ДТЕК через загрозу дефіциту збільшив обсяги видобутку вугілля понад план
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За 11 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 15,2 млн тонн.
Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж січня-листопада цього року на шахтах "ДТЕК Енерго" видобули понад 15,2 млн т вугілля марки "Г" та ввели у роботу 28 нових лав. Всього у цьому році компанія очікує видобути майже 17 млн т газового вугілля", - йдеться у повідомленні.
Станом на 14 грудня на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" знаходиться 324 тис. т вугілля, а теплоелектростанції компанії працюють повним складом обладнання.
"ДТЕК Енерго продовжує максимально видобувати вугілля на власних шахтах. Це вкрай важливо для стабільності енергосистеми України у пікові періоди споживання. У листопаді видобули майже 1,5 млн т вугілля марки "Г" та ввели у роботу 5 нових лав. Також на шахтоуправліннях "Дніпровське" і "Героїв Космосу" достроково виконали річний план видобутку та продовжують максимально його нарощувати. І це лише деякі з прикладів роботи наших гірників", - додали у пресслужбі.
"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива в умовах простою іншої генерації.
Будь ласка, зачекайте...
а кто тогда после этого ЗЕ-ля ?
..овнюк, балабольский что ли ?
🤣🤣
распад и неуважение
С начала года в России было продано свыше 2 миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления, что на 16,1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные NielsenIQ. Bloomberg связывает такой спрос на эту продукцию со стороны бедных россиян с взрывным ростом нищеты в стране.
🤣
Бувай та довго не страджай.....😁
надішли адресу, підпалю на місці під твоєю задницею
Хай Вам щастить і меньше не хворійте....😁
ЗЕлебоб як ЗЕлебоб - лише добавив хриплого голосу. як воно обісралось
а Бенячка в это время майнает Коэнов за гос. электрику ниже себестоимости !!!!
а вот ЗЕлячка тот собачьей будки не построит, а только натянет шатер цирка шапито
Ви зробили цк разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
испугался?
кого?
ЗЕбеню?
Ахметка рубает уголь, делает электрику и тупо зарабатывает бабки и на....юу он хотел вертеть ЗЕльоного
милай, спаси и сохрани чтобы ЗЕльоные дебилы не начали вводить свое управление в облэнергах !
тогда вообще капец придет, типа Коли-котлеты или Гогишвили....
давай еще, казочки на ніч !
а чо не спросишь,почему бубочка закатал деньги в асфальт,вместо того чтоб понакуплять газу и угля?
у него не только вся грудь будет в звездах, но и спина и ниже спины
ну не премьер же в самом деле или министр закупать будет .