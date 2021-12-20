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З "ковідної тисячі" податки платити не треба, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З

Допомога в 1 тис. грн вакцинованим українцям не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором.

Таке пояснення опублікувало Міністерство фінансів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оскільки виплата допомоги здійснюється в рамках бюджетної програми "єПідтримка", а також за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, то сума такої допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб", - зазначило відомство.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України. За ним до загального оподатковуваного доходу платника податків не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, пояснив Мінфін.

Читайте: Вже шість банків долучилися до програми виплат "ковідної тисячі"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
жЄсть - от зЄ шуллЄри ...популізм їх все ...
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20.12.2021 19:11
+2
Они через ЖКХ выгребут.
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20.12.2021 19:15
+2
та да...они платными пакетами свое возьмут.причем ежедневно,а не одноразово
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20.12.2021 19:18
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жЄсть - от зЄ шуллЄри ...популізм їх все ...
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20.12.2021 19:11 Відповісти
Они через ЖКХ выгребут.
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20.12.2021 19:15 Відповісти
та да...они платными пакетами свое возьмут.причем ежедневно,а не одноразово
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20.12.2021 19:18 Відповісти
"Оскільки виплата допомоги здійснюється в рамках бюджетної програми "єПідтримка", а також за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік...."
Суть у тому, що це ідиотизм, бо немає такої норми у Податковому Кодексі, що виплати у "рамках бюджетної програми" або "за рахунок коштів ...." звільненаі від оподаткування! Це просто його слова, та команда податковій "не чіпати". Змінется влада, команда буде знята і рано чи піздно, комусь, да нарахують разом зі штафом і пенею
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20.12.2021 21:29 Відповісти
Клоуны.....Квартал 95 рулит.....
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20.12.2021 19:24 Відповісти
Вы, зелёные кремлёвские выродки, из своих офшоров и украденных бюджетных миллиардов налоги заплатите...А то, они из наших же налогов нам нашу тысячу "дарят" ... С барского плеча....
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20.12.2021 19:29 Відповісти
некоторые получат за этот год по миллиарду "ковидных тысяч" и не заплатят налоги)
молодец, минфин)
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20.12.2021 19:34 Відповісти
А в какой статье Налогового кодекса написано по "еПодлержку"???
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20.12.2021 19:37 Відповісти
Тут своего слова еще не сказал главный смотрящий за налогами от слуг с района - Даниил Гетманцев!
Как его мама, бизнес-вумен ( на которую он переписал часть награбленного) скажет - так и будет....
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20.12.2021 19:54 Відповісти
Нам треба брати приклад з Польщі . В 2020р , вони звільнили від сплати податків всіх працівників до 26 років , щоб молодь не втікала з країни . А недавно повністю звільнили від сплати податків ще й всіх , хто заробляє до 2500 злотих/місяць ( десь 16500 гривень) . Ще й на кожну дитину платять по 500 злотих щомісяця (3500 гривень) , від народження і до 16ти років Ото я розумію партія влади і турбота про людей .
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20.12.2021 19:59 Відповісти
Поляки за наркоманів не голосують. Все просто.
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20.12.2021 20:05 Відповісти
Ну але в нас за жодної влади так не було . Получається - крали всі .
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20.12.2021 20:09 Відповісти
Які податки з подачки з наших же податків?
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20.12.2021 21:40 Відповісти
 
 