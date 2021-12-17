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выплаты (540) книги (620) Федоров Михаил (425) Дія (353)

"Положили" несколько интернет-магазинов: первые получатели "ковидной тысячи" начали массово покупать книги

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинцы, которые первыми после бета-тестирования программы "єПідтримка" сервиса "Дія" получили 1 тыс. грн за вакцинацию, начали массово покупать книги в интернет-магазинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 16 декабря написал в своем телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов", - написал министр.

Он отметил, что такая активность граждан является хорошим показателем.

"Классный показатель того, что мы читающая нация!" – подчеркнул Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о 1000 грн за вакцинацию: Поручил добавить возможность покупки лекарств для категории 60+

Положили несколько интернет-магазинов: первые получатели ковидной тысячи начали массово покупать книги 01
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Топ комментарии
+17
Два троля-ушлбопка миттєво зреагували "Привет" та "FT FT" (два кисльіх друга - х#й и уксус).

Я з дітьми в неділю, на Миколая їду в книжковй за подарунками їм. І мої діти не важають то "макулатурою" і об'єктом перепродажу.
Українці не такі, якими ви нас вважаєте, лаптєногі
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17.12.2021 12:50
+15
Да ну ? Если сам не читаешь , єто не значит , что и остальньіе такие же овощи .
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17.12.2021 12:40
+14
А вони думали люди на концерти кварталу ломануться ?
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17.12.2021 12:47
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На дурняк как говорят и уксус сладок...
Народец надеется потом перепродать за уже реальные деньги...
Но таких "умных" будет очень много...и получат они копейки...
Хотя как ни крути это лучше чем ничего...и даже 300-400 грн. реальных денег лучше чем 1000 виртуальных...
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17.12.2021 12:33 Ответить
Да ну ? Если сам не читаешь , єто не значит , что и остальньіе такие же овощи .
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17.12.2021 12:40 Ответить
Я давно уже читаю книги в электронном виде...
И меня вполне устраивают пиратские копии...тратить деньги на бумажный вариант не вижу смысла...
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17.12.2021 12:41 Ответить
Дурний комент... Сенс перепродавати? Ніхто не братиме!
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17.12.2021 12:41 Ответить
Сейчас берут..а потом дешевле не будут брать?? Странная логика...
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17.12.2021 12:42 Ответить
Зараз беруть, бо на халяву... А потім ніхто не буде шукати потрібну книгу на олх, бо в інтернет-магазині найти значно легше! Як тоді перепродавати?
Ну і так, я особисто читаю електронні книги і зараз багато хто так.... Дешевше і практичніше!
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17.12.2021 12:59 Ответить
Судять по собі. Якщо хтось так і робить, то не факт що всі. Хоча те що лягли сайти ... нажаль ви мабуть частково праві. Сумно. Деяким дєлкам, які перепони не став, всеодно знайдуть як заробити
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18.12.2021 12:02 Ответить
Я бы купил, но есть одно но, мне нужно не все подряд. А спец литература которую я бы хотел приобрести стоит недешево, и её как раз на ковидную тысячу никто не купит)
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17.12.2021 13:23 Ответить
Не надо по себе судить. У меня дочки и без этой тысячи книги глотают.
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17.12.2021 12:41 Ответить
В электронном варианте предложи им "глотать"...выбор огромен...затрат нет...
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17.12.2021 12:44 Ответить
Сразу видно человека, который не знает что такое читать книги.
Я читаю с телефона (между делом, по пути на работу, с работы), но им и так смартфоны-компьютеры зашкаливают. Ещё и книги читать по экрану? Они сами сказали что книга лучше. И я их поддерживаю.
А ты весь день за компом "работаешь". Под каждой новостью надо каку оставить за долю малую. Как тут время на чтение выделишь?
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17.12.2021 12:57 Ответить
Я читаю со смартфона...и не вижу ни каких неудобств...гораздо удобнее чем читать бумажную книгу..

Что до комментария...то это наверное первый за неделю оставленный первым в новости...

Так что работай лучше за компом...а то премии лишат...
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17.12.2021 13:01 Ответить
брысь ботва
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17.12.2021 14:00 Ответить
Ну вот, я говорил тебе, что люди книги будут брать, а ты не верил.
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17.12.2021 14:20 Ответить
А сколько сейчас макулатура стоит? Ато мне впадло даже идти получать ту тысячу чтобы потом на нее набрать ненужной макулатуры. Я бы если была возможность перечислил свою тысячу бойцам на фронт. Книги думаю им не нужны сейчас.
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17.12.2021 12:41 Ответить
Если уж нет возможности перечислить бойцам на фронт, то лучше уж книги отослать. Хорошая книга всегда нужна, тем более бойцам.
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17.12.2021 12:50 Ответить
точно. буржуйку в блиндаже топить.
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17.12.2021 12:54 Ответить
Почему Вы так плохо думаете о бойцах на фронте? Вы ватник?
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17.12.2021 13:00 Ответить
Бойцу на фронте гораздо легче читать книгу со смартфона...чем бумажную...как минимум не нужно освещение которого в блиндаже не так много..
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17.12.2021 13:03 Ответить
Ну не дают возможности приобрести на "ковидную" тысячу (а речь идет о ней) смартфон.
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17.12.2021 16:07 Ответить
так может бойцам рядом с блиндажом ещё и библиотеку выкопать? или, после прочтения, исключительно для пользования в сортире?
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17.12.2021 13:15 Ответить
Библиотеку "выкапывать" не нужно. И чем Вас обозлило желание кого-то на "ковидную" тысячу приобрести книгу, прочесть и отправить бойцам на фронт. А дальше их дело - передать кому-то или просто оставить себе. Кто-то, подобный Вам, может и в сортире использует. Так что же теперь и книгу не отослать? Откуда столько ненависти и злобы в ответ на благое дело? Если Вас не приучили к чтению, то это Ваша проблема. А делать из бойцов тупых машин, не читающих, не пишущих, не чувствующих - низко.
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17.12.2021 16:15 Ответить
Ага. Вместо одежды, еды и беспилотников отправить им книгу о полезном питании и путешествиях по темлым странам. Ты еще тот тролль.
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17.12.2021 13:02 Ответить
Но Вы-то ярый московит, судя по комментариям на сайте. И Вы невнимательно проследили тему, видно спешили на другую новость. Речь шла о "ковидных" деньгах, которые нельзя потратить на одежду, еду и беспилотники. Поход на Квартал-95 и в тренажерный зал бойцам не передашь, поэтому остаются книги. И, коль для Вас в мире книг существуют только о полезном питании и путешествиях по теплым странам, то это Ваша проблема.
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17.12.2021 16:04 Ответить
Народец это руснявый сброд частью которого ты являешься
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17.12.2021 12:49 Ответить
Я больше такой страны не знаю.... Народ босый, голый, голодный, сидит без света в холоде зато начитанный
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17.12.2021 12:38 Ответить
Так в СССР так и бьіло , до 1953г точно !
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17.12.2021 12:41 Ответить
а чего ты голый-босый сидишь тут строчишь ? Иди работай!
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17.12.2021 12:54 Ответить
_Я дам тебе с барского плеча тысячу денех - но распоряжаться как тебе потратить "свои" деньги тебе запрещено, я сам буду распоряжаться "твоими" деньгами.
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17.12.2021 12:40 Ответить
Рабство никто не отменял. Просто феодалы дали иллюзию рабам что они свободны но реально рабы так же финансово привязаны к феодалам как и тысячи лет назад. Типо, ты можешь не работать но платить деньги мне обязан.
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17.12.2021 12:47 Ответить
Скоро будут объявы, обменяю книги на еду.
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17.12.2021 12:45 Ответить
_Развели лопоухих чтобы они добровольно цифровой - а чуть позже и железный с шипами! - ошейник сами на себя одели... И побежали ведь, идиоты, ломанулись в концлагерь толпой!

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17.12.2021 12:45 Ответить
А вони думали люди на концерти кварталу ломануться ?
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17.12.2021 12:47 Ответить
И почему нельзя отдать на благотворительность? Я бы отдал в фонд покупки тех же броников или беспилотников или еще чего то для армии!
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17.12.2021 12:49 Ответить
тому що зелупа армію ненавидить, ось чому
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17.12.2021 12:53 Ответить
Только украинскую.
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17.12.2021 13:24 Ответить
а можно передоверить свою тысячу волонтеру или какой-нибудь бригаде/бойцу? это не предусметрено??
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17.12.2021 16:10 Ответить
Два троля-ушлбопка миттєво зреагували "Привет" та "FT FT" (два кисльіх друга - х#й и уксус).

Я з дітьми в неділю, на Миколая їду в книжковй за подарунками їм. І мої діти не важають то "макулатурою" і об'єктом перепродажу.
Українці не такі, якими ви нас вважаєте, лаптєногі
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17.12.2021 12:50 Ответить
Сейчас они цены поднимут и этой тысячи хватит на пол книги...
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17.12.2021 12:52 Ответить
Чтение книг уже достижение) в детстве это было моё любимое развлечение)
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17.12.2021 12:55 Ответить
Ждем наплыва новых лотов на ОЛХ и других интернет-площадках ))))
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17.12.2021 12:57 Ответить
Зачетная отмазка того как бокорезнутая "Дія" положила сайты книжных магазинов.
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17.12.2021 12:59 Ответить
Купить книгу Вололимира Білінського "краіна Моксель,або Московія" уверен что никто не купить...,а зем знать правду.что Московия и Украина,єто совсем не братские народы и никогда ими не были...Трехтомник Білінськог є книгарнях у Ютьюбі теж є аудіоверсія...слухай не хочу...
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17.12.2021 13:00 Ответить
хочете вибити скрєпу з-під рф?
ось вам дрин замашний

https://komorabooks.com/product/yak-rubaly-vyshnevyj-sad-abo-dovga-doroga-z-bad-emsu/

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17.12.2021 13:44 Ответить
ну хоть какое то . и не самое плохое применение этой бесполезной тысяче . с другой стороны после покупки лет 8 -9 назад книги за 650 грн. пришел к выводу что бумажная литература это бессмысленная трата денег . в электронном виде это все проще и доступнее
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17.12.2021 13:08 Ответить
Могу и поверить, на растопку в самый раз, читать не верю.
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17.12.2021 13:11 Ответить
Читаешь комментарии и начинаешь понимать,почему эта 1000 предназначается для книг и театра...
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17.12.2021 13:17 Ответить
Бути покусаним за макулатуру!? Крутяк... Зробили разом.
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17.12.2021 13:25 Ответить
4 Месяца и кто не потратит у того украдем ....
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17.12.2021 13:29 Ответить
як би по "новій почті" можливо було заказати кінотеатр або виставу, то ми, і сама смотрітельна нація була би. Бо більше не хрена у селі за вовкину тисячу не придбаєш.
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17.12.2021 13:46 Ответить
Не вірю, що поклали кілька Інтернет магазинів читачі-тисячники. Навіть у чорну п'ятницю ніхто ці Інтернетмагазини не «кладе».
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17.12.2021 13:46 Ответить
Книги в продаже есть, замечательно.
Как насчет наличия мочевины?
Или выхлопной жидкости для дизельных двигателей.

Нам всем трызда без мочевины, спасибо Китаю и РФ (близнецам-братьям), грузоперевозки останавливаются, включая стратегические.

"Корея пытается решить проблему нехватки поставок DEF
Импортировать 270 000 литров DEF из Австралии, 200 тонн мочевины из Вьетнама; ведутся переговоры о закупке 10 000 тонн мочевины
Южная Корея активизирует усилия по обеспечению безопасности дизельной выхлопной жидкости (DEF), такие как диверсификация источников поставок, поскольку, как опасаются, нехватка жидкости, используемой для снижения загрязнения дизельным двигателем, отрицательно скажется на росте четвертой по величине экономики Азии."
("Korea scrambles to address DEF supply shortage
To import 270,000 liters of DEF from Australia, 200 tons of urea from Vietnam; in talks to buy 10,000 tons of urea
South Korea is stepping up efforts to secure diesel exhaust fluid (DEF) such as diversification of supply sources as the shortage of the liquid used to cut diesel engine pollution is feared to hurt growth in Asia's fourth-largest economy."
https://www.kedglobal.com/newsView/ked202111080007)

Из Австралии не получится, в Австралии проблема, большая проблема:
"Поставки топлива в стране под угрозой из-за нехватки AdBlue, предупреждает австралийский эксперт по обороне"
("National fuel supply at risk due to AdBlue shortage, Australian defence expert warns" - The Guardian)

AdBlue - это добавка для дизельного топлива.
В основе добавки лежит мочевина (да, та самая, которая удобрение и которую мы ..., ну, вы поняли).
В мире имеются 2 крупнейших монополиста производителя мочевины: Китай и РФ.
Еще есть вопросы?
У меня нет.

Как обстоят дела в Украине с подобной добавкой для дизелей?
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17.12.2021 14:11 Ответить
Он отметил, что такая активность граждан является хорошим показателем. "Классный показатель того, что мы читающая нация!"
Если бы эту тысячу разрешили тратить на продукты, то наверняка увидели бы, что мы кушать любим гораздо больше, чем читать.
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17.12.2021 15:45 Ответить
😁
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17.12.2021 16:12 Ответить
Я особисто з дружиною теж на книги витрачу ці гроші шоб не пропали. Краще в такий спосіб підтримаю українських пистменників, видавців і всіх хто причетний до видавничої справи. Пріоритет україномовні книги і патріотичні автори! Закликаю всіх українців підтримати в такий спосіб українських патріотів - авторів !
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17.12.2021 23:48 Ответить
Вище писали про прекрасну книгу, яку варто придбати це Книга Країна Моксель, або Московія. У 3 Кн. Книга 1 рекомендую! Сам вже її мав давно...

Ще можна насолодитись прекрасною поезією нашої ******** прекрасної поетеси Ліни Костенко !

Також рекомендую літературу видавництва "Видавництво Старого Лева" є як і паперові книги, так і електронні .

Взагалі в Україні багато гарних видавництв і гарних книг видається!
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17.12.2021 23:58 Ответить
Що вони таке кажуть,вони самі в це вірять.Шмигаль іЗеленський самі сказали що їхня тисяча буде виплачуватися тільки після 19грудня.А тут вже 17 люди завалили книжні інтернет магазини.Брехня натуральна,знову вішають лапшу.Хай слідкують за тим що кажуть.
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18.12.2021 07:20 Ответить
 
 