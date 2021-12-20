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Вже шість банків долучилися до програми виплат "ковідної тисячі"
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В Україні продовжують виплачувати українцям по 1 тисячі гривень за вакцинацію. На сьогодні вже 6 банків стали партнерами цієї програми.
Про це сьогодні на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вже 6 банків стали партнерами програми (Монобанк, А-банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-Банк). Ще близько 10 функціонують в пілотному режимі", - повідомив він.
За ці кошти можна купити тільки певні категорії товарів і послуг. Гроші не можна пересилати з картки на картку або знімати в банкоматі. Виплату можна витратити на:
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
- квитки на концерти;
- абонемент в спортзал;
- товари в книжкових магазинах.
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Брать или не брать, вот с чем вопрос.
Я вот искренне и честно не понимаю ваших фрустраций получать или нет, так называемую " вовину тысячу".
Знаете, какая очень большая "вава" у нас у всех ещё в голове? Многие из вас, до сих пор считают, что то что раздаёт президент, КМУ, и другими государственными органы- это они, прям, достают из своего кармана.
Люди! Это наши с вами налоги! Которые мы все платим ежедневно ( как непрямые налоги - НДС и акциз) так и прямые - налог на доход физических лиц, военный сбор. И ещё ***** тучу налогов, которые платит бизнес ( ЕСВ, пенсионный фонд, соцстрах, опять же, военный сбор, налог на прибыль)
И вот из этих денег, вам милостиво отдают копейку, а вы фрустрируете : брать или нет. Да брать, конечно.
С плохой овцы хоть шерсти клок. Купите на них лекарства пожилой соседке и занесите ей- если они вам не критичны. Книги детям купите.
И, кстати, по поводу военного сбора. Он был введён в 2014 году, когда началась российская агрессия. На казначейском счету тогда было чуть больше 8000 долларов ( поправьте если не точна в цифрах) на всю страну. В бюджете 2014 года не было предусмотрено финансирование армии, потому его и нужно было вводить.
Но вот у меня вопрос. У нас же, по мнению президента, просто конфликт на Донбассе, какой такой военный сбор я плачу постоянно , подскажите мне? Ещё было бы интересно посмотреть, сколько в плане в бюджете на 2022 год заложено приход от военного сбора, и сколько из них выделены на армию, при постоянном сокращении финансировании Армии?
А?
Риторический вопрос.
Можно ответить в рифму, но не буду.
Берите, даже не задумывайтесь. Меньше Ермаку на день рождение отвалится, а Арахамия на новые кроссовки за *******.
Берите, они ваши, а все это кодло, это менеджеры, нанятые нами за наши налоги.
Но какая страна, такие и менеджеры.
К сожалению.
Как дети, честное слово.