп - то вже все добре і не шкідливо.
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20.12.2021 17:48 Відповісти
Разумеется..😀 А если по гривне продавать...или по две...то они еще и пользу природе приносить станут...
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20.12.2021 17:50 Відповісти
Суть продажу по 10 коп в тому, що з забороною безкоштовної роздачі пакетів значно зменшується їх кількість.
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20.12.2021 18:17 Відповісти
Ты это серьезно??
10 коп это ничто...это ноль...
За 10-ю копейками уже даже никто не наклоняется ...что бы подобрать..
10 коп продавцы дарят покупателю если нет сдачи...а покупатели дарят продавцам...
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20.12.2021 18:40 Відповісти
Ну ок, в чём тогда проблема заплатить их? Откуда этот вой?
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20.12.2021 19:09 Відповісти
Дело в том что зеленым стадом принят очередной тупой закон...который не решает проблемы...
Потому что проблема не в количестве используемых пакетов..а в то что нет системы по их сбору...и нет мощностей по переработке...
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20.12.2021 19:27 Відповісти
Нет, проблема и в количестве тоже. Собственно, если пакетов будет ноль штук, то тогда и переработка не нужна.

Я уже приводил в пример ЕС - кульки запретили раздавать бесплатно, в результате в магаз едешь со своими сумками и кульками, да хоть с авоськами. И субъективно мусора в виде кульков стало меньше (его и было немного, но сейчас вообще не видно).
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20.12.2021 19:38 Відповісти
Так это временный этап. С марта уже пакетики будут сильно ограничены в обороте. Хоть за 10 коп, хоть за 10 грн. не купишь.
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20.12.2021 19:24 Відповісти
Пользовался и буду, накупил себе в гараж лет так на 10-15 и кульков, и посуды одноразовой и т.д (вилки, ложки, ножи), а зеленые пусть лучше работают, а не хней страдают
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20.12.2021 17:54 Відповісти
як раз на часі, якомусь мурлу, сидіти та рахувати торбинки.
все остальне ж у нас ОК!!!!
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20.12.2021 17:58 Відповісти
Аха-ха, а при совке один кулёк на весь год был, но застираный до дыр.
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20.12.2021 17:59 Відповісти
А чего там присадку биоразлагаемую слабо добавлять в кульки и не будоражить народ. Или мы не ищем лёгких путей.
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20.12.2021 18:01 Відповісти
И что это дает? Да, визуально станет красивее. Пакет будет разлагаться не тысячу лет, а год. Чем это поможет окружающей среде?
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20.12.2021 19:16 Відповісти
Вот что пишут специалисты.
https://www.cherpack.net/plyusy-i-minusy-biorazlagaemyh-paketov.html
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20.12.2021 20:26 Відповісти
Компанию по производству биоразлагаемых пакетов ты отнес к специалистам ? Самому не смешно? Вы в курсе, что в ЕС многие "биотехнологии" уже запрещены. К настоящим "био", как правильно заметил человек ниже, стоит относить только упаковку из природных полимеров, которую у нас очень редко используют. Вы же написали про добавки, а это уже оксоразлагаемая упаковка. В курсе ,что оксоразлагаемые полимеры загрязняют окружающую среду микропластиком, что значительно опаснее обычных полимеров? Потому что от того, что полимер распался на мелкие кусочки, он не стал менее токсичным, зато получил возможность встраиваться в пищевую цепочку. В конечном счете эти микрополимеры оказываются на твоем столе. Так что в нормальных странах их уже запрещают, а Вы предлагаете их применять
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20.12.2021 21:18 Відповісти
То что это производитель, я заметил, но в статье написано про плюсы и минусы различных видов упаковки, включая и производство из природных материалов. Я конечно мог бы обратиться к Грете Тунберг, но она мне не внушает доверия)
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20.12.2021 22:55 Відповісти
Что-то я не заметил в статье, что они описывают минусы "био" полимеров.
Там не написано, что под распадом оксоразлагаемых полимеров имеется ввиду только измельчение пакетов, что очень сложно назвать "разложением". И не написано, что такой пакетик, случайно попавший в партию перерабатываемого полиэтилена, по факту уничтожает всю партию, что увеличивает требования к сортировке, а значит и удорожает переработку обычного полиэтилена.
Там не написано, что потом этот оксоразлагаемый полиэтилен мы все вынуждены будем жрать, потому как он реально будет присутствовать везде.
Там не написано, что эти полимеры не подлежат вторичной переработке.
А к минусам пакетов из природных материалов следует отнести их высокую стоимость (это не пакеты с добавками, про которые вы писали сначала) и низкую прочность (часто разрушаться они начинают уже в Вашем мусорном ведре, что не всегда бывает удобным).
В общем, проблемы необходимости переработки мусорных отходов никакой вид пакетиков не решает.
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20.12.2021 23:41 Відповісти
Короче пути есть, сбор и переработка во многих странах давно, пытаются и у нас, но альтернатива пакетам должна присутствовать, а не сразу запрет.
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21.12.2021 01:14 Відповісти
Согласен. Сначала нужно предоставить альтернативу, а уже потом делать следующий шаг...
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21.12.2021 08:36 Відповісти
Я расскажу, как у нас "пытаются". 4 года назад за килограмм сданного полиэтилена платили что-то около 10 грн. Да, это копейки, и дома мало кто будет заморачиваться, но на стройке ребята реально полиэтилен тоннами сдавали. Заказывали машину, приезжали на стройку, забирали. Пару лет назад уже было 6 грн. Многие продолжали сдавать, так как собирать упаковочную пленку в отдельный пакет в принципе не занимает слишком много времени. Сейчас килограмм стоит 3 грн - сотни килограмм пленки ежемесячно отправляются на мусорник в пределах одной обычной киевской стройки. За год - это тонны полиэтилена.
Вот такая у нас "борьба". Действительно нужно деньги в переработку вкладывать, а не в запреты. Ну начнут производители паковать каждые 3 картошины в пленку или авоську, кому от этого лучше станет. Как вариант, нужно облагать дополнительными налогами производителей пакетов и полностью запретить ввоз пакетов в страну, а эти деньги перенаправлять на развитие переработки... Но у нас такое вряд ли будет работать.
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21.12.2021 13:03 Відповісти
Що заважає просто змусити всіх перейти на біорозкладні пакети? Нафіга оце брати копійки за пакети в маркетах? Дозвольте лише біорозкладні пакети, а маркети хай вирішують вже, брати бабки за них чи ні!
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20.12.2021 18:07 Відповісти
Слышал о том, что это немного развод. Полностью биоразлагаемых пакетов не существует. При разложении выделяются те же вещества. Только разложение обычных пакетов происходит сотни лет, а биоразлагаемых быстро. К тому же ни о какой вторичной переработке новых "полезных" пакетов и речи нет. Так что польза в применении биоразлагаемых материалов весьма сомнительна.
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20.12.2021 19:15 Відповісти
Только, если они не изготовлены из природных полимеров. Из крахмалов там кукурузных и т.п.
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20.12.2021 19:25 Відповісти
Да, есть и такие. Но там свои проблемы - от недешевого производства до выброса тех же парниковых газов при разложении.
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20.12.2021 19:42 Відповісти
В общем, я к тому, что не считаю плату за упаковку совсем уж плохим решением. Просто эта плата каким-то образом должна идти дальше на развитие перерабатывающей отрасли, а не на карман владельцу магазина.
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20.12.2021 19:46 Відповісти
От парниковых газов хорошо помогает установки сбора и переработки свалочного газа.
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20.12.2021 19:48 Відповісти
хвилиначку.. а магазин, вешая рулон пакетов возле овощей-конфет на развес, эти самые пакеты еще не купил у производителя на этот момент?..
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20.12.2021 18:28 Відповісти
Я думав тут про кожен украинець повинен вбити 500 вопогiв а тут якась маячня за пакети
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20.12.2021 18:31 Відповісти
А я і не знав, що хтось слідкує і рахує скільки я пакетів використав. Коли мені ще повідомлять скільки кілометрів туалетного паперу я використав, так із-за цікавості, може в літній період став би економити.
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20.12.2021 19:14 Відповісти
А как насчет пищевых добавок, которые мы употребляем вовнутрь?
В общем -обыкновенная лоббистская заказуха.
Если пересичному обывателю задать вопрос - Что более всего засоряет окружающую среду?
То он без колебаний ответит - АЭС. Ему даже в голову не придет, что самый мощный поллютант окружающей среды - АВТОМОБИЛЬ. А, что касается АЭС так они на 70-каком-то месте.....Но попробуйте, что-либо вякнуть против автомобилей.....Сами знаете что будет.......То-то.
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20.12.2021 19:16 Відповісти
а в який карман бабло
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20.12.2021 19:19 Відповісти
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20.12.2021 21:51 Відповісти
А сколько бумажных пакетов использует каждый маркет в год?
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21.12.2021 08:56 Відповісти
 
 