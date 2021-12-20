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ТЕС (220) енергетика (1659) вугілля (622) ДТЕК (551)

ТЕС ДТЕК збільшили виробництво електроенергії на 10% для недопущення дефіциту

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ТЕС ДТЕК збільшили виробництво електроенергії на 10% для недопущення дефіциту

Теплові електростанції "ДТЕК Енерго" збільшили відпуск електроенергії на 10% за 11 місяців 2021 року, до 22,6 млрд кВт*год.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Не дивлячись на мінімальне навантаження на інші підприємства теплової генерації через дефіцит палива, наші ТЕС продовжують підтримувати стабільну роботу енергосистеми України. Минулого тижня кількість блоків ТЕС "ДТЕК Енерго" у роботі досягала 31 з усіх 38 працюючих в системі енергоблоків ТЕС та ТЕЦ. Це рекордний, по кількості одночасно працюючого в мережі обладнання, показник за останні 10 місяців", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

В компанії зазначили, що для забезпечення генерації такої кількості електроенергії під час осінньо-зимового періоду ТЕС "ДТЕК Енерго" використовують вугілля як власного видобутку, так і імпортоване.

"Так, за 11 місяців цього року на шахтах компанії видобули понад 15,2 млн т вугілля марки "Г". Всього у цьому році заплановано видобути майже 17 млн т газового вугілля" - підкреслили в "ДТЕК Енерго".

Також читайте: ДТЕК через загрозу дефіциту збільшив обсяги видобутку вугілля понад план

Там додали, що компанія продовжує імпортувати паливо для потреб власної генерації. Так, у листопаді було імпортовано 100 тис. т вугілля, а за останні три місяці - близько 455 тис. т. Всього для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні законтрактовано понад 1 млн т імпортного вугілля.

За даними НЕК "Укренерго", станом на 20 грудня через нестачу палива навантаження несуть лише 6 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго".

Автор: Володимир Янченко
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Гудок буде?
По всій країні нові дороги гарно підсвітили,на скільки збільшується споживання електроенергії дякуючи великому будівництву? Та скільки тепер з бюджетів різних рівнів на освітлення буде витрачатись?Справа добра,але може до літа і почикати
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20.12.2021 20:32 Відповісти
Вопрос в том, что ночью дефицита мощности практически нет. Наоборот, ночная нагрузка позволяет использовать мощности АЭС на 95%.
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20.12.2021 20:47 Відповісти
Дякуєм Ренату,а що зробила Шмаркля,відосик запилила?
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20.12.2021 21:18 Відповісти
Ахметов не янгол, але Зе навмисно валить всі прорахунки свого, особистого!!! уряду на нього. Бо є шанс, що Ахметов влаштує "переворОт"
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20.12.2021 22:45 Відповісти
Если будут верные отключения,то пусть Ахметов платит неустойку за срыв отопительного сезона.И не 5 миллионов как в прошлом году,а 50 млрд.И всей промышленности,что остановится по его вине.И бюджет из-за этого недополучит сотни миллиардов гривен....Ведь пан Ахметов заинтересован в срыве отопительного сезона.Пан Ахметов заблокировал постауи электроэнергии из РФ и Беларусь,когда сам отказался закупать уголь для своих ТЭС и ТЭЦ.Видно хорошо кремль платит ахметке,раз у него денег хватает даже купить пол парламента ....
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21.12.2021 02:29 Відповісти
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21.12.2021 07:43 Відповісти
"дефицит электроэнергии" ?
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21.12.2021 08:06 Відповісти
 
 