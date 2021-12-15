Украинское правительство дискриминирует крупнейшего инвестора в "зеленую" энергетику ДТЭК – ведущее американское издание The Hill
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Кабинет Министров Украины дискриминировал ДТЭК ВИЭ при выплате долгов за "зеленую" энергию, недоплатив компании 3 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское печатное и интернет-издание о политике The Hill.
"Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением долгов перед ДТЭК, который является крупным инвестором в этом секторе", - отмечает издание.
Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн. евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн.
ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Пожалуйста, подождите...
наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
Зачот!
А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
И где твои "инвестняни" будут?
Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
ТЫПИЛ!
Те "инвестора", которых твой любимый Зеленский уже два года как обещает!
Они там ВСЕ чьи-то "карманные"...
Зелений тариф запровадив уряд Азірова, якщо що...
" Ще у часи Віктора Януковича в Україні були запроваджені найвищі "зелені" тарифи в Європі.
А нам тут впаривали что все инвестора у нас иностранные а Ахметка имеет только малую часть в етом прости Господи если можно сказать *бизнесе* Тоесть получается вся ета канитель и законы писаны под одного Ахметова. И каким боком он инвестор если он *инвестирует* в *зеленые тарифы* с наших же карманов?
Як і збір коштів на "глобальне потепління", доречі.
Думай ТЕ.
Ахметов не один такий ЗАКОННО розумний - є ще і інші Пи 3 дмесмени які будують свій бізнес на ДЕРИБАНІ бюджету. А чому це можливо?? Тому що вони - ЦЕ МАФІЯ яка підмінила собою ВЛАДУ, ЗАКОН і ПОРЯДОК. І справа не в грошах які вони накопичили. Справа в тому що в державі Україна стає ВСЕ менше етнічних українців. А це мабуть НЕ цікаво клоунам, шоколадним зайцям, шапкокрадам, бджолярам, просто мафіозі, ну і гарним комуністам, які прос..... (рочили) все що можна. Ми з повагою згадуєм рідних і близьких, які стали жертвами Голодомору, 2 Світової - вічна їм память. Але АЛЕ!!!!! Лякаючи нас примарою комунізму в ХХІ столітті, те ЧМО яке називає себе елітою держави Україна МАЄ ВІДПОВІСТИ ( і не перед Божим судом) мають відповісти ЗА ЗНИЩЕННЯ 10 мільйонів українців за останні 30 років!!
Думай ТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!