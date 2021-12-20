Кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів за рік, - МОЗ
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За експертними оцінками, щороку кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів, водночас у країнах ЄС цей показник становить у середньому 90.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Як відомо, 20 грудня Кабінет Міністрів України встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. В МОЗ вважають, що це сприятиме поступовому зменшенню обсягу їхнього використання, покращенню стану екологічної безпеки та в довгій перспективі — матиме позитивний вплив на здоров’я українців.
"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це — так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", — пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6 %. У Європі рівень утилізації сягає 70 %.
Проєкт прийнятої постанови визначає таку вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:
2,00 грн — пакети без ручок і бокових складок;
2,50 грн — без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);
3,00 грн — з ручками й боковими складками.
Довідка:
Проєкт постанови розроблений на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 14.06.2021 відповідно до Закону України "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".
Згідно з частиною першою статті 2 Закону забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів); тонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів); оксорозкладних пластикових пакетів.
Частинами першою — третьою статті 3 Закону визначено, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі. Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Вимоги статті 3 не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Сдавать и перерабатывать, не? Понимаю, звучит невероятно, но других вариантов пока не придумали.
> "Да и Европа для меня не показатель"
Ну тогда топай в Расеюшку. У Украины выбор очень простой - идём или в ЕС, или в ТС.
> "А Париж вообще большая европейская помойка "
Для тебя будет шоком, но Париж не единственный город во Франции, а Франция не единственная страна в ЕС. Уверяю тебя, в подавляющем большинстве городов ЕС машину можно оставлять без опасений за колёса и бак.
> "говномесами "
Топай-ка в Россиюшку, дружочек. Так и так ты ментально там находишься.
Ну и где в этом законе о том что нужно увеличить переработку?? Где выделение средств на строительство перерабатывающих заводов??
Нету...все как всегда...тупо запретить...типа справились...
10 коп это ничто...это ноль...
За 10-ю копейками уже даже никто не наклоняется ...что бы подобрать..
10 коп продавцы дарят покупателю если нет сдачи...а покупатели дарят продавцам...
Потому что проблема не в количестве используемых пакетов..а в то что нет системы по их сбору...и нет мощностей по переработке...
Я уже приводил в пример ЕС - кульки запретили раздавать бесплатно, в результате в магаз едешь со своими сумками и кульками, да хоть с авоськами. И субъективно мусора в виде кульков стало меньше (его и было немного, но сейчас вообще не видно).
все остальне ж у нас ОК!!!!
https://www.cherpack.net/plyusy-i-minusy-biorazlagaemyh-paketov.html
Там не написано, что под распадом оксоразлагаемых полимеров имеется ввиду только измельчение пакетов, что очень сложно назвать "разложением". И не написано, что такой пакетик, случайно попавший в партию перерабатываемого полиэтилена, по факту уничтожает всю партию, что увеличивает требования к сортировке, а значит и удорожает переработку обычного полиэтилена.
Там не написано, что потом этот оксоразлагаемый полиэтилен мы все вынуждены будем жрать, потому как он реально будет присутствовать везде.
Там не написано, что эти полимеры не подлежат вторичной переработке.
А к минусам пакетов из природных материалов следует отнести их высокую стоимость (это не пакеты с добавками, про которые вы писали сначала) и низкую прочность (часто разрушаться они начинают уже в Вашем мусорном ведре, что не всегда бывает удобным).
В общем, проблемы необходимости переработки мусорных отходов никакой вид пакетиков не решает.
Вот такая у нас "борьба". Действительно нужно деньги в переработку вкладывать, а не в запреты. Ну начнут производители паковать каждые 3 картошины в пленку или авоську, кому от этого лучше станет. Как вариант, нужно облагать дополнительными налогами производителей пакетов и полностью запретить ввоз пакетов в страну, а эти деньги перенаправлять на развитие переработки... Но у нас такое вряд ли будет работать.
В общем -обыкновенная лоббистская заказуха.
Если пересичному обывателю задать вопрос - Что более всего засоряет окружающую среду?
То он без колебаний ответит - АЭС. Ему даже в голову не придет, что самый мощный поллютант окружающей среды - АВТОМОБИЛЬ. А, что касается АЭС так они на 70-каком-то месте.....Но попробуйте, что-либо вякнуть против автомобилей.....Сами знаете что будет.......То-то.