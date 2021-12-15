ДТЭК из-за угрозы дефицита увеличил объемы добычи угля сверх плана
Новости Цензор.НЕТ Общество
За 11 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 15,2 млн. тонн.
Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"В январе-ноябре этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли более 15,2 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 28 новых лав. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн т газового угля", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 декабря на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится 324 тыс. т угля. Теплоэлектростанции компании работают полным составом оборудования.
"ДТЭК Энерго продолжает максимально добывать уголь на собственных шахтах. Это очень важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре мы добыли около 1,5 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 5 новых лав. Также на шахтоуправлениях "Днепровское" и "Героев Космоса" досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально ее наращивать. И это лишь некоторые примеры работы наших горняков", - добавили в пресс-службе.
"ДТЭК Энерго" отмечает, что использование угля украинской добычи для компании является приоритетным, а импорт угля является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива в условиях простоя другой генерации.
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а кто тогда после этого ЗЕ-ля ?
..овнюк, балабольский что ли ?
🤣🤣
распад и неуважение
С начала года в России было продано свыше 2 миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления, что на 16,1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные NielsenIQ. Bloomberg связывает такой спрос на эту продукцию со стороны бедных россиян с взрывным ростом нищеты в стране.
🤣
Бувай та довго не страджай.....😁
надішли адресу, підпалю на місці під твоєю задницею
Хай Вам щастить і меньше не хворійте....😁
ЗЕлебоб як ЗЕлебоб - лише добавив хриплого голосу. як воно обісралось
а Бенячка в это время майнает Коэнов за гос. электрику ниже себестоимости !!!!
а вот ЗЕлячка тот собачьей будки не построит, а только натянет шатер цирка шапито
Ви зробили цк разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
испугался?
кого?
ЗЕбеню?
Ахметка рубает уголь, делает электрику и тупо зарабатывает бабки и на....юу он хотел вертеть ЗЕльоного
милай, спаси и сохрани чтобы ЗЕльоные дебилы не начали вводить свое управление в облэнергах !
тогда вообще капец придет, типа Коли-котлеты или Гогишвили....
давай еще, казочки на ніч !
а чо не спросишь,почему бубочка закатал деньги в асфальт,вместо того чтоб понакуплять газу и угля?
у него не только вся грудь будет в звездах, но и спина и ниже спины
ну не премьер же в самом деле или министр закупать будет .