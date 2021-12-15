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вугілля (623) ДТЕК (547)

ДТЕК через загрозу дефіциту збільшив обсяги видобутку вугілля понад план

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ДТЕК через загрозу дефіциту збільшив обсяги видобутку вугілля понад план

За 11 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж січня-листопада цього року на шахтах "ДТЕК Енерго" видобули понад 15,2 млн т вугілля марки "Г" та ввели у роботу 28 нових лав. Всього у цьому році компанія очікує видобути майже 17 млн т газового вугілля", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14 грудня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" знаходиться 324 тис. т вугілля, а теплоелектростанції компанії працюють повним складом обладнання.

"ДТЕК Енерго продовжує максимально видобувати вугілля на власних шахтах. Це вкрай важливо для стабільності енергосистеми України у пікові періоди споживання. У листопаді видобули майже 1,5 млн т вугілля марки "Г" та ввели у роботу 5 нових лав. Також на шахтоуправліннях "Дніпровське" і "Героїв Космосу" достроково виконали річний план видобутку та продовжують максимально його нарощувати. І це лише деякі з прикладів роботи наших гірників", - додали у пресслужбі.

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"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива в умовах простою іншої генерації.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Проте Каломойшу ні хто не щемить. Він купує у державного Центренерго електрику дешевше собівартості і майнить біткоіни.
Ви зробили цк разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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15.12.2021 19:14
+11
во как, Петрович, наш Ахметка то кроме переворотчика еще и стахановец !!!!

а кто тогда после этого ЗЕ-ля ?
..овнюк, балабольский что ли ?
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15.12.2021 19:03
+11
"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом,

а Бенячка в это время майнает Коэнов за гос. электрику ниже себестоимости !!!!
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15.12.2021 19:08
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во как, Петрович, наш Ахметка то кроме переворотчика еще и стахановец !!!!

а кто тогда после этого ЗЕ-ля ?
..овнюк, балабольский что ли ?
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15.12.2021 19:03 Відповісти
именно
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15.12.2021 19:07 Відповісти
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15.12.2021 19:30 Відповісти
УрррРяяАА!!
🤣🤣
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15.12.2021 19:06 Відповісти
кацапа,говорят у вас там с лапшой все нормалёк и ты уже почти макаронником заделался,брезгуя репой






распад и неуважение

С начала года в России было продано свыше 2 миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления, что на 16,1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные NielsenIQ. Bloomberg связывает такой спрос на эту продукцию со стороны бедных россиян с взрывным ростом нищеты в стране.
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15.12.2021 19:09 Відповісти
Даавно Вас не чмурив, песикоголовцю..
🤣
Бувай та довго не страджай.....😁
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15.12.2021 19:14 Відповісти
и ты не кашляй....
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15.12.2021 19:17 Відповісти
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15.12.2021 19:18 Відповісти
Вони можуть ще і березові гілки з корою запарювати
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16.12.2021 00:04 Відповісти
посмеешься, когда ЗЕлябобская холодная батарея к тебе подкрадется....
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15.12.2021 19:10 Відповісти
Ага... Вам видніше...😁
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15.12.2021 19:20 Відповісти
я буду в останню чергу, бо в Києві - як буде холодно, то піду грітись біля ЗЕлячконої ОПи
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15.12.2021 19:25 Відповісти
Шини продам даром- як завжди....😁
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15.12.2021 19:31 Відповісти
не турбуйся !
надішли адресу, підпалю на місці під твоєю задницею
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15.12.2021 20:08 Відповісти
Мені так подобаються "люди" які впевнені в своєї безкарності в погрозах та хамстві, дивані воїни...
Хай Вам щастить і меньше не хворійте....😁
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15.12.2021 20:26 Відповісти
"скучно, дэвочки.... !"
ЗЕлебоб як ЗЕлебоб - лише добавив хриплого голосу. як воно обісралось
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15.12.2021 20:36 Відповісти
"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом,

а Бенячка в это время майнает Коэнов за гос. электрику ниже себестоимости !!!!
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15.12.2021 19:08 Відповісти
Стакановци ,однако!!! "Дадим стране угля-хоть мелкого ,но дох!" !!!))))
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15.12.2021 19:09 Відповісти
Ну хоть кто то , что то делает...
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15.12.2021 19:09 Відповісти
серьезные люди делают серьезные дела,

а вот ЗЕлячка тот собачьей будки не построит, а только натянет шатер цирка шапито
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15.12.2021 19:12 Відповісти
Как зашевелился как прищимили.
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15.12.2021 19:11 Відповісти
Проте Каломойшу ні хто не щемить. Він купує у державного Центренерго електрику дешевше собівартості і майнить біткоіни.
Ви зробили цк разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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15.12.2021 19:14 Відповісти
та ты шо ?
испугался?
кого?
ЗЕбеню?
Ахметка рубает уголь, делает электрику и тупо зарабатывает бабки и на....юу он хотел вертеть ЗЕльоного

милай, спаси и сохрани чтобы ЗЕльоные дебилы не начали вводить свое управление в облэнергах !
тогда вообще капец придет, типа Коли-котлеты или Гогишвили....
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15.12.2021 19:15 Відповісти
В твоєму вигаданому світі може так як ти й кажешь. Але реалії інші.
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15.12.2021 19:37 Відповісти
Кто сказал что испугался? По своему недоумению и петяботиной привычке выдумываеш? Я сказал "прищемили".
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15.12.2021 19:43 Відповісти
коксовый ЗЕбил "прищемил" Ахметку....

давай еще, казочки на ніч !
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15.12.2021 20:11 Відповісти
Рад твоему наркоманскому приходу.
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15.12.2021 22:10 Відповісти
А вот мне просто все равно... Как были батареи 35-40 градусов так и есть. А смотря в квитанции у меня 3-х комнатная сауна.. У Виталия наверное дома теплепленько... ЖЭК советует жаловаться боксеру... А смысл? У человека столько было сотрясений в жизни...
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15.12.2021 19:15 Відповісти
шо,на собрании позитивных блогеров сказали веталю щемить?
а чо не спросишь,почему бубочка закатал деньги в асфальт,вместо того чтоб понакуплять газу и угля?
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15.12.2021 19:21 Відповісти
Слава Україні !
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15.12.2021 19:20 Відповісти
Смерть ворогам !
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15.12.2021 19:26 Відповісти
Героям Слава!
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15.12.2021 19:32 Відповісти
Героям Слава!

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15.12.2021 19:33 Відповісти
если конвертировать угольные миллиарды Ахметки в Звезды Героя,
у него не только вся грудь будет в звездах, но и спина и ниже спины
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15.12.2021 20:14 Відповісти
Значит есть свой.Какого тогда покупали в Казахстане?
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15.12.2021 19:41 Відповісти
бо есть котлы на газовых углях и на антрацитах...для своих газовых ахметов добывает уголь.а для государственных закупил в сша и казахстане...
ну не премьер же в самом деле или министр закупать будет .
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15.12.2021 19:51 Відповісти
Ахметова в президенты!
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15.12.2021 19:45 Відповісти
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15.12.2021 20:11 Відповісти
А що так можно било.
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15.12.2021 22:15 Відповісти
Брехня.Как всегда.
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15.12.2021 23:08 Відповісти
один дбає за свій бізнес і робітники отримують зарплати а держава податки, другий дбає про свій рейтинг і надходження бабла в кишеню, при тому не закупивши заздалегідь ні газу, ні вугілля ні мазуту, проте запасся "коксом"
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16.12.2021 00:08 Відповісти
Ви би ту "зарплатню"побачили.
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16.12.2021 04:47 Відповісти
Дело в том ,что Украина добывает в избытке газового угля,а для работы ТЭС нужен антрацит.А перевести ТЭС и ТЭЦ на украинский уголь ума не хватает.По этому, уголь закупают у РФ и за рубежам.Нужен антрацит.А это дало бы развитие угольной отрасли Украины,уменьшило бы валютную нагрузку на межбанковский валютный рынок,добавило бы энергонезависимости Украины от внешних факторов и мировых цен на уголь.Зачем закупать дорогой уголь ,если можно перевести ТЭС и ТЭЦ на дешевый украинский....Это и рабочие места ,и снижение импорта.Тем самым уменьшение нагрузкы на валютный рынок Украины.
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16.12.2021 01:14 Відповісти
 
 