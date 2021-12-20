Підозра Порошенку незаконна, це і є справжній державний переворот, - адвокат Новіков

Так звана "підозра", яку сфабрикували за вказівкою Офісу Зеленського проти Петра Порошенка, незаконна і не має жодних правових підстав.

Про це під час брифінгу заявив адвокат п’ятого Президента Ілля Новіков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт "Європейської Солідарності".

Він зазначив, про раніше вже передбачав саме такий перебіг справ і саме такий текст документа.

"Ви пам’ятаєте ситуацію минулої п’ятниці, коли якісь люди, які охороні п’ятого президента сказали, що вони блогери, спробували вручити йому повістку. Повістка була написана криво, вона не мала законної сили. Це була повістка про виклик на якусь слідчу дію сьогодні 20 грудня", – зазначив Новіков.

Він наголосив, що це робилося для того, щоб зірвати поїздку Порошенка до Вселенського Патріарха і на конференцію до Варшави. Новіков також повідомив, що Генеральний прокурор Венедіктова екстрено пішла у відпустку сьогодні зранку, передавши свої повноваження в.о. Генпрокурора своєму заступнику Симоненку.

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"І Симоненко підписав ось цей документ. У нас є копія. Це повідомлення про підозру за статтями, що передбачають держзраду та сприяння терористичній організації на адресу п’ятого президента України Петра Порошенка. Як ми розуміємо, всі вихідні в Офісі Генерального прокурора в керівництві відбувалося чи то перетягування сірника чи якийсь жереб – вирішувалось хто буде тою людиною, яка підпише цю підозру. Абсолютно незаконну. Вона матиме найсерйозніші наслідки для того, хто її підписав, і для того, хто намагається її реалізувати", – наголосив Новіков.

"Документ для нас не став новиною, ми говорили про це у багатьох медіа, починаючи із вересня, а детально – з листопада цього року. В листопаді, коли було виписано підозру колишньому міністру енергетики Демчишину по такій самій статті – сприяння терористичній організації, ми говорили, що всюди в цьому документі, де написано "невстановлена особа зі складу вищого керівництва України", мається на увазі Петро Порошенко", – вважає Новіков.

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"Ми абсолютно впевнені, що все це координується не з Офісу Генпрокурора, а з Офісу Зеленського. В його розумінні така постановка питання особливо під Новий рік може відволікти увагу суспільства від усього, що відбувається довкола нього і в його оточенні", – вважає адвокат.

"Я собі цю історію називаю олів’є-гейт. Це – скандал. Це справді державний переворот. Коли говорили про державний переворот 1 грудня, то був фейк, але державний переворот 20 грудня – це реальність", – резюмує Новіков.

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