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"Положили" несколько интернет-магазинов: первые получатели "ковидной тысячи" начали массово покупать книги
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Украинцы, которые первыми после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія" получили 1 тыс. грн за вакцинацию, начали массово покупать книги в интернет-магазинах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 16 декабря написал в своем телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов", - написал министр.
Он отметил, что такая активность граждан является хорошим показателем.
"Классный показатель того, что мы читающая нация!" – подчеркнул Федоров.
Топ комментарии
+17 Владислав Чумак
показать весь комментарий17.12.2021 12:50
+15 Александр Ивашин 054948b9
показать весь комментарий17.12.2021 12:40
+14 Lazik
показать весь комментарий17.12.2021 12:47
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Пожалуйста, подождите...
Народец надеется потом перепродать за уже реальные деньги...
Но таких "умных" будет очень много...и получат они копейки...
Хотя как ни крути это лучше чем ничего...и даже 300-400 грн. реальных денег лучше чем 1000 виртуальных...
И меня вполне устраивают пиратские копии...тратить деньги на бумажный вариант не вижу смысла...
Ну і так, я особисто читаю електронні книги і зараз багато хто так.... Дешевше і практичніше!
Я читаю с телефона (между делом, по пути на работу, с работы), но им и так смартфоны-компьютеры зашкаливают. Ещё и книги читать по экрану? Они сами сказали что книга лучше. И я их поддерживаю.
А ты весь день за компом "работаешь". Под каждой новостью надо каку оставить за долю малую. Как тут время на чтение выделишь?
Что до комментария...то это наверное первый за неделю оставленный первым в новости...
Так что работай лучше за компом...а то премии лишат...
Я з дітьми в неділю, на Миколая їду в книжковй за подарунками їм. І мої діти не важають то "макулатурою" і об'єктом перепродажу.
Українці не такі, якими ви нас вважаєте, лаптєногі
ось вам дрин замашний
https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/
Как насчет наличия мочевины?
Или выхлопной жидкости для дизельных двигателей.
Нам всем трызда без мочевины, спасибо Китаю и РФ (близнецам-братьям), грузоперевозки останавливаются, включая стратегические.
"Корея пытается решить проблему нехватки поставок DEF
Импортировать 270 000 литров DEF из Австралии, 200 тонн мочевины из Вьетнама; ведутся переговоры о закупке 10 000 тонн мочевины
Южная Корея активизирует усилия по обеспечению безопасности дизельной выхлопной жидкости (DEF), такие как диверсификация источников поставок, поскольку, как опасаются, нехватка жидкости, используемой для снижения загрязнения дизельным двигателем, отрицательно скажется на росте четвертой по величине экономики Азии."
("Korea scrambles to address DEF supply shortage
To import 270,000 liters of DEF from Australia, 200 tons of urea from Vietnam; in talks to buy 10,000 tons of urea
South Korea is stepping up efforts to secure diesel exhaust fluid (DEF) such as diversification of supply sources as the shortage of the liquid used to cut diesel engine pollution is feared to hurt growth in Asia's fourth-largest economy."
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202111080007)
Из Австралии не получится, в Австралии проблема, большая проблема:
"Поставки топлива в стране под угрозой из-за нехватки AdBlue, предупреждает австралийский эксперт по обороне"
("National fuel supply at risk due to AdBlue shortage, Australian defence expert warns" - The Guardian)
AdBlue - это добавка для дизельного топлива.
В основе добавки лежит мочевина (да, та самая, которая удобрение и которую мы ..., ну, вы поняли).
В мире имеются 2 крупнейших монополиста производителя мочевины: Китай и РФ.
Еще есть вопросы?
У меня нет.
Как обстоят дела в Украине с подобной добавкой для дизелей?
Если бы эту тысячу разрешили тратить на продукты, то наверняка увидели бы, что мы кушать любим гораздо больше, чем читать.
Ще можна насолодитись прекрасною поезією нашої ******** прекрасної поетеси Ліни Костенко !
Також рекомендую літературу видавництва "Видавництво Старого Лева" є як і паперові книги, так і електронні .
Взагалі в Україні багато гарних видавництв і гарних книг видається!