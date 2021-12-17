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"Поклали" кілька інтернет-магазинів: перші отримувачі "ковідної тисячі" почали масово купувати книжки
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Українці, які першими після бета-тестування програми "єПідтримка" сервісу "Дія" отримали 1 тис. грн за вакцинацію почали масово купувати книжки в інтернет-магазинах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 грудня написав у своєму телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"А тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів", - написав міністр.
Він зауважив, що така активність громадян є гарним показником.
"Класний показник того, що ми нація, яка читає!" – наголосив Федоров.
Топ коментарі
+17 Владислав Чумак
показати весь коментар17.12.2021 12:50
+15 Александр Ивашин 054948b9
показати весь коментар17.12.2021 12:40
+14 Lazik
показати весь коментар17.12.2021 12:47
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Будь ласка, зачекайте...
Народец надеется потом перепродать за уже реальные деньги...
Но таких "умных" будет очень много...и получат они копейки...
Хотя как ни крути это лучше чем ничего...и даже 300-400 грн. реальных денег лучше чем 1000 виртуальных...
И меня вполне устраивают пиратские копии...тратить деньги на бумажный вариант не вижу смысла...
Ну і так, я особисто читаю електронні книги і зараз багато хто так.... Дешевше і практичніше!
Я читаю с телефона (между делом, по пути на работу, с работы), но им и так смартфоны-компьютеры зашкаливают. Ещё и книги читать по экрану? Они сами сказали что книга лучше. И я их поддерживаю.
А ты весь день за компом "работаешь". Под каждой новостью надо каку оставить за долю малую. Как тут время на чтение выделишь?
Что до комментария...то это наверное первый за неделю оставленный первым в новости...
Так что работай лучше за компом...а то премии лишат...
Я з дітьми в неділю, на Миколая їду в книжковй за подарунками їм. І мої діти не важають то "макулатурою" і об'єктом перепродажу.
Українці не такі, якими ви нас вважаєте, лаптєногі
ось вам дрин замашний
https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/
Как насчет наличия мочевины?
Или выхлопной жидкости для дизельных двигателей.
Нам всем трызда без мочевины, спасибо Китаю и РФ (близнецам-братьям), грузоперевозки останавливаются, включая стратегические.
"Корея пытается решить проблему нехватки поставок DEF
Импортировать 270 000 литров DEF из Австралии, 200 тонн мочевины из Вьетнама; ведутся переговоры о закупке 10 000 тонн мочевины
Южная Корея активизирует усилия по обеспечению безопасности дизельной выхлопной жидкости (DEF), такие как диверсификация источников поставок, поскольку, как опасаются, нехватка жидкости, используемой для снижения загрязнения дизельным двигателем, отрицательно скажется на росте четвертой по величине экономики Азии."
("Korea scrambles to address DEF supply shortage
To import 270,000 liters of DEF from Australia, 200 tons of urea from Vietnam; in talks to buy 10,000 tons of urea
South Korea is stepping up efforts to secure diesel exhaust fluid (DEF) such as diversification of supply sources as the shortage of the liquid used to cut diesel engine pollution is feared to hurt growth in Asia's fourth-largest economy."
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202111080007)
Из Австралии не получится, в Австралии проблема, большая проблема:
"Поставки топлива в стране под угрозой из-за нехватки AdBlue, предупреждает австралийский эксперт по обороне"
("National fuel supply at risk due to AdBlue shortage, Australian defence expert warns" - The Guardian)
AdBlue - это добавка для дизельного топлива.
В основе добавки лежит мочевина (да, та самая, которая удобрение и которую мы ..., ну, вы поняли).
В мире имеются 2 крупнейших монополиста производителя мочевины: Китай и РФ.
Еще есть вопросы?
У меня нет.
Как обстоят дела в Украине с подобной добавкой для дизелей?
Если бы эту тысячу разрешили тратить на продукты, то наверняка увидели бы, что мы кушать любим гораздо больше, чем читать.
Ще можна насолодитись прекрасною поезією нашої ******** прекрасної поетеси Ліни Костенко !
Також рекомендую літературу видавництва "Видавництво Старого Лева" є як і паперові книги, так і електронні .
Взагалі в Україні багато гарних видавництв і гарних книг видається!