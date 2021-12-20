З "ковідної тисячі" податки платити не треба, - Мінфін

Допомога в 1 тис. грн вакцинованим українцям не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором.

Таке пояснення опублікувало Міністерство фінансів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оскільки виплата допомоги здійснюється в рамках бюджетної програми "єПідтримка", а також за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, то сума такої допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб", - зазначило відомство.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України. За ним до загального оподатковуваного доходу платника податків не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги, пояснив Мінфін.

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