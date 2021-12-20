ТЕС ДТЕК збільшили виробництво електроенергії на 10% для недопущення дефіциту

Теплові електростанції "ДТЕК Енерго" збільшили відпуск електроенергії на 10% за 11 місяців 2021 року, до 22,6 млрд кВт*год.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Не дивлячись на мінімальне навантаження на інші підприємства теплової генерації через дефіцит палива, наші ТЕС продовжують підтримувати стабільну роботу енергосистеми України. Минулого тижня кількість блоків ТЕС "ДТЕК Енерго" у роботі досягала 31 з усіх 38 працюючих в системі енергоблоків ТЕС та ТЕЦ. Це рекордний, по кількості одночасно працюючого в мережі обладнання, показник за останні 10 місяців", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

В компанії зазначили, що для забезпечення генерації такої кількості електроенергії під час осінньо-зимового періоду ТЕС "ДТЕК Енерго" використовують вугілля як власного видобутку, так і імпортоване.

"Так, за 11 місяців цього року на шахтах компанії видобули понад 15,2 млн т вугілля марки "Г". Всього у цьому році заплановано видобути майже 17 млн т газового вугілля" - підкреслили в "ДТЕК Енерго".

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Там додали, що компанія продовжує імпортувати паливо для потреб власної генерації. Так, у листопаді було імпортовано 100 тис. т вугілля, а за останні три місяці - близько 455 тис. т. Всього для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні законтрактовано понад 1 млн т імпортного вугілля.

За даними НЕК "Укренерго", станом на 20 грудня через нестачу палива навантаження несуть лише 6 з 23 блоків державних ТЕС "Центренерго".