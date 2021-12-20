УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4665 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
20 410 251
Новіков (164) Порошенко (13192) державна зрада (1079) підозра (356)

Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Так звана "підозра", яку сфабрикували за вказівкою Офісу Зеленського проти Петра Порошенка, незаконна і не має жодних правових підстав.

Про це під час брифінгу заявив адвокат п’ятого Президента Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт "Європейської Солідарності".

Він зазначив, про раніше вже передбачав саме такий перебіг справ і саме такий текст документа.

"Ви пам’ятаєте ситуацію минулої п’ятниці, коли якісь люди, які охороні п’ятого президента сказали, що вони блогери, спробували вручити йому повістку. Повістка була написана криво, вона не мала законної сили. Це була повістка про виклик на якусь слідчу дію сьогодні 20 грудня", – зазначив Новіков.

Він наголосив, що це робилося для того, щоб зірвати поїздку Порошенка до Вселенського Патріарха і на конференцію до Варшави. Новіков також повідомив, що Генеральний прокурор Венедіктова екстрено пішла у відпустку сьогодні зранку, передавши свої повноваження в.о. Генпрокурора своєму заступнику Симоненку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенка викликали у ДБР на 23 грудня: вирішуватиметься питання обрання запобіжного заходу

"І Симоненко підписав ось цей документ. У нас є копія. Це повідомлення про підозру за статтями, що передбачають держзраду та сприяння терористичній організації на адресу п’ятого президента України Петра Порошенка. Як ми розуміємо, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то перетягування сірника чи якийсь жереб – вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише цю підозру. Абсолютно незаконну. Вона матиме найсерйозніші наслідки для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати", – наголосив Новіков.

"Документ для нас не став новиною, ми говорили про це у багатьох медіа, починаючи із вересня, а детально – з листопада цього року. В листопаді, коли було виписано підозру колишньому міністру енергетики Демчишину по такій самій статті – сприяння терористичній організації, ми говорили, що всюди в цьому документі, де написано "невстановлена особа зі складу вищого керівництва України", мається на увазі Петро Порошенко", – вважає Новіков.

Також читайте: Для оголошення політично вмотивованої підозри Порошенку Зеленський свідомо обрав момент закордонного відрядження лідера опозиції, - заява "ЄС"

"Ми абсолютно впевнені, що все це координується не з Офісу Генпрокурора, а з Офісу Зеленського. В його розумінні така постановка питання особливо під Новий рік може відволікти увагу суспільства від усього, що відбувається довкола нього і в його оточенні", – вважає адвокат.

"Я собі цю історію називаю олів’є-гейт. Це – скандал. Це справді державний переворот. Коли говорили про державний переворот 1 грудня, то був фейк, але державний переворот 20 грудня – це реальність", – резюмує Новіков.

Також читайте: ДБР: Підозра Порошенку стосується постачання вугілля з ОРДЛО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
Щойно з супермаркету. Бідна, але чисто вдягнена бабуся підійшла до полиць з яйцями. А там по 36.70 но маленькі. А великі - по 40 та 41 за десяток. Придивилася до цінників. Пішла собі. Навіть без пів-яйця...

Сьогодні прийшов "лист щастя" від "Київстар" - з 1 січня 2022 тариф за сотовий зв'язок та інтернет підвищується з 220 до 300 грн.

СБУ повідомило про загрозу зупинки низки ТЕЦ через що без електрики та тепла можуть залишитися цілі області і навіть частина столиці. Станом на 1 грудня на складах було 486,2 тис. тонн вугілля замість планових 2,632 млн і надходження чергових 80 тисяч тонн з Австралії - мов мертвому припарка.

17 грудня Путін фактично оголосив ЄС, США та НАТО ультиматум з вимогою віддати йому під окупацію країни колишнього СРСР, в т. ч. Україну. Ще 2-3 роки тому вже б терміново засідали Верховна Рада, Кабмін, РНБО, Генштаб, Міністерства оборони та внутрішніх справ, СБУ та секретаріат президента. Україна готувалася б до найгіршого сценарію. Нині...

Нині головний противник та головна загроза - Порошенко...
Павло Бондаренко.
показати весь коментар
20.12.2021 18:09
+53
Ага. Этот адвокат сделал для наших армейцев намного больше многих диванных патриотов. И для действующих и для плененных орками.
показати весь коментар
20.12.2021 18:15
+45
Вже ж в 19му і слуга дубінський і портнов і деркач збирались саджати Порошенко. Зараз всі троє намертво прибиті американськими санкції. Вже не хочуть нікого саджати. Дивовижно що серед російських терористів ще є попит на цю невдячну справу.
показати весь коментар
20.12.2021 18:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Клоун тоже самое делает только уголь из Донбасса едет в Ростов там досыпают верхушку углем из Кузбасса в грузовой вагон и поехал туда куда надо...
показати весь коментар
20.12.2021 19:57 Відповісти
Зебилоиды, ФАС!
показати весь коментар
20.12.2021 19:59 Відповісти
Двадцатого февраля вечером стоял на блокпосту возле аеропорта Жуляны, так сотрудники аеропорта говорили, эх, пацаны, вы на один день опоздали, вчера 70 чартеров ушло, еще 20 стояло двигатели прогревало.

Так выпьем же за то, что в случае с зеленой падалью, мы не опоздали и отправили их на народный трибунал!
показати весь коментар
20.12.2021 20:00 Відповісти
Я думаю трибунала не будет. Зескот даже до Жулян не добежит.
показати весь коментар
20.12.2021 20:04 Відповісти
Трибунал это для его избирателей, а избранным только gas chamber! Show must go on, классика вечна
показати весь коментар
20.12.2021 20:13 Відповісти
70 самолетов - єто все самолеты что есть на территории Украины. Вообще все.
показати весь коментар
20.12.2021 21:18 Відповісти
Это было в 2014м, там чартеров нагнали столько, что даже с донецкого аэропорта бывшая прокурорва (не венедиктова) улететь пыталась. Погранцы не пустили.
показати весь коментар
20.12.2021 21:56 Відповісти
венедіктова втекла, щоб не підписувати юридичний треш
показати весь коментар
20.12.2021 20:08 Відповісти
"палитическое преследование"
показати весь коментар
20.12.2021 20:12 Відповісти
Бенядиктова удрала в отпуск на Гавайи на водном Скутере катацца...,Путлер назначил Голобородьку генерал-губернатором Украины.... во дела...
показати весь коментар
20.12.2021 20:14 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 20:16 Відповісти
Ни х.............. не понимаю юристов, как понимать, подозрение не законно, если я подозреваю бл.................., то это не законно, законно **....., а вот подозревать не законно. Как все закручено.
показати весь коментар
20.12.2021 20:17 Відповісти
Голобородьки...
показати весь коментар
20.12.2021 20:19 Відповісти
Разе вы не знали? Все что происходит в мире имеет единственную цель - навредить Порошенко (по версии порохоботов) или навредить России ( по версии путиноботов), а так же отвлечь внимание от "вагнер гейта" (по версии порохоботов) или падения американской экономики ( по версии путиноботов).
показати весь коментар
20.12.2021 20:23 Відповісти
Порушено право української нації на самовизначення, шляхом створення української національної держави українців. Все останнє є похідним.
показати весь коментар
20.12.2021 20:24 Відповісти
Дорога Путлеру на Киев открыта...,Голобородьку фюрер Мавзолея даже губернатором села Нью-Васюки не назначит... Ведмедчук станет И.О.президента...
показати весь коментар
20.12.2021 20:25 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 20:27 Відповісти
Как остогидла эта зелёная шмара. Куда бы ее деть законным образом? Ведь в раде почти все депутаты куплены Беней, кто ж импичмент подпишет?
показати весь коментар
20.12.2021 20:35 Відповісти
рашист опробував цей варіант в Грузії.Це саме, під копірку заганяє Україні
показати весь коментар
20.12.2021 20:41 Відповісти
ОЛИВЬЕ-ГЕЙТ

показати весь коментар
20.12.2021 21:14 Відповісти
"Если Зеленский при этом клеймит его как "государственного изменника", то кто тогда сам Зеленский? Не Порошенко, а Зеленский снимал кино в Москве и делал фото на Красной площади, когда "зеленые человечки" захватывали Крым... Не Порошенко, а Зеленский четырежды уклонялся от повестки"
показати весь коментар
20.12.2021 21:16 Відповісти
Безусловно, это дело логичнее было приурочить к старту нового политического сезона, когда общество вернется в рабочий ритм проснется и начнет искать виноватых в недостатке угля для отопления. Кроме косплея Януковича, который любил совмещать аресты с танцами, у меня есть только одно объяснение - Владимир Зеленский пишет сценарий видосика для новогоднего поздравления, и глумление над предшественником должно стать одним из гвоздей программы.
показати весь коментар
20.12.2021 21:19 Відповісти
Адвокат то кацапчик!
показати весь коментар
20.12.2021 21:29 Відповісти
типичный коммент козломордого
показати весь коментар
20.12.2021 21:53 Відповісти
Зеро своими наездами на главного политического соперника на будущих выборах творит сам себе негативный рейтинг. Все видят, что он создаёт условия для нелегитимной победы, просто смахнув с доски фигуры противника. А это ничто иное, как лукашенизация Украины и отмена демократии.

Но ведь народ может припомнить ему эбонитовые палочки...
показати весь коментар
20.12.2021 21:52 Відповісти
Линия защиты у Порошенко провальная. Кто поверит, что боевики, захватившие госшахты, просто отдавали уголь, а деньги получал кто-то другой? В один голос они проговаривают темник о «легальной схеме». Легальная схема торговли с террористами - это нонсенс))
показати весь коментар
20.12.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 22:12 Відповісти
А ты зебот я смотрю сегодня на смене и еще и юристом подрабатываешь.
показати весь коментар
20.12.2021 22:13 Відповісти
а есть что по теме ответить? Хотя я уже привык что соевый лехторат тупой как пробка, та и сказать по сути кроме перехода на личности нечего
показати весь коментар
20.12.2021 22:19 Відповісти
А я и не собираюсь тебе зеботу в будущем что то отвечать. В спам однозначно.
показати весь коментар
20.12.2021 22:23 Відповісти
Странная формулировка "обвинение незаконно". Само обвинение не может быть незаконным, это обвиняемый может быть не виновным.
показати весь коментар
20.12.2021 22:17 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 22:26 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 22:35 Відповісти
У сивого « патріота» чомусь російський адвокат , колишній депутат Держдуми РФ , Ілля Новіков. Типу в Україні його захищати нікому?
показати весь коментар
20.12.2021 23:25 Відповісти
показати весь коментар
20.12.2021 23:31 Відповісти
Это не тот Новиков который депутат думы, что ж ты за дебил
показати весь коментар
21.12.2021 10:43 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 