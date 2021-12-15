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Новости Экономика
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инвесторы (331) ДТЭК (407)

Украинское правительство дискриминирует крупнейшего инвестора в "зеленую" энергетику ДТЭК – ведущее американское издание The Hill

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украинское правительство дискриминирует крупнейшего инвестора в

Кабинет Министров Украины дискриминировал ДТЭК ВИЭ при выплате долгов за "зеленую" энергию, недоплатив компании 3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское печатное и интернет-издание о политике The Hill.

"Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением долгов перед ДТЭК, который является крупным инвестором в этом секторе", - отмечает издание.

Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн. евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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Топ комментарии
+14
оо!.. Ахметка купил размещение статьи в "The Hill"..
наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
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15.12.2021 10:47
+13
The Hill не вистачає чесних, професійних і непідкупних журналістів таких як Лєщєно, Наєм, Наталка Пв-вареника...тощо.
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15.12.2021 10:50
+13
"купил" или "не купил", то вопрос десятый.
А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
И где твои "инвестняни" будут?
Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
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15.12.2021 10:52
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оо!.. Ахметка купил размещение статьи в "The Hill"..
наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
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15.12.2021 10:47 Ответить
The Hill не вистачає чесних, професійних і непідкупних журналістів таких як Лєщєно, Наєм, Наталка Пв-вареника...тощо.
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15.12.2021 10:50 Ответить
Сарказм?
Зачот!
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15.12.2021 11:06 Ответить
"купил" или "не купил", то вопрос десятый.
А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
И где твои "инвестняни" будут?
Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
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15.12.2021 10:52 Ответить
Какие инвестора? Ахметка с Петей и Януковощем которые пропихнули под себя етот закон, инвестора? Тогда монголотатарское Иго тоже инвесторами было. Зачем было с ними воевать?
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15.12.2021 10:59 Ответить
"Какие инвестора"?
ТЫПИЛ!
Те "инвестора", которых твой любимый Зеленский уже два года как обещает!
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15.12.2021 11:07 Ответить
Кацапи з монголами ніколи не воювали, вони стали частиною орди. Доречі Орда принесла на той час у Залісся культуру і технології, а також релігію - несторіанство, яку кацапи називали старообрядцями. Воювали з ордою ВКЛ, куди маже повністю входила територія нинішньої України. Ц по-перше. А по-друге, традиційна енергетика неупинно дорожчає і скоро зрівняється з відновлювальною, тому інвестування в прогресивну галузь - це завжди правильно, незалежно від прізвищ. І по-третє, чому у Вас нема претензій до Коломойського, Шмигаля, Героса, які розбалансували енергетичну систему і довели ціни за електрику до космічних і накинули ярмо залежності від Кацапських Виміратів?
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15.12.2021 11:19 Ответить
Точно, лохотрон під назвою "зелена" енергетик від гудка- серйозний сигнал для інвесторів , не те що при заході на ринок іноземних компаній їх рейдерне той самий ДТЕК через кишенькових суддів.
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15.12.2021 11:11 Ответить
"кишенькових суддів" Портнова или Коломойского?
Они там ВСЕ чьи-то "карманные"...
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15.12.2021 11:24 Ответить
Ну да, куди The Hill до найчесніших журналістів г+г... Що там г+г свого часу пронаціоналізацію Привата розповідали?))
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15.12.2021 10:53 Ответить
Да уж, подкинуло предыдущее правительство проблем с этими "суперзелёными технологиями." Нахрена эти модные штучки вообще нужны были Украине чтобы за них платить?
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15.12.2021 10:49 Ответить
Предыдущее правительство - це Гончарук, чи що?
Зелений тариф запровадив уряд Азірова, якщо що...
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15.12.2021 10:54 Ответить
До чого тут "суперзелені технології, які модні штучки?
" Ще у часи Віктора Януковича в Україні були запроваджені найвищі "зелені" тарифи в Європі.
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15.12.2021 11:03 Ответить
Ахметкині гроші не пахнуть?
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15.12.2021 10:50 Ответить
афера с зеленым тарифом забуксовала....как же ахметка нового нападающего для "Шахтера" купит...
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15.12.2021 10:52 Ответить
Все так же.. Купить донецьке вугілля в россії, оформить як південоафриканське, оформить його через Ротердам+, зпалить на своїх ТЕЦах, забруднить навколішнє середовище і продасть електроенергію за кордон. Отримає відшкодування ПДВ.. Ось така незамисловата схема покупки нового бразильця..
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15.12.2021 11:05 Ответить
ну и это тоже, я же не спорю...
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15.12.2021 14:33 Ответить
"Во ***... "

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15.12.2021 10:53 Ответить
Сколько западных СМИ может купить Ахметов. Кажется сколько захочет.
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15.12.2021 10:53 Ответить
Мнение The Hill вообще не интересует маланскую шоблу, дорвавшуюся до госбюджета, до наших с вами денег. Вся страна - один гигантский схематоз. Зе-срань далеко переплюнула потуги януковоща. Тот сидит сейчас в кацапстане и люто завидует.
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15.12.2021 10:53 Ответить
Овощ перестанет завидовать, когда зесрань и его шоблу будут рвать на шматочки
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15.12.2021 11:02 Ответить
Кирилл, мы с тобой сидим на жопе ровно и пыхтим на форумах. А Генпрокурор - око государево. Все они там сейчас кто око, кто очко государево. Кто же должен рвать на шматочки эту маланскую шоблу, так нагло, в открытую рвущую на куски свою добычу - Украину?!
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15.12.2021 11:09 Ответить
Каждая 5-я статься как бедный Ахметка не может получить мзду с украинского народа. Неужели еще один замок присмотрел где то на берегах Франции или Испании?
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15.12.2021 10:54 Ответить
Ренатка страдает.
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15.12.2021 10:55 Ответить
Просто у зелені головна задача замість створення рівних конкурентних умов на ринку "зеленої" енергетики, видавити звідти Ахметова і віддати все Бєні Коломойському. Тобто передати такий серйозний сегмент від одного упиря до іншого.
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15.12.2021 11:06 Ответить
Український уряд дискримінує найбільшого інвестора у "зелену" енергетику ДТЕК
А нам тут впаривали что все инвестора у нас иностранные а Ахметка имеет только малую часть в етом прости Господи если можно сказать *бизнесе* Тоесть получается вся ета канитель и законы писаны под одного Ахметова. И каким боком он инвестор если он *инвестирует* в *зеленые тарифы* с наших же карманов?
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15.12.2021 11:08 Ответить
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15.12.2021 11:09 Ответить
Коломойское говно круче ДТЭК,об этом знае даже Леонид Данилыч...командир сраного днепровского корабля Я бы на месте британцев и американцев послал бы вас на 73 %...стадо идиотов...,а так возятся с вами баранами что в детсадике....
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15.12.2021 11:13 Ответить
У меня простой вопрос,на хе..а нам такой зеленый инвестор,который продает своё зеленое электричество Украине в два!!! раза дороже,чем цена зеленой электроэнергии в Германии?
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15.12.2021 11:28 Ответить
Поиздержались они, да и виллы за кордоном ныне дорогие, вот и приходится задирать тариф😁
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15.12.2021 12:23 Ответить
Ахметка достал..., кроме него есть куча других инвесторов в зеленку, выпустив облигации Украина погасила перед ними долги за 2020 год, хотя за 2021 задолженности остались, а Ахметов надеялся что ему закроют все долги и за 2021, а остальные получат х#й... вот и беситься петушара...
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15.12.2021 11:31 Ответить
Потужність зеленої генерації вже перевищує потужність теплової, тобто сьогодні вона мала б повністю витіснити вугільну генерацію! Чому в країні проблеми з вугіллям?
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15.12.2021 11:45 Ответить
"Зелена енергетика"- це всесвітня афера зграї вишкребків, котрих в дитинстві забули втопити.

Як і збір коштів на "глобальне потепління", доречі.
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15.12.2021 12:29 Ответить
Может для начала Ахметов расскажет, как продавал электроенергию со своих ТЭЦ, под видом электроенергии с ветряков и солнечных батарей, а теперь им надо ее компенсировать и доплатить за каждый киловатт по 3-4 гривны, при ее себестоимости 0,70 коп. Этой схемой пользовались и Клюевы, но Зеленский решил лавочку прикрыть, а теперь Ахмеров негодует, при чем тут инвесторы, не понятно.
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15.12.2021 13:02 Ответить
Хитрожопим Ахметкам - та їх журнашлюхам потрібно привити вакцину порядності (якщо ЦЕ можливо) якщо ні - потрібно спитати НА ЯКИХ умовах отримане ПРИБУТКОВЕ держмайно і як воно використовується. якщо є ЕКОНОМІЧНА ШКОДА державі - ВОНО (або вони ) - МАЮТЬ СИДІТИ!!!!. Якщо це неможливо в умовах мафіозних і продажних ПАРТІЯХ, СУДАХ, депутатських фракціях, мажоритарних депутатиках, підконтрольних СБУ, прокуратурах і знову створених ДАРМОЇДНИХ органах - потрібно бити по руках, морді, та інших органах які БРЕШУТЬ , КРАДУТЬ, та надають ВИДИМІСТЬ законності розграбунку держбюджету
Думай ТЕ.
Ахметов не один такий ЗАКОННО розумний - є ще і інші Пи 3 дмесмени які будують свій бізнес на ДЕРИБАНІ бюджету. А чому це можливо?? Тому що вони - ЦЕ МАФІЯ яка підмінила собою ВЛАДУ, ЗАКОН і ПОРЯДОК. І справа не в грошах які вони накопичили. Справа в тому що в державі Україна стає ВСЕ менше етнічних українців. А це мабуть НЕ цікаво клоунам, шоколадним зайцям, шапкокрадам, бджолярам, просто мафіозі, ну і гарним комуністам, які прос..... (рочили) все що можна. Ми з повагою згадуєм рідних і близьких, які стали жертвами Голодомору, 2 Світової - вічна їм память. Але АЛЕ!!!!! Лякаючи нас примарою комунізму в ХХІ столітті, те ЧМО яке називає себе елітою держави Україна МАЄ ВІДПОВІСТИ ( і не перед Божим судом) мають відповісти ЗА ЗНИЩЕННЯ 10 мільйонів українців за останні 30 років!!
Думай ТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2021 13:20 Ответить
Издание типа Комсомольская правда?
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15.12.2021 14:49 Ответить
 
 