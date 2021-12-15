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Новости Общество
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уголь (989) ДТЭК (407)

ДТЭК из-за угрозы дефицита увеличил объемы добычи угля сверх плана

Новости Цензор.НЕТ Общество

ДТЭК из-за угрозы дефицита увеличил объемы добычи угля сверх плана

За 11 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 15,2 млн. тонн.

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"В январе-ноябре этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли более 15,2 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 28 новых лав. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн т газового угля", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14 декабря на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится 324 тыс. т угля. Теплоэлектростанции компании работают полным составом оборудования.

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"ДТЭК Энерго продолжает максимально добывать уголь на собственных шахтах. Это очень важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре мы добыли около 1,5 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 5 новых лав. Также на шахтоуправлениях "Днепровское" и "Героев Космоса" досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально ее наращивать. И это лишь некоторые примеры работы наших горняков", - добавили в пресс-службе.

"ДТЭК Энерго" отмечает, что использование угля украинской добычи для компании является приоритетным, а импорт угля является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива в условиях простоя другой генерации.

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Топ комментарии
+13
Проте Каломойшу ні хто не щемить. Він купує у державного Центренерго електрику дешевше собівартості і майнить біткоіни.
Ви зробили цк разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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15.12.2021 19:14
+11
во как, Петрович, наш Ахметка то кроме переворотчика еще и стахановец !!!!

а кто тогда после этого ЗЕ-ля ?
..овнюк, балабольский что ли ?
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15.12.2021 19:03
+11
"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом,

а Бенячка в это время майнает Коэнов за гос. электрику ниже себестоимости !!!!
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15.12.2021 19:08
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во как, Петрович, наш Ахметка то кроме переворотчика еще и стахановец !!!!

а кто тогда после этого ЗЕ-ля ?
..овнюк, балабольский что ли ?
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15.12.2021 19:03 Ответить
именно
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15.12.2021 19:07 Ответить
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15.12.2021 19:30 Ответить
УрррРяяАА!!
🤣🤣
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15.12.2021 19:06 Ответить
кацапа,говорят у вас там с лапшой все нормалёк и ты уже почти макаронником заделался,брезгуя репой






распад и неуважение

С начала года в России было продано свыше 2 миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления, что на 16,1% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные NielsenIQ. Bloomberg связывает такой спрос на эту продукцию со стороны бедных россиян с взрывным ростом нищеты в стране.
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15.12.2021 19:09 Ответить
Даавно Вас не чмурив, песикоголовцю..
🤣
Бувай та довго не страджай.....😁
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15.12.2021 19:14 Ответить
и ты не кашляй....
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15.12.2021 19:17 Ответить
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15.12.2021 19:18 Ответить
Вони можуть ще і березові гілки з корою запарювати
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16.12.2021 00:04 Ответить
посмеешься, когда ЗЕлябобская холодная батарея к тебе подкрадется....
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15.12.2021 19:10 Ответить
Ага... Вам видніше...😁
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15.12.2021 19:20 Ответить
я буду в останню чергу, бо в Києві - як буде холодно, то піду грітись біля ЗЕлячконої ОПи
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15.12.2021 19:25 Ответить
Шини продам даром- як завжди....😁
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15.12.2021 19:31 Ответить
не турбуйся !
надішли адресу, підпалю на місці під твоєю задницею
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15.12.2021 20:08 Ответить
Мені так подобаються "люди" які впевнені в своєї безкарності в погрозах та хамстві, дивані воїни...
Хай Вам щастить і меньше не хворійте....😁
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15.12.2021 20:26 Ответить
"скучно, дэвочки.... !"
ЗЕлебоб як ЗЕлебоб - лише добавив хриплого голосу. як воно обісралось
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15.12.2021 20:36 Ответить
"ДТЕК Енерго" наголошує, що використання вугілля українського видобутку для компанії є пріоритетним, а імпорт вугілля є тимчасовим заходом,

а Бенячка в это время майнает Коэнов за гос. электрику ниже себестоимости !!!!
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15.12.2021 19:08 Ответить
Стакановци ,однако!!! "Дадим стране угля-хоть мелкого ,но дох!" !!!))))
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15.12.2021 19:09 Ответить
Ну хоть кто то , что то делает...
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15.12.2021 19:09 Ответить
серьезные люди делают серьезные дела,

а вот ЗЕлячка тот собачьей будки не построит, а только натянет шатер цирка шапито
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15.12.2021 19:12 Ответить
Как зашевелился как прищимили.
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15.12.2021 19:11 Ответить
Проте Каломойшу ні хто не щемить. Він купує у державного Центренерго електрику дешевше собівартості і майнить біткоіни.
Ви зробили цк разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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15.12.2021 19:14 Ответить
та ты шо ?
испугался?
кого?
ЗЕбеню?
Ахметка рубает уголь, делает электрику и тупо зарабатывает бабки и на....юу он хотел вертеть ЗЕльоного

милай, спаси и сохрани чтобы ЗЕльоные дебилы не начали вводить свое управление в облэнергах !
тогда вообще капец придет, типа Коли-котлеты или Гогишвили....
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15.12.2021 19:15 Ответить
В твоєму вигаданому світі може так як ти й кажешь. Але реалії інші.
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15.12.2021 19:37 Ответить
Кто сказал что испугался? По своему недоумению и петяботиной привычке выдумываеш? Я сказал "прищемили".
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15.12.2021 19:43 Ответить
коксовый ЗЕбил "прищемил" Ахметку....

давай еще, казочки на ніч !
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15.12.2021 20:11 Ответить
Рад твоему наркоманскому приходу.
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15.12.2021 22:10 Ответить
А вот мне просто все равно... Как были батареи 35-40 градусов так и есть. А смотря в квитанции у меня 3-х комнатная сауна.. У Виталия наверное дома теплепленько... ЖЭК советует жаловаться боксеру... А смысл? У человека столько было сотрясений в жизни...
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15.12.2021 19:15 Ответить
шо,на собрании позитивных блогеров сказали веталю щемить?
а чо не спросишь,почему бубочка закатал деньги в асфальт,вместо того чтоб понакуплять газу и угля?
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15.12.2021 19:21 Ответить
Слава Україні !
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15.12.2021 19:20 Ответить
Смерть ворогам !
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15.12.2021 19:26 Ответить
Героям Слава!
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15.12.2021 19:32 Ответить
Героям Слава!

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15.12.2021 19:33 Ответить
если конвертировать угольные миллиарды Ахметки в Звезды Героя,
у него не только вся грудь будет в звездах, но и спина и ниже спины
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15.12.2021 20:14 Ответить
Значит есть свой.Какого тогда покупали в Казахстане?
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15.12.2021 19:41 Ответить
бо есть котлы на газовых углях и на антрацитах...для своих газовых ахметов добывает уголь.а для государственных закупил в сша и казахстане...
ну не премьер же в самом деле или министр закупать будет .
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15.12.2021 19:51 Ответить
Ахметова в президенты!
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15.12.2021 19:45 Ответить
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15.12.2021 20:11 Ответить
А що так можно било.
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15.12.2021 22:15 Ответить
Брехня.Как всегда.
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15.12.2021 23:08 Ответить
один дбає за свій бізнес і робітники отримують зарплати а держава податки, другий дбає про свій рейтинг і надходження бабла в кишеню, при тому не закупивши заздалегідь ні газу, ні вугілля ні мазуту, проте запасся "коксом"
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16.12.2021 00:08 Ответить
Ви би ту "зарплатню"побачили.
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16.12.2021 04:47 Ответить
Дело в том ,что Украина добывает в избытке газового угля,а для работы ТЭС нужен антрацит.А перевести ТЭС и ТЭЦ на украинский уголь ума не хватает.По этому, уголь закупают у РФ и за рубежам.Нужен антрацит.А это дало бы развитие угольной отрасли Украины,уменьшило бы валютную нагрузку на межбанковский валютный рынок,добавило бы энергонезависимости Украины от внешних факторов и мировых цен на уголь.Зачем закупать дорогой уголь ,если можно перевести ТЭС и ТЭЦ на дешевый украинский....Это и рабочие места ,и снижение импорта.Тем самым уменьшение нагрузкы на валютный рынок Украины.
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16.12.2021 01:14 Ответить
 
 